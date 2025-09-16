Пешеходец на 75 години е блъснат от бетоновоз в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Войната по пътищата

Инцидентът е станал в района на бул. "Цар Борис III" и ул. "Любляна". Сигналът за спешна помощ е постъпил в 12:17 ч., предаде БТА

Бетоновоз удари мъж на пешеходна пътека в Пловдив, раненият е в болница
Виж още Бетоновоз удари мъж на пешеходна пътека в Пловдив, раненият е в болница

Пострадалият е бил с травми на главата, в областта на едното око и на единия крак. Той е транспортиран към болница "Царица Йоанна - ИСУЛ". Загубил е голямо количество кръв, посочиха от Центъра за Спешна медицинска помощ.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.

От СДВР допълниха, че нямат информация дали мъжът е пресичал на пешеходна пътека.

Един човек е загинал, а 24-ма са пострадали при катастрофи в страната за изминалото денонощие, съобщиха по-рано от МВР на сайта си. Тежките пътни произшествия са 22. В София са регистрирани две тежки и 28 леки катастрофи. Има един загинал и един ранен.

От началото на месеца при 323 пътнотранспортни произшествия са загинали 22-ма души и са пострадали 373-ма. От началото на годината жертвите на пътя са 308, пострадалите са 6055. Тежките пътни инциденти са 4829. В сравнение със същия период на миналата година от МВР отчитат осем загинали по-малко.

ИЗБРАНО
Явор Бахаров: Съжалявам, че съм излагал майка ми и съвестта на баща ми Лайф
Явор Бахаров: Съжалявам, че съм излагал майка ми и съвестта на баща ми
19692
Официално: Никола Цолов ще кара във Формула 2 през следващия сезон Корнер
Официално: Никола Цолов ще кара във Формула 2 през следващия сезон
4094
Енергийната система има нужда от производствени мощности, които са по-евтини от ракета Бизнес
Енергийната система има нужда от производствени мощности, които са по-евтини от ракета
5669
България е на дъното по е-умения. Какъв е изходът? IT
България е на дъното по е-умения. Какъв е изходът?
6547
В Тибет откриха каменен надпис на повече от две хиляди години Impressio
В Тибет откриха каменен надпис на повече от две хиляди години
1981
Точка в света: Българският артист, който рисува глобални каузи URBN
Точка в света: Българският артист, който рисува глобални каузи
648
Къде лятото продължава през септември: 5 слънчеви дестинации Trip
Къде лятото продължава през септември: 5 слънчеви дестинации
2102
Сьомга с хрупкава пармезанова коричка Вкусотии
Сьомга с хрупкава пармезанова коричка
542
Живей, обичай и харчи: кои са хедонистите в зодиакалния кръг? Zodiac
Живей, обичай и харчи: кои са хедонистите в зодиакалния кръг?
905
Летни температури днес, чувствително захлаждане със силен вятър - утре Времето
Летни температури днес, чувствително захлаждане със силен вятър - утре
3721