Николай Владимиров е новият кмет на елинпелинското село Столник, показва информация на сайта на Общинската избирателна комисия - Елин Пелин. Той е издигнат от местната коалиция "България на регионите" (ВМРО-БНД, ИТН).
Владимиров е получил 159 гласа.
Местните жители имаха възможност да гласуват за Станислав Тасков от "БСП - Обединена левица", Трифон Свиленов от коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" и Николай Владимиров, издигнат от "България на регионите" (ВМРО-БНД, ИТН).
До избори в село Столник се стигна, след като кметът на населеното място Илиян Милатинов почина през април.
