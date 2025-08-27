Франция, Великобритания и Германия заплашиха с нови санкции и чуха от Техеран, че ще последва "суров отговор"

509 Снимка: Maxar Technologies via AP/БТА

Вторият кръг от преговорите на Иран за ядрената му програма с европейската тройка - Франция, Великобритания и Германия, след израелско-иранската война през юни завърши без пробив, предаде ДПА.

Срещата се състоя вчера в Женева.

Първият кръг от преговорите между Техеран и трите европейски сили след кратката израелско-иранска война през юни бе в Истанбул в края на миналия месец.

Иран продължава да държи на дипломацията и да търси взаимноизгодно решение, каза след края на разговорите иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади, цитиран от Ройтерс и БТА.

В швейцарския град бе обсъдено искането на трите европейски сили Иран да възстанови достъпа на инспекторите от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) до ядрените си обекти и да поднови преговорите за намиране на дипломатическо решение.

В противен случай ще бъдат наложени отново санкциите, отменени по силата на международното споразумение от 2015 г., което до голяма степен вече е обезсилено, посочва Ройтерс.

САЩ се оттеглиха от сделката още през 2018 г., по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп.

Вчерашните преговори в Женева завършиха без пробив. Това увеличава риска от политическа ескалация на спора около иранската ядрена програма, отбелязва ДПА.

Европейската тройка заплаши Иран да възобнови действието на санкциите срещу него, ако не бъде намерено решение на спора до края на този месец.

Техеран предупреди, че при такъв сценарий ще даде "суров отговор".

Преговорите с европейските сили се водят в напрегната обстановка, предвид факта, че Иран е гневен от бомбардирането на негови ядрени обекти от Израел и Съединените щати, посочва Ройтерс.

В опит да бъде намерено решение, Франция, Германия и Великобритания обаче предложиха възстановяването на санкциите срещу Иран да бъде отложено за известно време, в случай че той възстанови достъпа на инспекторите от МААЕ до ядрените си обекти и започне преговори със САЩ.

Действието на резолюцията на Съвета за сигурност, в която е официално вписано споразумението за иранската ядрена програма, изтича на 18 октомври. Ако то не бъде продължено, европейската тройка няма да може да възстанови санкциите срещу Иран, пояснява Ройтерс.

В неочакван ход, Русия и Китай, които също са страни по ядреното споразумение, разпространиха в неделя проекторезолюция, която би удължила неговото действие до 18 април 2026 г. В нова версия на текста, представена вчера, Москва и Пекин, които поддържат Техеран, предлагат Съветът за сигурност на ООН да няма право да предприема "каквито и да било действия по същество по въпроси, свързани с прилагането на резолюцията" или на ядрената сделка.

Тази формулировка вероятно ще предизвика безпокойство у европейската тройка, отбелязва Ройтерс.

Високопоставен руски дипломат, пожелал анонимност, каза пред агенцията, че резолюцията ще попречи на Франция, Великобритания и Германия да възстановят санкциите срещу Иран.

Засега не е ясно кога проектът може да бъде подложен на гласуване.

