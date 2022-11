Първите в света близнаци, износени от замразени ембриони преди 30 години, се родиха в американска болница, съобщиха световните агенции. Лидия и Тимъти Риджуей са проплакали за първи път на 31 октомври т.г. Момиченцето е било с тегло от 2580 грама, а момченцето е тежало 2920 грама. И двете бебета са в отлично здраве.

Родителите им Филип и Рейчъл от щата Орегон са ползвали донорски материал - замразени на 22 април 1992 година ембриони. Те са държани в азот на температура от минус 200 градуса в продължение на 30 години. Донорът на яйцеклетките е била 34-годишна жена, а на сперматозоидите - нейният съпруг, който тогава е бил на около 50-годишна възраст.

До 2007 г. ембрионите на двойката са били съхранявани в лаборатория в западната част на САЩ, но след това семейството ги дарява на Националния център за донорство на ембриони в Ноксвил, Тенеси, с надеждата, че други желаещи деца ще могат да ги използват.

И това се случва на 2 март т.г., когато три ембриона са използвани при ин витро процедурата на Рейчъл. Два от тях се развиват.

"В известен смисъл Лидия и Тимъти са най-старите ни деца, въпреки че са най-малките ни деца. Бил съм на 5 години, когато Бог е дал живот на Лидия и Тимъти, и оттогава той го е запазил", коментира щастливият баща Филип Риджуей. Той и съпругата му имат още четири деца на 8, 6, 3 и 1 години, като нито едно от тях не е заченато чрез ин витро процедура.

