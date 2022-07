Президентът на САЩ Джо Байдън е дал отново положителен резултат за Ковид-19 след 4 последователни дни на отрицателен тест за вируса, обяви неговият личен лекар в писмо, разпространено от Белия дом.

Байдън, който е на 79 години, е дал положителен резултат на антигенен тест в събота сутринта. Той няма симптоми, но въпреки това ще "поднови строги процедури за изолация", за да предпази антуража си, съобщава д-р Кевин О"Конър.

Президентът призна последния си положителен резултат в туит, като каза, че е асимптоматичен, но ще се изолира "за безопасността на всички около мен".

"Все още съм на работа и скоро ще се върна на път", се казва в туита на президента.

Folks, today I tested positive for COVID again.



This happens with a small minority of folks.



I’ve got no symptoms but I am going to isolate for the safety of everyone around me.



I’m still at work, and will be back on the road soon.