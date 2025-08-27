Двудневният фестивал "Гала в София" събира за първи път на една сцена в България легендите Пласидо Доминго и Хосе Карерас заедно със Соня Йончева

На 28 и 29 август площадът "Свети Александър Невски" за пореден път ще се превърне в концертна зала под открито небе. Двудневният фестивал "Гала в София" е с участието на Соня Йончева, Пласидо Доминго, Хосе Карерас, Виторио Григоло и Софийската филхармония.

В първия концерт, озаглавен "Италианска вечер", български дебют ще направи световноизвестният тенор Виторио Григоло. Заедно със Соня Йончева той ще представи интригуваща програма с арии и дуети от опери на Верди и Пучини, както и популярни италиански канцонети и любими мелодии от кинохитове.

Втората вечер ще събере за първи път на една сцена в България легендите Пласидо Доминго и Хосе Карерас заедно със Соня Йончева. Ще прозвучат любими арии и дуети от опери на Верди, Пучини, Джордано, Чилеа, Бизе и Дворжак, хитове от оперети на Лехар, фрагменти от мюзикъли на Ленард Бърнстейн и Мич Лий, популярни песни и любимият романс "Това просто не може да бъде" ("No puede ser") от сарсуелата "Стопанката на пристанището" на Пабло Соросабал, превърнат в хит именно от Пласидо Доминго, който винаги го изпълнява на легендарните концерти на "Тримата тенори".

Заради концертите се въвежда временна организация на движението в района на храм-паметника.

Забранява се престоят, паркирането и движението на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи организацията на концерта от 8:00 ч. днес до 8:00 ч. на 30 август т.г. на паркинга на пл. "Св. Ал. Невски" в участъка между ул. "Дунав" и ул. "11 август", съобщиха от Столичната община

От 8:00 ч. на 28 август до 00:00 ч. на 29 август се забранява паркирането и движението на пътни превозни средства на североизточната дъга на пл. "Св. Александър Невски" в участъка между ул. "Дунав" и ул. "Оборище", на ул. "Оборище" в участъка между пл. "Св. Александър Невски" и бул. "Васил Левски", както и на пл. "Николай Гяуров". Забраната не засяга местата в режим на платено паркиране "служебен абонамент".

От 8:00 ч. на 27 август до 8:00 ч. на 30 август се забранява влизането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, обслужващи събитието, по ул. "11 август" в участъка между пл. "Св. Александър Невски" и ул. "Московска", както и на пл. "Св. Александър Невски" в участъка между ул. "Дунав" и ул. "11 август"".

Същата забрана важи от 14:00 ч. до 00:00 ч. на 28 и 29 август по ул. "Оборище" в участъка между пл. "Св. Ал. Невски" и бул. "Васил Левски", на пл. "Св. Александър Невски", както и на ул. "15 ноември".

