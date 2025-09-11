Процедурата вече е задвижена след решението на съда, съобщи столичният кмет

1285 Снимка: Фейсбук страницата на Васил Терзиев

Върховният административен съд в края на миналата седмица потвърди, че общественият интерес е водещ в казуса с бул. "Тодор Каблешков", съобщи столичният кмет Васил Терзиев.

Булевардът е изграден на 95% и, свързан с бул. "Филип Кутев", е част от стратегическия трети градски ринг.

Строежът на булеварда беше открит в края на миналия мандат, без да са отчуждени всички имоти по него. Собственик на имот по трасето на пътя не е съдействал, а миналия месец официално и документално е установена незаконна постройка на терена, припомня Терзиев.

Главният архитект на София Богдана Панайотова вече възложи оценка на имота за отчуждаване. Това е първата задължителна стъпка, а срокът е минимум 45 дни заради задължителните обявявания и процедурните срокове. След това ще издадем заповед за принудително отчуждаване с предварително изпълнение. Очакваният срок за това е приблизително два месеца, в който включваме срока за обжалване до окончателно решение на съда, обяснява още кметът.

Успоредно с това ще се подготви и разрешение за строеж с предварително изпълнение. Законовият срок от обявяването му до влизане в сила е три дни. Работата на терен може да започне в момента на влизане в сила на разрешението за строеж с предварително изпълнение.

Липсващата отсечка на булеварда може да бъде изградена за между 60 и 70 дни при добри метеорологичните условия.

Около месец след приключване на строителните дейности ще се очаква въвеждането в експлоатация на целия булевард от ДНСК.

