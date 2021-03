Най-малко петима души са загинали, а 24-ма са пострадали при рухването на многоетажна сграда в район на египетската столица Кайро тази нощ, съобщи в. "Ал Ахрам", цитиран от ТАСС.

At least three people killed and 23 others injured after multi-story building collapse in Cairo's Gesr El-Suez neighborhood, local media reports https://t.co/tTwoMqq2Uy