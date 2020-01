В социалните мрежи бе разобличена най-отвратителната пица в света. Тя е предлагана в Дания - с гарнитура от моцарела, шунка и... киви, пише в. "Метро".

Редит публикува снимка на ястието. Повечето от потребителите бяха отвратени от наредените кръгли резенчета кивита.

Блюдото беше сравнено с "идването на Антихриста".

"Той лично би си поръчал точна тази отвратителна пица", изтъкват някои от коментарите.

Всички са убедени, че гарнираната с кивита питката надминава по безвкусие посестримата си с ананас.

