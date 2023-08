Мъж, отправял заплахи срещу американския президент Джо Байдън, е бил убит по време на акция на ФБР в американския щат Юта, съобщи CNN.

Специалните агенти опитали да връчат заповед за арест и обиск в дома на Крейг Робъртсън, когато се стигнало до стрелбата. По информация на източник от правоприлагащите органи, запознат с инцидента, мъжът не се подчинил на команда на агентите от SWAT (специален отряд) и вместо това насочил пистолет срещу тях.

Инцидентът е станал часове преди пристигането в Юта на настоящия държавен глава на Съединените щати.

Според разследващите Робъртсън е публикувал заплахи във Facebook срещу президента Байдън и неговото семейство, срещу прокурор, както и срещу бившия президент Барак Обама. Смята се и че притежава снайперистка пушка и още няколко огнестрелни оръжия.

