Мъжът и жената са били арестувани при зрелищна акция в ранните часове на 25 септември

Двама български граждани - мъж и жена, са били арестувани в ранните часове на 25 септември по време на мащабна полицейска операция в Северен Лондон. Акцията е част от серия от 30 едновременни обиска, насочени към разбиване на мрежа за кражби на телефони, която оперира в столицата на Англия, пише Daily Mail.

Около 5 часа сутринта, след като десетки полицаи обградили жилище в Енфийлд, българка във виолетов халат е била изведена с белезници и качена в полицейски бус. Малко след нея, мъж в червена фланелка също е бил арестуван, обяснява британската медия.

Властите твърдят, че българската двойка е част от улична банда, която снабдява основните организатори на схемата с откраднати телефони от нищо неподозиращи жители на Лондон.

Операцията, наречена "Ехоустрийп", е най-голямата по рода си в световен мащаб, целяща да се справи с епидемията от кражби на телефони. През последните две седмици са извършени 46 ареста, изпълнени са 49 заповеди за претърсване и са възстановени над 2000 откраднати устройства. Иззети са и над 200 000 британски лири от продажбите на откраднатите устройства.

Смята се, че откраднатите телефони се препродават във Великобритания, а след това се изнасят за страни като Алжир, Китай и Хонконг, където търсенето е огромно.

Въпреки успеха на акцията, полицията признава, че борбата с този вид престъпност ще продължи, докато има голямо търсене в чужбина и технологичните компании не въведат по-ефективни мерки за защита, като например "kill switches".

