Мнозинството от германските граждани са недоволни от консервативното правителство на канцлера Фридрих Мерц, което скоро ще навърши 100 дни на власт, предаде ДПА, като цитира резултатите от проучване на института за проучване на общественото мнение INSA за неделното издание на "Билд".

Още по темата

То показва, че 60% от анкетираните са недоволни от работата на трипартийната коалиция, докато само 27% изразяват задоволство. Други 13% отказват да коментират.

В анкетите, проведени на 7 и 8 август, са участвали 1004 души.

В началото на юни, около месец след като коалицията ХДС/ХСС и социалдемократите (ГСДП) поеха властта, удовлетворението беше по-високо - 37%, а недоволните бяха 44%.

Оценките за канцлера Мерц са подобни: само 30% са доволни от работата му, а 59% го оценяват критично.

За сравнение, отбелязва "Билд", 43% от анкетираните са били доволни от тогавашния канцлер Олаф Шолц след 100 дни на поста длъжност през март 2022 г., докато само 41% са били недоволни.

От участвалите в сегашното проучване 26% казват, че Мерц се справя по-добре от Шолц, 41% не виждат разлика, а 27% смятат, че се справя по-зле.

По отношение на цялостното представяне на правителството, 28% смятат, че коалицията на Мерц се справя по-добре от предишната администрация на Шолц, 24% са на противоположното мнение, а 38% не виждат разлика.

 
ИЗБРАНО
Боно: Хранех се с остатъците от храната на летището, харчех парите си за плочи Лайф
Боно: Хранех се с остатъците от храната на летището, харчех парите си за плочи
4738
Съпругата на Рафаел Надал го дари с второ момче Корнер
Съпругата на Рафаел Надал го дари с второ момче
4867
Финансовите служби започват проверки на чужденците с имоти в Гърция Бизнес
Финансовите служби започват проверки на чужденците с имоти в Гърция
5588
Екипаж астронавти се завърна на Земята с капсула на "СпейЕкс" IT
Екипаж астронавти се завърна на Земята с капсула на "СпейЕкс"
2224
"Един самотен човек" - най-неочакваният и вълнуващ роман на Фредерик Бегбеде Impressio
"Един самотен човек" - най-неочакваният и вълнуващ роман на Фредерик Бегбеде
6294
На море в Испания: Цените се повишиха безобразно, местните не могат да си позволят ваканция Trip
На море в Испания: Цените се повишиха безобразно, местните не могат да си позволят ваканция
2955
Само за смелчаци: Най-киселите храни в света, които ще накарат тялото ви да потръпне Вкусотии
Само за смелчаци: Най-киселите храни в света, които ще накарат тялото ви да потръпне
1465
Жълт код за жеги в 21 области в страната Времето
Жълт код за жеги в 21 области в страната
4