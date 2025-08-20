Достъпът на автомобили до Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София е възстановен, съобщиха във Фейсбук от летището. Оттам посочват, че Kiss & Ride зоната е на обичайното си място и работи нормално.

Забраняват достъпа на коли до Терминал 2 до 23 август
Виж още Забраняват достъпа на коли до Терминал 2 до 23 август

Поради довършителни работи по дилатационните фуги на естакадата към Терминал 2 от 24 август до 7 септември спирките на междутерминалния шатъл и на градския транспорт временно ще бъдат в Kiss & Ride зоната, информират от летището.

Паркинг P8 временно няма да бъде достъпен за туристически автобуси, като те могат да използват Kiss & Ride зоната с безплатен престой до 30 минути.

Снимка: Фейсбук страницата на Летище София

От 4 август до 23-и беше въведена временна организация на движението пред Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София. 

ИЗБРАНО
Вижте бляскавата сватба на Мария в Корфу (снимки) Лайф
Вижте бляскавата сватба на Мария в Корфу (снимки)
34039
Роналдо и компания повалиха шампиона и ще играят финал за Суперкупата Корнер
Роналдо и компания повалиха шампиона и ще играят финал за Суперкупата
5488
Кога ще се появи дигиталното евро Бизнес
Кога ще се появи дигиталното евро
3436
Това ли ще е новият боен самолет на флота на САЩ? IT
Това ли ще е новият боен самолет на флота на САЩ?
8109
Клифърд Саймък: Харесвам загубеняците! Impressio
Клифърд Саймък: Харесвам загубеняците!
3731
Непал обяви 97 от върховете си безплатни за изкачване – ето защо Trip
Непал обяви 97 от върховете си безплатни за изкачване – ето защо
1204
4 нестандартни начина да използвате котидж сиренето Вкусотии
4 нестандартни начина да използвате котидж сиренето
1252
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"? Zodiac
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"?
1077
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва" Времето
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва"
11446