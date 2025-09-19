Общината подготвя упражнения и танци, които ще бъдат достъпни за всички школа, за да помогне на децата да започват деня с енергия и усмивка

1291 Снимка: Столична община

Кметът на София Васил Терзиев ще предложи на Столичния общински съвет две нови инициативи - едната е всеки понеделник учебният ден да започва с химна на България и с химна на Европа, а втората инициатива е учебният ден за децата от първи до четвърти клас да започва с физическа активност, съобщиха от Столична община.

"Вярвам, че училището е не само място за учене, но и за изграждане на дух и принадлежност. Място, в което децата ни израстват като личности и като част от една общност. Затова ще предложа на Общинския съвет две нови инициативи. Предлагам всеки понеделник учебният ден да започва с химна на България и с този на Европа - с напомняне за историята и гордостта ни като българи, но и с поглед към общото ни европейско бъдеще. Тези символи не са просто протокол - те са живо усещане за принадлежност, за заедност. Именно общността е това, което ни изгражда като народ и като европейско цяло - дава ни посока и сила да работим заедно в името на споделените ни ценности", казва Терзиев.

Втората инициатива е насочена към учениците от 1-ви до 4-ти клас. Предложението на кмета е учениците от начален етап да стартират деня си с кратка физическа активност. Общината подготвя упражнения и танци, които ще бъдат достъпни за всички училища, за да помогне на децата да започват деня с енергия и усмивка. Според кмета това е начин да възпитаме в децата любов към движението и да им помогнем да растат по-здрави и силни.

"София има нужда от нови традиции, които да обединяват поколенията, да възпитават и изграждат ценности. Това са малки стъпки, но вярвам, че те ще помогнат на децата да бъдат по-уверени, по-свързани и с повече радост в училище и в живота", посочи Васил Терзиев.

Столичният кмет е обсъдил тези две инициативи с дългогодишния и новия директор на РУО София-град - Ваня Кастрева и Елеонора Лилова, както и с председателя на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България Асен Александров и с общинските съветници Цветелина Симеонова-Заркин и Диян Стаматов.

Терзиев обяви и още една иницитиава за прозрачност при обществените поръчки.

Кметът тества ИИ за проверки на обществените поръчки

В изпълнение на ангажимента на кмета процесът по обществени поръчки в столицата да бъде максимално прозрачен и безпристрастен, Столичната община вече тества експериментален асистент с изкуствен интелект, който подпомага проверките на обществените поръчки.

Какво означава това на практика?

• Подготвящите технически спецификации ще могат предварително да проверяват текстовете си за ограничаващи условия или неконкурентни изисквания.

• Това намалява риска от връщане на документи за поправки на по-късен етап и съкращава времето за възлагане.

• Инструментът автоматично открива проблемни текстове, изрази или параметри и насочва служителите към точните места за корекция.

В експерименталната версия вече са заложени приложимите закони и нормативи, свързани с обществените поръчки. Първите тестове показват отлични резултати. Следващата стъпка е инструментът да бъде усъвършенстван и внедрен в работните процеси на общината.

"Разполагайки с такъв инструмент, ние не само улесняваме работата на екипите, но и даваме гаранция за по-качествени и конкурентни поръчки. Това ще доведе и до увеличаване на броя на нововъзложените проекти в полза на гражданите на София", коментира кметът Васил Терзиев.

