Разходите за въоръжение в Европейския съюз ще достигнат нов рекорд тази година, възлизащ на 381 милиарда евро, обяви Европейската агенция за отбрана (EАО), цитирана от Франс прес и БТА.

Миналата година те достигнаха 343 милиарда евро, което вече беше рекордно ниво в сравнение с 2023 г., според последните данни, публикувани от агенцията на ЕС по въпросите на отбраната.

"Европа отделя рекордни суми за отбраната си, за да гарантира сигурността на нашите граждани и няма да спрем дотук", заяви ръководителката на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас, която председателства ЕАО.

Тази година близо 130 милиарда евро бяха отделени за инвестиции, като например ново въоръжение. Европейските страни значително увеличиха военните си разходи след анексирането на Крим от Русия през 2014 г. и темпото се ускори още повече след нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г.

Страните от НАТО, сред които има 23 държави членки на ЕС, също решиха да увеличат още повече усилията си, като отделят най-малко 5% от брутния си вътрешен продукт (БВП) за сигурността си през следващите десет години, от които 3,5% за строго военни разходи.

За да се постигне тази цел, "ще трябва да се удвоят усилията и да се изразходват общо над 630 милиарда евро годишно" в ЕС, заяви Андре Денк, който е изпълнителен директор на ЕАО.

