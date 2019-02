Земетресение разтърси тази вечер района на Чанаккале, около 21.30 ч. (20.30 ч. българско време). Трусът бе усетен силно и в Истанбул, в района Мармара, Измир, Бурса, Бандърма и други селища на страната.

От сеизмичната обсерватория Кандилли в Истанбул съобщиха, че земетресението е било с магнитуд 5.5 степен по Рихтер с епицентър около селището Айваджък, област Чанаккале. Трусът е станал на дълбочина 8.4 км под морското дъно в 21.23 ч. (20.23 ч. българско време).

От правителствената служба за бедствия Афад поправиха магнитуда на 5 степен по Рихтер, предаде БТА.

Засега няма още официална информация за пострадали и щети, но вероятно има такива, защото екипи на Червения полумесец са били изпратени на мястото на земетресението,съобщи председателят на Червения полумесец д-р Керем Кънък.

Съобщава се, че трусът е продължил около 45 секунди.

Електроснабдяването по места е било прекъснато.

Много хора са избягали навън. Настанала е силна паника, уплаха.

Кметът на Чанаккале Юлгюр Гьокхан съобщи пред медиите, че няма данни за разрушения в самия град. Трусът обаче е бил много силен.

"Помислих,че къщата ми ще се събори", каза той.

Nearly 600 felt reports collected so far after #earthquake #deprem offshore #Turkey. Was felt 500 km away pic.twitter.com/1cFSwwdkz1