Коалиция от 25 републикански щати се обедини около Тексас, след като губернаторът Грег Абът се позова на конституционното право на щата на самоотбрана поради кризата с мигрантите, която той определи като "инвазия".

Те застанаха зад Абът, който се опълчи на федералното правителство по въпроса с плаващата бариера срещу мигранти по Рио Гранде, предназначена да предотврати преминаването на мигранти от Мексико.

Губернаторите на 25 американски щата, управлявани от републиканци, излязоха със съвместно изявление, в което изразиха солидарността си с губернатора на Тексас Грег Абът за "усилването защитата на американските граждани от исторически нива на нелегални мигранти, смъртоносни наркотици като фентанил и терористи, навлизащи в страната ни", предаде кореспондентът на БНР.

Миналата седмица министерството на правосъдието съобщи на Тексас, че големите оранжеви шамандури край град Игъл Пас пречат на преминаването по реката и нямат федерално разрешение. "Тази плаваща бариера представлява риск за корабоплаването и обществената безопасност по Рио Гранде", каза министерството.

В писмо до президента демократ Джо Байдън губернаторът републиканец заяви в сряда, че има право да защити "суверенните" интереси на Тексас, и обвини Байдън, че не изпълнява собствените си задължения по отношение на незаконната имиграция.

"Ако наистина цените човешкия живот, трябва да започнете да прилагате федералните закони за миграцията", написа той. "По този начин можете да ми помогнете да не позволя на мигрантите да рискуват живота си във водите на Рио Гранде", добави той и заключи: "Тексас ще Ви види в съда, г-н президент".

"Администрацията на Байдън наистина абдикира от отговорността си да прилага законите за имиграцията", написа той в социалната мрежа "X" .

