Двадесет и седем души са загинаха и 20 бяха ранени, след като автобус се преобърна рано тази сутрин в Китай, съобщи полицията, цитирана от Синхуа.

Пътното произшествие е станало на магистрала в югозападната китайска провинция Гуейчжоу, добавя БТА.

В автобуса са пътували общо 47 души. На пострадалите е оказана лекарска помощ.

27 people killed on way to enforced quarantine when the covid bus is involved in a crash. INSANE China… https://t.co/rl8kxQvxVq

Това е най-тежката катастрофа с автобус в Китай от началото на годината, отбеляза Франс прес.

27 people died in an accident in southwest China, - Reuters, citing local police. The accident occurred on a highway in the mountainous province of Guizhou. The driver of the bus, which had 47 people, lost control and rolled over. 20 survivors were injured, they are hospitalized. pic.twitter.com/FSEWjwhHHP