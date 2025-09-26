Столична община назначи Илияна Илиева за нов директор на Общинско предприятие "Паркове и градски градини". Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Столична община

Промяната е част от стратегията на общинското ръководство за реформиране и модернизиране на процесите по поддръжка на градската среда. Илиева поема поста с ясен мандат за оптимизация, прозрачност и подобрение на работата на предприятието, добавиха от Столична община.

Заместник-кметът по екология на София Надежда Бобчева посочи, че правят тази промяна изцяло в стремеж да превърнат инерцията, която е наследена, в нова енергия за промяна и развитие. "С назначаването на Илияна Илиева вярвам, че целите, които сме си поставили, ще се случват по-бързо и прозрачно. Имаме ясна стратегия и съм сигурна, че това е поредната стъпка в това да превърнем София в по-зелен и по-уреден град", каза още Бобчева.

От Столична община посочват, че Илияна Илиева има богат и разнообразен професионален опит. Кариерата ѝ съчетава практически опит в областта на озеленяването с ключови административни и ръководни умения. В продължение на повече от 10 години е била административен ръководител, като е отговаряла за управлението на екипи, договори, финансовия контрол и цялостната организационна дейност. Има и над пет години опит в озеленяването като технически ръководител на поддръжката на зелени площи.

Основните цели, поставени от новия директор, са въвеждане на строг контрол върху договорите и работата на външните изпълнители, както и цялостна реформа на структурата за повишаване на ефективността. Сред приоритетите са още модернизация на процесите и увеличаване на капацитета за работа с нова техника, което ще позволи постигането на по-добри резултати и по-кратки срокове. Планирани са също пълен одит на съществуващите договори и инвентаризация на имуществото с цел предотвратяване на злоупотреби и гарантиране на работа в обществен интерес, както и подобряване на материално-техническата база и условията на труд на служителите.

Общинско предприятие "Паркове и градски градини" е ключово звено за изпълнението на визията на екипа на Васил Терзиев за развитие на зелената система, посочват от Столична община. По думите им визията се основава на иновативен и устойчив подход, фокусиран върху системно залесяване с по-големи и устойчиви фиданки на най-уязвимите места, модернизация на поливните системи и привличане на външно финансиране, с което да се гарантира намаляване на ефекта от градския топлинен остров, по-чист въздух и по-качествена градска среда.

ИЗБРАНО
Бела Хадид сподели шокиращи снимки от болнично легло Лайф
Бела Хадид сподели шокиращи снимки от болнично легло
21909
Волейболен екстаз: България показа огромно сърце и зрелищно обърна САЩ Корнер
Волейболен екстаз: България показа огромно сърце и зрелищно обърна САЩ
20311
Индустрията показа своя план за декарбонизация, търси държавата за партньор Бизнес
Индустрията показа своя план за декарбонизация, търси държавата за партньор
8557
Само 49 лв. за оригинален тонер с Brother DCP-L1630W IT
Само 49 лв. за оригинален тонер с Brother DCP-L1630W
4783
Стара географска карта, намерена от библиотекар в САЩ, бе върната от ФБР на Мексико Impressio
Стара географска карта, намерена от библиотекар в САЩ, бе върната от ФБР на Мексико
2322
Как да се сдобием с домашен фитнес? DIY декораторът Теди Амова показва URBN
Как да се сдобием с домашен фитнес? DIY декораторът Теди Амова показва
890
Най-добрите страни за емигранти през 2025 г. Trip
Най-добрите страни за емигранти през 2025 г.
1172
Панирани цели гъби Вкусотии
Панирани цели гъби
959
Какво е числото на вашата съдба? Zodiac
Какво е числото на вашата съдба?
3309
Есента е тук: Още по-ниски температури, превалявания и облачно време в следващите дни Времето
Есента е тук: Още по-ниски температури, превалявания и облачно време в следващите дни
1648