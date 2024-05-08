Двадесет и петият многомандатен избирателен район в България обхваща районите Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Нови Искър и Овча Купел.
- БНО
- 1. Георги Венелинов Георгиев
- 2. Методи Веселинов Бъчваров
- 3. Стефан Владов Миланов
- БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Боян Боянов Станков Расате
- 2. Костадин Панайотов Димитров
- 3. Любен Иванов Бубев
- 4. Йордан Стоянов Манасиев
- 5. Димитър Василев Георгиев
- 6. Николай Георгиев Балтаджиев
- 7. Цветан Райков Младенов
- 8. Здравко Петков Пенев
- 9. Ян Ивов Стоименов
- 10. Венцислав Николов Русинов
- 11. Станислав Николаев Спиридонов
- 12. Жана Владимирова Славова
- 13. Михаил Стефанов Паликов
- 14. Ивайло Огнянов Лазаров
- ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Костадин Тодоров Костадинов
- 2. Маргарита Иванова Махаева
- 3. Славчо Ангелов Крумов
- 4. Рая Ангелова Иванова
- 5. Вениамин Иванов Воденичаров
- 6. Миглена Милчева Пейкова
- 7. Людмил Людмилов Мановски
- 8. Любомир Диков Дуновски
- 9. Юлиян Юлиянов Василев
- 10. Владимир Емил Борисов
- 11. Росен Валериев Димитров
- 12. Христо Веселинов Гадев
- 13. Деница Тодорова Тодорова
- 14. Димо Сергеев Димитров
- ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Венцислав Атанасов Ангелов
- 2. Димитър Стоянов Недялков
- ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Светослав Емилов Витков
- 2. Пресиян Димитров Иванов
- 3. Георги Ангелов Върбанов
- ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ТРИФОНОВ
- 2. ПЕТЯ БОЖИДАРОВА ДИМИТРОВА
- 3. АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ РАШЕВ
- 4. ЕМИЛ ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ
- 5. ЯВОР ЗДРАВКОВ ИСАЕВ
- 6. ГАНКА ИВАНОВА ГИЛОВА-МИЛАДИНОВА
- 7. ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
- 8. СТАНИМИР ДИНЕВ ГОСПОДИНОВ
- 9. ИНА ИВАНОВА КЮЧУКОВА
- 10. АНТОНИЯ ТАНЕВА ТОНЕВА-ИСАЕВА
- 11. АНЕТА ГОСПОДИНОВА ХАЙРЕДИНСКА
- 12. ГЕРГАНА ПЛАМЕНОВА БЛАГОЕВА
- 13. ВАЛЯ СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА
- 14. ДИАНА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
- Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Станислав Димитров Анастасов
- 2. Едиз-Ханиф Баязидов Саидов
- 3. Андрей Любомиров Георгиев
- 4. Таня Александрова Иванова
- 5. Аспарух Аспарухов Карастоянов
- 6. Мария Христова Савчева
- 7. Недялко Бончев Русков
- 8. Стела Мариянова Маринова
- 9. Вадим Ангелов Кехайов
- 10. Глория-Никол Емилова Найденова
- 11. Славян Радоев Радойчовски
- 12. Шабан Мехмедов Моллов
- 13. Михаел Димитров Лещански
- 14. Димитър Иванов Митрев
- 15. Росен Димитров Димитров
- 16. Касъм Мехти Касъмов
- 17. Йордан Александров Димитров
- ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Калин Николов Павлов
- 2. Александър Руменов Тодоров
- 3. Цветомир Любомиров Спасов
- 4. Цветомир Кирилов Целов
- ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Румен Ангелов Христов
- 2. Атанас Георгиев Йончев
- 3. Мадлена Нубар Георгиева
- 4. Иван Александров Маринов
- 5. Васил Стефанов Василев
- 6. Виктор Радославов Викторов
- 7. Иван Христов Кьоропанов
- 8. Росен Марианов Маринов
- 9. Мирослав Радославов Тодоров
- 10. Асен Александров Жеков
- 11. Божидар Павлинов Захариев
- 12. Набил Али Ел Асмар
- 13. Ален Иванов Якимов
- 14. Антоан Стоянов Кръстев
- 15. Веселин Александров Василев
- 16. Даниел Йорданов Йорданов
- 17. Димитър Николов Димитров
- 18. Димитър Валентинов Борисов
- 19. Александър Венцеславов Андонов
- 20. Митко Петров Кръстев
- 21. Галина Николаевна Катеринова
- 22. Али Фадаей Мофкхан
- 23. Недялка Константинова Папазян
- ЦЕНТЪР
- 1. ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ
- 2. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
- 3. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА КОВАЧЕВА
- 4. АНТОАНЕТА МАРИНОВА РАКОВСКА
- 5. ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
- 6. ВЕНЦИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ БОНКОВ
- 7. ЕМИЛ СЛОБОДАНОВ ПАВЛОВИЧ
- 8. ИВО ИВАНОВ ЛУЛЧЕВ
- 9. ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ РАДКОВ
- 10. ЛИЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ФРАНЦОВА-БОГДАНОВА
- 11. МИХАИЛ СТЕФЧОВ СТОЙКОВ
- 12. ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ДАКОВ
- 13. СПАС СТОЯНОВ АБРАШЕВ
- 14. РОМАН КИРИЛОВ БАНЕВ
- 15. РУМЕН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
- 16. КАЛИН РОСЕНОВ МОРАВСКИ
- 17. КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ БОНЕВ
- 18. СЛАВИ ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ
- 19. КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ПЪШЕВ
- 20. ВЕНЦИСЛАВ БОЖИЛОВ КЪРПАЧЕВ
- 21. МАРТИН СИМЕОНОВ ТОДОРОВ
- 22. РОСЕН ХРИСТОВ ПЕТКОВ
- 23. СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
- 24. НЕЛИ БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
- 25. ДЖУЛИЯ ИВАНОВА МЛАДЕНОВА
- 26. ИЛИЯ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
- 27. ЗВЕЗДЕЛИНА ИЛИЯНОВА ПЕТРОВА
- 28. ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ КИРИЛОВ
- КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Александър Трифонов Томов
- 2. Тихомир Валериев Василев
- 3. Емил Боянов Догазанов
- 4. Елеонора Василева Велева
- 5. Чавдар Йорданов Герасимов
- 6. Дарина Петрова Велкова
- 7. Смилен Маленков Иванов
- 8. Иван Костадинов Бочков
- 9. Пламен Теодосиев Иванов
- 10. Иванка Матеева Благоева
- 11. Върба Трифонова Стоянова
- 12. Весела Ангелова Стефанова
- 13. Ивайло Венциславов Нинов
- 14. Данаил Веселинов Дамянов
- НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Нако Райнов Стефанов
- 2. Иван Цветанов Павлов
- 3. Максим Генов Велков
- 4. Светослав Иванов Мандиков
- 5. Соня Иванова Иванова
- 6. Атанас Марио Милушев
- 7. Андрей Димитров Попов
- 8. Димитрина Крумова Иванова
- КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Иван Стоименов Гешев
- 2. Весела Атанасова Драганова
- 3. Борислав Руменов Райчев
- 4. Милен Петков Петков
- 5. Кристиян Веселинов Достинов
- 6. Рая Александрова Георгиева
- 7. Стоян Костадинов Хаджиев
- 8. Силвия Николаева Коцева
- 9. Ина Борисова Методиева
- 10. Калин Николаев Коцев
- 11. Снежанка Борисова Стамова
- 12. Венцислав Кирилов Карагьозов
- 13. Виктор Кирилов Рачев
- ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Пиер Стоянов Божилов
- 2. Камен Славянов Попов
- 3. Илия Василев Илиев
- 4. Стилиян Стоянов Иванов
- 5. Мартин Емилов Митов
- 6. Ивайло Симеонов Христов
- 7. Емил Илиев Калев
- 8. Кристиян Вилиянов Бачев
- 9. Стефан Красимиров Георгиев
- 10. Мартин Тодоров Стойков
- 11. Стоян Георгиев Димитров
- 12. Камен Пламенов Бенински
- ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Ангел Чавдаров Джамбазки
- 2. Владимир Веселинов Митов
- 3. Димитър Борисов Антов
- 4. Калина Николаева Калинкова-Раданова
- 5. Бойко Александров Младенов
- 6. Виолета Стаменова Тодорова
- 7. Ваня Любенова Стоименова
- 8. Заличен
- 9. Кристиян Костев Филипов
- 10. Юлиян Стоянов Докузанов
- 11. Галина Димитрова Стефанова
- 12. Ивалина Веселинова Денева
- 13. Заличен
- 14. Моника Георгиева Василева
- 15. Диана Михайлова Стоянчова
- 16. Богомил Емилов Бранков
- ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Радослав Иванов Илиев
- 2. Васил Георгиев Найденов
- 3. Светослав Сашов Савелев
- 4. Константин Неделков Георгиев
- 5. Мариана Стоилкова Костова
- Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Христо Христов Дунчев
- 2. Иван Иванов Георгиев
- 3. Райна Веселинова Милева
- 4. Калин Серафимов Николов
- 5. Борислав Стефанов Ойков
- 6. Цветомир Димитров Начев
- 7. Мирослав Цочев Цочев
- ПП МЕЧ
- 1. Радостин Петев Василев
- 2. Христо Цветанов Расташки
- 3. Деница Владимирова Цветкова
- 4. Боян Запрянов Тренев
- 5. Искрен Митков Пенев
- 6. Самуил Борисов Славов
- 7. Цветелина Емилова Шопниколова
- 8. Калоян Ангелов Неков
- 9. Николай Валериев Иванов
- 10. Веселин Любомиров Тодоров
- 11. Християн Ивалинов Запрянов
- БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Николай Миланов Николов
- 2. Евгени Николаев Христов
- 3. Валери Василев Венков
- 4. Светла Михайлова Милушева
- 5. Катя Костова Николова
- 6. Галина Пенчева Иванова
- 7. Валери Кузманов Иванов
- 8. Иван Рангелов Манов
- 9. Снежана Любомирова Лазарова
- БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Деница Христова Янакиева
- 2. Светослав Николов Илиев
- 3. Кирил Бойков Дойчинов
- 4. Пламен Петров Василев
- 5. Петя Вениславова Пеловска
- 6. Любомир Иванов Киров
- 7. Димитър Христов Кьосев
- 8. Митко Енчев Димитров
- 9. Лидия Иванова Караиванова-Димитрова
- 10. София Георгиева Пенчева
- 11. Станислав Емилов Сираков
- 12. Антон Богданов Петров
- 13. Велислав Василев Станоев
- ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Николай Георгиев Марков
- 2. Виктория Димитрова Василева
- 3. Росен Кирилов Димов
- 4. Драгомир Кирилов Модев
- 5. Росен Божанов Сиромахов
- 6. Никола Георгиев Радулов
- 7. Валентин Бориславов Неделков
- НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Николай Димитров Хаджигенов
- 2. Цветанка Иванова Иванова-Стоянова
- 3. Аделина Аркадиева Банакиева-Иванова
- 4. Теодор Петров Ангелов
- 5. Лиляна Йоцова Стефанова
- 6. Георги Георгиев Иванов
- 7. Кирил Алексиев Кирилов
- 8. Иван Савов Алфьоров
- 9. Веселина Евстатиева Благоева-Василева
- Зелено движение
- 1. Георги Сашков Стефанов
- 2. Вера Павлова Стаевска
- 3. Константин Стоянов Иванов
- 4. Емилия Боянова Балчева
- 5. Живко Димитров Богданов
- 6. Симеон Арангелов Арангелов
- 7. Борислав Георгиев Димитров
- 8. Русислава Стефанова Захариева-Георгиева
- 9. Росен Димитров Василев
- 10. Веселин Николов Дробенов
- 11. Стоян Владимиров Бешков
- 12. Филип Руменов Кирилов
- 13. Райна Дацева Николова-Стоименова
- ЕДИНЕНИЕ
- 1. Иван Маркос Христанов
- 2. Янко Атанасов Бахчеванов
- 3. Ана Георгиева Топалова
- 4. Минко Кирилов Ламбов
- 5. Милена Драганова Спасова
- 6. Искра Страхилова Микова
- 7. Биън Чен Джан
- 8. Васви Асанов Сахатчиев
- 9. Кирил Георгиев Петров
- СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Никола Симеонов Янков
- 2. Николай Иванов Радулов
- 3. Христо Георгиев Христов
- 4. Валентин Любенов Павлов
- 5. Константин Ангелов Йорданов
- 6. Георги Костов Стефанов
- 7. Стоян Захариев Стоянов
- 8. Иван Петров Игнатов
- 9. Преслав Александров Нечов
- 10. Рупен Оханес Крикорян
- 11. Васил Стойов Георгиев
- 12. Петко Илиев Събев
- 13. Ангел Атанасов Георгиев
- 14. Александър Иванов Загорски
- 15. Нора Страхилова Гудев
- 16. Красимира Димитрова Караджова
- 17. Пеню Витанов Пенев
- 18. Веселин Петров Жеков
- 19. Весела Миткова Катрова
- 20. Георги Ленков Балчев
- 21. Иван Пламенов Панов
- 22. Мима Цанкова Пандова
- 23. Верислава Богданова Пандолфини
- 24. Белин Марков Белев
- 25. Борис Вилхелм Точев
- 26. Галина Стефанова Георгиева
- 27. Мартин Руменов Павлов
- 28. Валя Димитрова Станимирова
- ЛЕВИЦАТА!
- 1. Михаил Райков Миков
- 2. Борис Иванов Иванов
- 3. Христо Петьов Колев
- 4. Румен Вълов Петков
- 5. Марина Сергеевна Драгомирецкая
- 6. Петър Петров Павлов
- 7. Даниел Георгиев Илчев
- 8. Йоанна Петрова Ортова
- 9. Никола Емилянов Николов
- 10. Павел Славейков Георгиев
- 11. Марчо Митков Апостолов
- 12. Гавраил Дончев Хрусанов
- 13. Николета Калчева Лингорова-Христова
- 14. Мариян Димитров Минчев
- 15. Николай Наков Наков
- 16. Георги Светломиров Петров
- 17. Васко Петров Иванов
- 18. Катя Сашкова Петкова-Аламир
- 19. Владимир Иванов Петров
- 20. Марияна Георгиева Георгиева
- 21. Емил Николов Тарасов
- 22. Надежда Василевна Петкова
- 23. Емилия Йорданова Цекина
- 24. Михаил Цветанов Михайлов
- 25. Николай Петков Николов
- 26. Димитър Чавдаров Велков
- БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Корнелия Петрова Нинова
- 2. Калоян Емилов Методиев
- 3. Георги Миланов Миланов
- 4. Поля Тодорова Христова
- 5. Аспарух Асенов Иванов
- 6. Ивайло Петров Модев
- 7. Гергана Мариова Петкова
- 8. Илиян Илиев Павлов
- 9. Румен Стефанов Георгиев
- 10. Марио Томов Трайков
- 11. Милко Николаев Панов
- 12. Петър Георгиев Петров
- 13. Славяна Ясенова Висулчева
- 14. Орфей Николаев Петков
- 15. Даниел Милков Минчев
- 16. Стефан Венцеславов Върбанов
- 17. Алекс Цеков Гигов
- 18. Виктор Людмилов Кирилов
- 19. Александър Тихомиров Симов
- 20. Петя Колева Петрова
- 21. Росен Неделчев Атанасов
- 22. Василена Красимирова Пиринска
- 23. Красен Лъчезаров Раковски
- 24. Петранка Георгиева Тодорова
- СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Ваня Руменова Григорова
- 2. Иван Кирилов Кирилов
- 3. Стоян Маринов Алексиев
- 4. Анна Александрова Илиева
- 5. Светослав Кирилов Велков
- 6. Христо Тодоров Маринов
- 7. Антони Александров Томанов
- 8. Светослав Георгиев Илиев
- 9. Валентин Костадинов Иванов
- 10. Златомир Спасов Николов
- 11. Иван Герасимов Петрински
- 12. Яна Ивайлова Георгиева
- 13. Анна Петрова Илиева
- 14. Стефан Красимиров Йоков
- 15. Христо Христов Бозуков
- 16. Мартин Владимиров Георгиев
- 17. Мария Иванова Гочева
- 18. Виктория Огнянова Мучанова
- 19. Илияна Янчева Илиева
- 20. Ралица Вилиянова Игнатова
- 21. Веселин Дойчинов Петров
- 22. Яна Георгиева Рангелова
- 23. Борислав Владимиров Борисов
- 24. Лилия Иванова Ванчева
- 25. Димитър Александров Димитров
- 26. Димитър Чавдаров Панайотов
- 27. Виктор Владимиров Йочев
- 28. Калин Орлинов Първанов
- КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Христо Христов Петров
- 2. Кристина Николаева Петкова
- 3. Калина Бориславова Константинова
- 4. Венеция Огнянова Нецова-Ангова
- 5. Елисавета Димитрова Белобрадова
- 6. Дончо Иванов Чернев
- 7. Никола Иванов Алексиев
- 8. Венцислав Василев Кръстев
- 9. Ивайло Йорданов Йорданов
- 10. Радослав Стефанов Йовчев
- 11. Георги Георгиев Чичков
- 12. Димитър Николов Кочмаров
- 13. Мирослав Йорданов Мавров
- 14. Мартин Бойков Темелков
- 15. Мирослав Николаев Иванов
- 16. Елена Карамфилова Захариева
- 17. Юлия Борисова Иванова-Никова
- 18. Красимир Георгиев Георгиев
- 19. Александра Красимирова Стеркова
- 20. Джани Хариева Антова
- 21. Радостина Ангелова Ангелова
- 22. Антонина Владимировна Грекова
- 23. Георги Евтимов Атанасов
- 24. Румен Валентинов Стоименов
- 25. Анко Александров Петков
- 26. Константин Харалампиев Кафеджийски
- ГЕРБ-СДС
- 1. Бойко Методиев Борисов
- 2. Йорданка Асенова Фандъкова
- 3. Анна Василева Александрова
- 4. Лъчезар Богомилов Иванов
- 5. Петър Николаев Николов
- 6. Осман Верхадов Ислямов
- 7. Даниела Руменова Райчева
- 8. Младен Василев Младенов
- 9. Милко Антонов Младенов
- 10. Иван Вълчев Чакъров
- 11. Слави Валентинов Маноилов
- 12. Борислав Георгиев Тодоров
- 13. Силвия Славчева Иванова
- 14. Златко Иванов Златков
- 15. Пламен Николаев Николов
- 16. Ивайло Петков Колегов
- 17. Каролина Цончева Цонева
- 18. Борислав Кирилов Куртев
- 19. Христо Валентинов Василев
- 20. Борислава Венциславова Виденова
- 21. Радослав Георгиев Наков
- 22. Полина Венциславова Исаева
- 23. Елина Иванова Давидова
- 24. Силвия Юлиянова Селимова
- 25. Кристиян Красимиров Христов
- 26. Искра Пламенова Стоянова
- 27. Венцислав Венциславов Зашев
- 28. Любен Любенов Дилов
- КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Николай Симеонов Малинов
- 2. Ивайло Любенов Иванов
- 3. Радко Любенов Ханджиев
- 4. Радослав Петров Пешлеевски
- 5. Ивайло Стефанов Маринов
- 6. Добриян Симеонов Малинов
- 7. Никола Асенов Бенчев
- 8. Донка Иванова Александрова-Бубняк
- 9. Анна Пламенова Димитрова
- 10. Димка Василева Попстоянова
- 11. Асен Денков Асенов
- 12. Богомил Върбанов Върбанов
- 13. Светлана Георгиева Димитрова
- 14. Правда Димова Цанкова-Кънева
- 15. Анка Пенева Ганчева
- 16. Мария Методиева Александрова
- 17. Веселин Стоянов Веселинов
- 18. Румяна Георгиева Райнова
- 19. Ивелина Валентинова Ахмед
- 20. Безат Безат Ахмед
- 21. Веселин Димитров Панов
- 22. Ваня Атанасова Георгиева
- 23. Пламен Стефанов Петров
- 24. Заличен
- 25. Стефан Ненов Панчев
- 26. Румен Стоянов Йорданов