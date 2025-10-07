Специализираната болница за активно лечение по ортопедия "Проф. Бойчо Бойчев" вече разполага с ядрено-магнитен резонанс, както и с обновена Клиника по детска ортопедия.

Апаратурата е закупена със субсидия от Министерството на здравеопазването и е в размер на 2,7 млн. лв., а клиниката е обновена с предоставени 420 000 лв., също от МЗ, каза за БТА директорът на лечебното заведение д-р Валентин Ангелов.

Капацитетът на детската клиника е 32 легла.

Липсата на ядрено-магнитен резонанс водеше до намаляване на броя на пациентите с близо 30%, потърсили помощ при нас, тъй като се налагаше да ги изпращаме в други лечебни заведения, каза д-р Ангелов. По думите му, допреди пет години болницата е разполагала само с един рентгенов апарат.

Присъстващите на церемонията по откриването бяха поздравени от министъра на здравеопазването доц. Силви Кирилов. Молебен за здраве беше отслужен от Браницкия епископ Йоан - първи викарий на Софийския митрополит.

