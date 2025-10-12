577 Снимка: БТА

В столицата и днес са в сила промени в движението, заради провеждането на Софийския маратон, в който участват над 8 хиляди души от 66 страни.

Надпреварата е със старт и финал пред Националната художествена галерия и ще се проведе в три състезателни дисциплини. В най-масовата, която е на 10 километра, бегачите ще стартират в 9:10 часа, а за първи път участниците в маратона на 42 километра и в полумаратона на 21 километра ще стартират заедно в 9:30 часа, уточняват от БТА..

Трасето преминат покрай Триъгълника на властта, Лъвов мост, Съдебната палата, Военния клуб, Народното събрание, Софийския университет и моста Чавдар. Основна част от него са булевардите "Тодор Александров" и "Царица Йоана" в западната част на града, както и по булевардите "Цар Освободител" и "Дондуков" в центъра.

До 16 часа частично се променят маршрутите на част от линиите на наземния градски транспорт.

До 19 часа е забранено влизането на автомобили по булевард "Цар Освободител" между площад "Независимост" и улица "Г. С. Раковски", както и по улица "Пиротска" между булевард "Христо Ботев" и улица "Одрин".

