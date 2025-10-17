Губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкър отчете печалба от хазарт в размер на 1,4 млн. долара в данъчната си декларация тази седмица, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

САЩ

Демократът, често споменаван като кандидат за президентските избори през 2028 г., заяви пред репортери в Чикаго, че е имал късмет в блекджека по време на почивка със съпругата си и приятели в Града на греха (Лас Вегас).

"Бях невероятен късметлия", каза той. "Честно казано, трябва да си такъв, за да спечелиш, когато ходиш в казино, където и да е."

Прицкър, наследник на веригата хотели "Хаят", има нетна стойност от 3,9 милиарда долара и заема 382-ро място в списъка на Форбс 400 на най-богатите хора в страната. Негов представител заяви по имейл, че Прицкър планира да дари парите за благотворителност, но не отговори на въпроса защо все още не го е направил.

Прицкър, който възнамерява да се кандидатира за трети мандат през 2026 г., беше разглеждан като кандидат за вицепрезидент на Камала Харис миналата година. Той отклони въпросите за амбиции извън губернаторската резиденция в Илинойс. Но използва личното си състояние, за да финансира други демократи и свързани с тях инициативи, включително кампания за защита на достъпа до аборт.

Профилът му получи допълнителен тласък тази есен, когато осъди имиграционната политика на президента Доналд Тръмп в Чикаго и опита на президента да разположи там войски от Националната гвардия.

Семейство Прицкър отчете доход от 10,66 милиона долара през 2024 г., предимно от дивиденти и капиталови печалби. Те платиха 1,6 милиона долара данъци върху облагаем доход от 5,87 милиона долара.

ИЗБРАНО
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки) Лайф
След шестгодишна пауза модното ревю на Victoria's Secret се завърна (снимки)
51861
Трус в националния тим: Вратарят Вуцов обяви временното си оттегляне Корнер
Трус в националния тим: Вратарят Вуцов обяви временното си оттегляне
7204
Австрия блокира предложения нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради "Райфайзен" Бизнес
Австрия блокира предложения нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия заради "Райфайзен"
8303
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей IT
Точно копие на самолета на Димитър Списаревски представиха в Националния исторически музей
10138
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовград Impressio
Разкриха непокътнат гроб на млада жена с уникални златни накити от началото на II век край Тополовгр...
8046
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги URBN
Градове под натиск: Миграция, интеграция и социални услуги
819
Вижте победителите в конкурса "Хижа на годината" Trip
Вижте победителите в конкурса "Хижа на годината"
3350
Умно: Как правилно да печем десерти на водна баня Вкусотии
Умно: Как правилно да печем десерти на водна баня
540
Как се държат различните зодиакални знаци на работа? Zodiac
Как се държат различните зодиакални знаци на работа?
60
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани Времето
Есента продължава с утринни мъгли, слаби превалявания, мраз и слани
311