Болницата по ортопедия в София вече разполага с ЯМР и обновена детска клиника
Апаратурата е закупена със субсидия от Министерството на здравеопазването и е в размер на 2,7 млн. лв.
Специализираната болница за активно лечение по ортопедия "Проф. Бойчо Бойчев" вече разполага с ядрено-магнитен резонанс, както и с обновена Клиника по детска ортопедия.
Апаратурата е закупена със субсидия от Министерството на здравеопазването и е в размер на 2,7 млн. лв., а клиниката е обновена с предоставени 420 000 лв., също от МЗ, каза за БТА директорът на лечебното заведение д-р Валентин Ангелов.
Капацитетът на детската клиника е 32 легла.
Липсата на ядрено-магнитен резонанс водеше до намаляване на броя на пациентите с близо 30%, потърсили помощ при нас, тъй като се налагаше да ги изпращаме в други лечебни заведения, каза д-р Ангелов. По думите му, допреди пет години болницата е разполагала само с един рентгенов апарат.
Присъстващите на церемонията по откриването бяха поздравени от министъра на здравеопазването доц. Силви Кирилов. Молебен за здраве беше отслужен от Браницкия епископ Йоан - първи викарий на Софийския митрополит.