Стотици жители на американския град Рочестър, щата Ню Йорк, се събраха на протест срещу задържането на 9-годишно дете. Събралото се множество е убедено, че при инцидента от петък полицаите значително са превишили правомощията си.

Органите на реда се отзовали на сигнал за "семейна кавга". Според първоначалната информация момичето е заявило намерение да убие майка си и да се самоубие, съобщава БНТ.

Разпространено е видео от камерите на един от полицаите. То е с дължина близо пет минути и показва опитите на служителите на реда да вкарат момичето в патрулната кола, докато то се съпротивлява и крещи, че иска баща си.

На видеото се вижда как е повалено на снега, закопчано е с белезници и след това е прибрано в колата. След многократни опити да бъде убедено да седне, един от полицаите го пръска с лютив спрей.

Прокуратурата на щата Ню Йорк работи по случая. Полицаите, участвали в задържането, са временно отстранени.

Police in Rochester, NY handcuffed a 9-year-old Black girl and pepper-sprayed her face as she screamed for her father. Police yelled she was "acting like a child."



She replied: "I am a child."



Police claim the girl was suicidal and that they used force "for the minor's safety." pic.twitter.com/VMR2FjuAKU