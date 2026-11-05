Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

До 24 ноември 2026 г. Центърът за градска мобилност ще извърши необходимите дейности за поетапното преобразуване на единични спирки по маршрута на трамвайна линия №8 в двойни. Промяната е с цел подобряване на транспортното обслужване, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Столична община

Двойните спирки представляват по-дълги спиркови участъци, които позволяват на две превозни средства от една линия да спират едновременно, без да си пречат. Според нормативната уредба двойната трамвайна спирка е с дължина 50 метра, докато единичната е 35 метра.

Това означава, че на една и съща локация могат да спрат два трамвая от линия №8, което намалява изчакването и задръстванията, особено в натоварените часове, добавя БТА.

Допълнителен, втори спирков указател, ще бъде поставен на следните спирки:

В посока ж.к. "Люлин": "Бул. Витоша"; "Пл. Възраждане"; "Ул. Опълченска"; "Ул. Одрин"; "Ул. Димитър Петков" – код 1926; "Бул. Вардар";

В посока пл. "Журналист": "Ул. Димитър Петков"; "Ул. Одрин"; "Ул. Опълченска"; "Пл. Възраждане"; "Бул. Витоша".

На 7 ноември Столичната община организира допълнително транспортно обслужване заради Задушница. Предвидени са временни автобусни линии, промени в разписанията на част от редовните линии и допълнителни превозни средства.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Луд го прави! Антоанет Пепе юрка до дупка Иво Карамански-син във "Фермата" Лайф
Луд го прави! Антоанет Пепе юрка до дупка Иво Карамански-син във "Фермата"
6724
1:9! Футболното чудо Комо нахлу в историята с погром в дома на френския вицешампион Корнер
1:9! Футболното чудо Комо нахлу в историята с погром в дома на френския вицешампион
10646
Кабинетът ударно ремонтира данъчни закони преди бюджет 2027. Какво се променя Бизнес
Кабинетът ударно ремонтира данъчни закони преди бюджет 2027. Какво се променя
17174
Vivacom навлиза в изцяло нова пазарна ниша със смарт решения за дома IT
Vivacom навлиза в изцяло нова пазарна ниша със смарт решения за дома
5799
Анри Троая - великият биограф на величията Impressio
Анри Троая - великият биограф на величията
2815
Испански ресторант беше обявен за най-добрия в света от World's 50 Best Restaurants Trip
Испански ресторант беше обявен за най-добрия в света от World's 50 Best Restaurants
2097
Дженифър Лопес има слабост към едно съвсем обикновено ястие Вкусотии
Дженифър Лопес има слабост към едно съвсем обикновено ястие
2408
Астролог посочи зодиакалните знаци, които са най-склонни към паника Zodiac
Астролог посочи зодиакалните знаци, които са най-склонни към паника
682
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни Времето
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни
368