23-годишна украинка дари живот на момиченце в киевското метро, докато се крие със сънародниците си от руските атаки, съобщи Daily Mail. Снимката на щастливата майка и бебето обиколи света чрез социалните мрежи.

A baby was born in Kyiv subway, now being used as a bomb shelter, overnight on Feb. 25.



Amid ongoing air raids as part of Russia’s war against Ukraine, people all across the country have been taking shelter underground and in subway stations. pic.twitter.com/G0RalS98EL