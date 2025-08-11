В София санират 130 жилищни блока с пари от ПВУ
40 от сградите ще бъдат обновени до юни 2026 г., стана ясно на среща на зам.-министър Дора Янкова с представители на 14 районни администрации
130 многофамилни жилищни сгради ще бъдат санирани в Столична община със средства от Плана за възстановяване и устойчивост. 40 от сградите ще се обновят по Етап 1 на Плана до края на месец юни 2026 г., а останалите са по втория етап. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова на работна среща с кметове и представители на 14 районни администрации в София, които имат сключени договори за енергийна ефективност.
Целта на срещата бе да се уточни ходът на изпълнението на програмата в най-голямата община в България, възникнали технически и административни въпроси, проблеми при изпълнението и спазването на поставените графици, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.
"Успяхме да спасим европейските средства за саниране на сградите и да спестим националния ресурс, който да вложим в нова програма за енергийна ефективност. Очаква се тя да стартира до два месеца", каза още заместник регионалният министър пред представителите на местната власт.
Янкова призова районните кметове да не бъркат програмата за саниране по ПВУ в ББР и втората национална програма за енергийна ефективност, която също ще се финансира от държавния бюджет. "За да няма хаос и объркване, се готви прецизно структуриране", отбеляза Дора Янкова.
"Министерството и градоначалниците сме в една лодка по изпълнението на програмата, а целта ни е парите да стигнат до хората и да се промени качеството им на живот. Радвам се, че в 14-те столични района сте напрегнали потенциала на администрациите и ще изпълним строителството в заложените срокове. Хората ще ви помнят цял живот, защото сте променили жилищата им, стандарта на живот, затова бъдете сред тях, помагайте им и откликвайте на въпросите им", коментира още зам.-министър Янкова.
Представителите на столичните райони благодариха на ДораЯнкова и екипа в министерството, който работи по процедурата, за диалогичността, добрата комуникация и отворените врати при решаването на различните казуси.