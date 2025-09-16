Данните за градския транспорт на София от днес са отворени, съобщиха от пресцентъра на Столичния общински съвет (СОС). Приложения и сайтове вече ще могат да показват в реално време след колко минути идва следващият автобус, тролей или трамвай по GPS сигнал, както и да предложат най-бързия маршрут с градския транспорт, както правят сега Google Maps и Moovit. Това отваря вратата и за създаване на официално приложение на Столичната община.

Столична община

Новата услуга дава възможност на граждани и разработчици да имат достъп до информация за маршрутите, спирките, времената на пристигане и местоположението на превозните средства в реално време.

Данните включват също известия за промени в движението и се разпространяват чрез стандарта General Transit Feed Specification (GTFS). Инициативата е на зам.-кмета по дигитализация Иван Гойчев и общинския съветник от "Продължаваме промяната - Демократична България" Симеон Ставрев.

Достъпът до данните е разделен в три категории - задължителни (публични и безплатни), допълнителни (отворени в машинночетим формат) и с ограничен достъп (след заявление), добавя БТА.

Повече информация може да бъде открита ТУК>>> 

Терзиев очерта приоритетни проекти за София пред СОС и поиска подкрепа
Виж още Терзиев очерта приоритетни проекти за София пред СОС и поиска подкрепа

"Предоставянето на отворени данни за градската мобилност ще ускори процеса по създаване на повече модерни дигитални решения за гражданите и гостите на София. Разработчиците вече могат да създават приложения и услуги, които подобряват градската мобилност и качеството на живот в столицата. Инициативата е част от цялостната стратегия на Столична община за дигитална трансформация и устойчиво развитие на градския транспорт", коментира един от авторите на предложението Симеон Ставрев, цитиран от пресцентъра на Столичния общински съвет.

ИЗБРАНО
Явор Бахаров: Съжалявам, че съм излагал майка ми и съвестта на баща ми Лайф
Явор Бахаров: Съжалявам, че съм излагал майка ми и съвестта на баща ми
19840
Официално: Никола Цолов ще кара във Формула 2 през следващия сезон Корнер
Официално: Никола Цолов ще кара във Формула 2 през следващия сезон
4103
Енергийната система има нужда от производствени мощности, които са по-евтини от ракета Бизнес
Енергийната система има нужда от производствени мощности, които са по-евтини от ракета
5688
България е на дъното по е-умения. Какъв е изходът? IT
България е на дъното по е-умения. Какъв е изходът?
6550
В Тибет откриха каменен надпис на повече от две хиляди години Impressio
В Тибет откриха каменен надпис на повече от две хиляди години
2024
Точка в света: Българският артист, който рисува глобални каузи URBN
Точка в света: Българският артист, който рисува глобални каузи
654
Къде лятото продължава през септември: 5 слънчеви дестинации Trip
Къде лятото продължава през септември: 5 слънчеви дестинации
2110
Сьомга с хрупкава пармезанова коричка Вкусотии
Сьомга с хрупкава пармезанова коричка
546
Живей, обичай и харчи: кои са хедонистите в зодиакалния кръг? Zodiac
Живей, обичай и харчи: кои са хедонистите в зодиакалния кръг?
907
Летни температури днес, чувствително захлаждане със силен вятър - утре Времето
Летни температури днес, чувствително захлаждане със силен вятър - утре
3735