Промяната е част от стратегията на общинското ръководство за реформиране и модернизиране на процесите по поддръжка на градската среда

143 Снимка: БТА

Столична община назначи Илияна Илиева за нов директор на Общинско предприятие "Паркове и градски градини". Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Промяната е част от стратегията на общинското ръководство за реформиране и модернизиране на процесите по поддръжка на градската среда. Илиева поема поста с ясен мандат за оптимизация, прозрачност и подобрение на работата на предприятието, добавиха от Столична община.

Заместник-кметът по екология на София Надежда Бобчева посочи, че правят тази промяна изцяло в стремеж да превърнат инерцията, която е наследена, в нова енергия за промяна и развитие. "С назначаването на Илияна Илиева вярвам, че целите, които сме си поставили, ще се случват по-бързо и прозрачно. Имаме ясна стратегия и съм сигурна, че това е поредната стъпка в това да превърнем София в по-зелен и по-уреден град", каза още Бобчева.

От Столична община посочват, че Илияна Илиева има богат и разнообразен професионален опит. Кариерата ѝ съчетава практически опит в областта на озеленяването с ключови административни и ръководни умения. В продължение на повече от 10 години е била административен ръководител, като е отговаряла за управлението на екипи, договори, финансовия контрол и цялостната организационна дейност. Има и над пет години опит в озеленяването като технически ръководител на поддръжката на зелени площи.

Основните цели, поставени от новия директор, са въвеждане на строг контрол върху договорите и работата на външните изпълнители, както и цялостна реформа на структурата за повишаване на ефективността. Сред приоритетите са още модернизация на процесите и увеличаване на капацитета за работа с нова техника, което ще позволи постигането на по-добри резултати и по-кратки срокове. Планирани са също пълен одит на съществуващите договори и инвентаризация на имуществото с цел предотвратяване на злоупотреби и гарантиране на работа в обществен интерес, както и подобряване на материално-техническата база и условията на труд на служителите.

Общинско предприятие "Паркове и градски градини" е ключово звено за изпълнението на визията на екипа на Васил Терзиев за развитие на зелената система, посочват от Столична община. По думите им визията се основава на иновативен и устойчив подход, фокусиран върху системно залесяване с по-големи и устойчиви фиданки на най-уязвимите места, модернизация на поливните системи и привличане на външно финансиране, с което да се гарантира намаляване на ефекта от градския топлинен остров, по-чист въздух и по-качествена градска среда.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.