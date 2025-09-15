На фона на нарастваща агресивност на Китай в региона

Американската армия демонстрира за първи път своята ракетна система със среден обсег "Тайфон" (Typhon) в една от своите бази в Япония, в момент когато двете съюзнически държави подобряват способността си за възпиране на фона на нарастващата агресивност на Китай в региона, предаде Асошиейтед прес.

Системата (кръстена на стоглавото чудовище от древногръцката митология Тифон - бел. ред.) беше представена по време на ежегодните двустранни учения "Резолют драгън", които започнаха миналата седмица, с участието на повече от 19 000 американски и японски войници, фокусирани според американското министерство на отбраната върху морската отбрана и защитата на крайбрежната ивица. Те се проведоха в цяла Япония.

Наземната система, способна да изстрелва ракети "Стандард мисайл-6" и крилати ракети "Томахок", които могат да поразяват цели по източното крайбрежие на Китай, беше доставена миналия месец в базата на морската пехота на САЩ в Ивакуни, в югозападната част на Япония.

Демонстрирането й в Япония става след разполагането й във Филипините миналата година, което предизвика критики от страна на Китай и Русия, припомня АП.

Не се очаква американската армия да използва тази или други модерни ракетни системи по време на учението, а разполагането му в Ивакуни е само за учението, което приключва на 25 септември, съобщи японската обществена телевизия.

Япония ускорява укрепването на въоръжените си сили, особено така наречената способност за ответен удар, като се сдобива с ракети със среден и дълъг обсег като противодействие на ракетните и ядрени заплахи от страна на Китай, Северна Корея и Русия, отбелязва АП.

"Използвайки множество системи и различни видове боеприпаси, той ("Тайфон") е в състояние да създаде дилеми за врага", заяви полковник Уейд Джерман, командир на комбинирана оперативна група на американската армия, по време на телевизионна пресконференция от Ивакуни.

Това се случва няколко дни след като японското министерство на отбраната съобщи, че за първи път е забелязало най-новия китайски самолетоносач "Фуцзян" в Източнокитайско море, във водите на север от контролираните от Япония спорни острови Сенкаку, към които Пекин също има териториални претенции, отбелязва АП.

