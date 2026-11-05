Спирките на трамвай №8 в София стават двойни
Платформите се удължават до 50 метра от бул. "Витоша" до "Люлин", за да спират по две мотриси едновременно
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До 24 ноември 2026 г. Центърът за градска мобилност ще извърши необходимите дейности за поетапното преобразуване на единични спирки по маршрута на трамвайна линия №8 в двойни. Промяната е с цел подобряване на транспортното обслужване, съобщиха от пресцентъра на Столична община.
Столична община
Двойните спирки представляват по-дълги спиркови участъци, които позволяват на две превозни средства от една линия да спират едновременно, без да си пречат. Според нормативната уредба двойната трамвайна спирка е с дължина 50 метра, докато единичната е 35 метра.
Това означава, че на една и съща локация могат да спрат два трамвая от линия №8, което намалява изчакването и задръстванията, особено в натоварените часове, добавя БТА.
Допълнителен, втори спирков указател, ще бъде поставен на следните спирки:
В посока ж.к. "Люлин": "Бул. Витоша"; "Пл. Възраждане"; "Ул. Опълченска"; "Ул. Одрин"; "Ул. Димитър Петков" – код 1926; "Бул. Вардар";
В посока пл. "Журналист": "Ул. Димитър Петков"; "Ул. Одрин"; "Ул. Опълченска"; "Пл. Възраждане"; "Бул. Витоша".
На 7 ноември Столичната община организира допълнително транспортно обслужване заради Задушница. Предвидени са временни автобусни линии, промени в разписанията на част от редовните линии и допълнителни превозни средства.