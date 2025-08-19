446 Снимка: БТА

За забрана за отглеждането на телета в клетки призоваха граждани и активисти, които се събраха пред сградата на Народното събрание днес.

Инициативата е организирана от организацията "Невидими животни", която внесе в парламента 110 000 подписа с искане за законодателна забрана на клетките за телета. Според активистите модерното и по-естествено за телетата групово отглеждане е хуманното.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Отглеждането на телета в клетки е практика, която все още се среща у нас в средните и по-големи индустриални ферми за мляко, каза пред журналисти председателят на "Невидими животни" Стефан Димитров.

След раждането телето се затваря в клетка, в която то е заключено, в която едва може да се обърне, не може да излезе, да тича, да бъде сред други телета, посочи той. Вместо това телето има детство в бетонна килия или зад железни решетки, каза Димитров.

Съоснователят и председател на сдружението „Невидими животни“ Стефан Димитров Снимка: БТА

Забраната трябва да се направи е в Закона за ветеринарномедицинската дейност, отбеляза той и добави, че депутати са заявили подкрепа за каузата. Петицията трябва да бъде обсъдена в Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество и в Комисията по земеделието, храните и горите, след което да бъде инициирана законодателна промяна.

Снимка: БТА

Фермери също подкрепят инициативата.

Привърженик на груповото отглеждане на телета е Господин Иванов, животновъд от Карнобат. По този начин телетата ще са по-щастливи и ще се чувстват по-добре, каза той. И добави, че възнамерява да инвестира в групово отглеждане и хранене с робот.

Законът в момента не забранява да ги отглеждаме групово, но има определени квадрати на едно теле, посочи животновъдът. И разказа, че роботът за хранене е за сухото или естествено малко, с което се изхранва животното. Чрез робота се задава време и приемът на мляко, посочи също Иванов. Той подчерта, че храненето чрез робот може да предотвратява заразяването сред телетата, защото не се струпват всички наедно, а се хранят индивидуално. Животните обичат животните си и искат да се грижат за тях, каза той пред събралите се.

Народният представител от ИТН Цветан Предов и народният представител от „БСП - Обединена левица” Габриел Вълков (вдясно). Снимка: БТА

Акцията бе подкрепена и от депутати от различни парламентарни групи. Животните не могат да говорят и ние трябва да ги подкрепяме, каза депутатът от парламентарната група на "БСП - Обединена левица" Габриел Вълков. Хуманното отношение към децата и хората върви заедно с хуманното отношение към животните, заяви Цветан Предов от "Има такъв народ".

Всички привърженици на забраната за отглеждането на телета в клетки си направиха обща снимка до кутиите, в които бяха събрани подписите, и на които беше нарисувано теле.

"Те нямат глас, но имат нас" беше едно от посланията на днешната акция.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.