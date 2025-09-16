Бетоновоз блъсна и уби пешеходец в София
Мъжът е имал голямо количество кръвозагуба, съобщиха от Спешна помощ
Пешеходец на 75 години е блъснат от бетоновоз в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
Войната по пътищата
Инцидентът е станал в района на бул. "Цар Борис III" и ул. "Любляна". Сигналът за спешна помощ е постъпил в 12:17 ч., предаде БТА
Пострадалият е бил с травми на главата, в областта на едното око и на единия крак. Той е транспортиран към болница "Царица Йоанна - ИСУЛ". Загубил е голямо количество кръв, посочиха от Центъра за Спешна медицинска помощ.
Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.
От СДВР допълниха, че нямат информация дали мъжът е пресичал на пешеходна пътека.
Един човек е загинал, а 24-ма са пострадали при катастрофи в страната за изминалото денонощие, съобщиха по-рано от МВР на сайта си. Тежките пътни произшествия са 22. В София са регистрирани две тежки и 28 леки катастрофи. Има един загинал и един ранен.
От началото на месеца при 323 пътнотранспортни произшествия са загинали 22-ма души и са пострадали 373-ма. От началото на годината жертвите на пътя са 308, пострадалите са 6055. Тежките пътни инциденти са 4829. В сравнение със същия период на миналата година от МВР отчитат осем загинали по-малко.