Водещият белгийски туроператор ТУИ (TUI Belgium) спира полетите до България до края на юни заради войната в Украйна, съобщиха местни медии. Отбелязва се, че решението е свързано с намалелия интерес на почиващите към Източна Европа след началото на военните действия.

Уточнява се, че "ТУИ Белгия" обичайно извършва по два полета седмично до Бургас и Варна. Представител на дружеството обяснява, че България не е опасна страна, но летовниците имат предвид, че Украйна и Русия имат излаз на Черно море и това влияе на решението им дали да се отправят на почивка в тази част на континента.

