От Супервторника стана ясно, че борбата на първичните избори за номинацията на демократите в САЩ сега ще продължи между бившия вицепрезидент Джо Байдън и сенатора от Върмонт Бърни Сандърс. Останалите кандидати отдемократическата партия изгубиха шансовете си да се конкурират с тях двамата и в крайна сметка с кандидата на републиканците - настоящия американски президент Доналд Тръмп на изборите през ноември.

На този ден в САЩ се проведоха изборите в 14 щата и една отвъдморска територия - Американско Самоа. Залогът в Супервторника винаги е бил голям, защото дава 1300 гласа от общо 1991 - необходимото мнозинство от делегатски гласове, за да бъде номиниран кандидатът на партийния конгрес още на първия тур през юли.

Обработката на бюлетините все още продължава, но като че ли е ясно следното едно: Джо Байдън печели в 9 от 14-те щата, което е забележителен скок в неговата кампания. Наред с това бившият вицепрезидент на САЩ преобърна прогнозите и води пред Берни Сандърс в ключовия щат Тексас.

Сандърс обаче по всяка вероятност ще е победител в Калифорния, което наблюдателите определят като най-голямата награда за него от Супервторника.

Водещите американски медии вече обобщиха резултати от гласуването. Байдън печели в 8 от 14 щата: Алабама, Арканзас, Вирджиния, Масачузетс, Минесота, Северна Каролина, Оклахома и Тенеси. А може би в 9 щата - и Тексас.

Сандърс печели в три щата: Върмонт, Колорадо и Юта. И може би в Калифорния.

Ако нещата завършат така, то Байдън ще получи 402 делегати, а Сандърс - 314.

Какви са залозите "Калифорния" и "Тексас"



Победата (евентуално на Сандърс) в Калифорния е ключова, тъй като носи 415 делегати за конгреса на Демократическата партия. Това е много повече от всеки друг американски щат.

Спечелилият Тексас пък ще добави в сметката си 228 делегати.

Резултатът от гласуването все още не е решен в щата Мейн.

Блумбърг губи шансове

Милиардерът и бивш кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг не печели в нито един щат и е начело само в Американска Самоа, която изпраща на партийния конгрес шестима делегати. Той обаче е събрал достатъчно гласове в Калифорния и Тексас, за да вземе делегати и оттам - засега 31. Елизабет Уорън засега печели 19 делегати.

Президентът Доналд Тръмп, който обяви победата си на първичните избори на републиканците на Супервторника (той няма съперници), написа в Туитър, че най-големият губещ от голямата вечер е именно Блумбърг.

The biggest loser tonight, by far, is Mini Mike Bloomberg. His “political” consultants took him for a ride. $700 million washed down the drain, and he got nothing for it but the nickname Mini Mike, and the complete destruction of his reputation. Way to go Mike!