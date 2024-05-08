Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от русенския избирателен район.
- БНО
- 1. Константин Василев Велев
- 2. Александър Борисов Димитров
- 3. Стефан Симеонов Тошев
- БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Мартин Петров Николов
- 2. Любен Иванов Бубев
- 3. Николай Първанов Григоров
- 4. Захари Ставрев Тасков
- 5. Румен Стоименов Ночев
- 6. Даниел Койчев Стамов
- 7. Радко Георгиев Радков
- 8. Атанас Георгиев Богоев
- ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Златан Стоянов Златанов
- 2. Димитър Пламенов Пашев
- 3. Милен Иванов Боев
- 4. Мариян Йорданов Димитров
- 5. Костадин Петков Георгиев
- 6. Ивайло Стоянов Казанов
- 7. Христо Кирилов Попов
- 8. Тодор Петков Савов
- 9. Стефан Драгомиров Динов
- 10. Пламен Иванов Петров
- 11. Виолета Орлинова Красимирова
- 12. Симона Диянова Георгиева
- 13. Емилия Ангелова Колева
- 14. Богомил Станчев Тодоров
- ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Венцислав Атанасов Ангелов
- 2. Николай Йорданов Даскалов
- 3. Мариета Проева Керчева
- 4. Юлиян Мишев Ангелов
- 5. Божидар Атанасов Христов
- ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Михаил Ростиславов Русинов
- 2. Веселин Асенов Белоконски
- 3. Ангел Йорданов Ангелов
- ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. Драгомир Стефанов Петров
- 2. Анатоли Стефанов Станев
- 3. Татяна Агоп Нахабедян-Минчева
- 4. Николай Василев Чанев
- 5. Ивелин Красимиров Машков
- 6. Стойчо Валентинов Минков
- 7. Илиян Димитров Илиев
- 8. Мартин Илиянов Илиев
- 9. Цанислав Маринов Симеонов
- 10. Илиян Илиев Игнатов
- 11. Явор Радев Радев
- 12. Силвия Георгиева Коева
- 13. Анабел Свиленова Кръстева
- 14. Велислав Стоянов Серафимов
- Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Ализан Нихат Яхова
- 2. Айдоан Апти Джелил
- 3. Нермин Метинова Кязимова
- 4. Илвенур Ибрахимов Махмудов
- 5. Сезер Юсеин Сабах
- 6. Айлян Раифова Карамехмедова
- 7. Емран Ерханов Кямилов
- 8. Гюнайдън Расимов Кязимов
- 9. Есра Ремзи Белбер
- 10. Елена Ганчева Христова
- 11. Ислям Зекериев Панджаров
- 12. Деря Ерол Бекир
- 13. Недялко Недялков Йорданов
- 14. Силвия Стефанова Гезмиш
- ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Георги Тодоров Тодоров
- 2. Мирослав Николаев Станчев
- 3. Иван Михайлов Дончовски
- ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Мирослав Асенов Стоянов
- 2. Милко Георгиев Димитров
- 3. Тереза Ивова Христова
- 4. Цветелин Петров Петров
- 5. Емил Асенов Абаджиев
- 6. Валентин Живков Стоянов
- 7. Александър Александров Шаханов
- 8. Милен Радев Енев
- 9. Александър Йорданов Младенов
- 10. Радослав Георгиев Славов
- 11. Мариян Васков Ценов
- ЦЕНТЪР
- 1. Валентин Георгиев Донков
- 2. Пенчо Иванов Бахчеванов
- 3. Милен Руменов Димитров
- 4. Аксения Рашкова Антонова
- 5. Симона Росенова Василева
- 6. Митко Петров Атанасов
- 7. Юлия Николова Григорова
- КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Лъчезар Аспарухов Аврамов
- 2. Марко Иванов Иванов
- 3. Горан Георгиев Колев
- 4. Костадин Иванов Аврамов
- 5. Георги Цвятков Методиев
- 6. Мартин Николов Иванов
- 7. Себатин Нехат Хюсмен
- 8. Нихат Себатин Нехат
- 9. Георги Петков Костов
- НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Тодор Трифонов Койнов
- 2. Георги Колев Георгиев
- 3. Стилиян Мирков Станев
- 4. Гинка Великова Донева-Великова
- КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Ани Димитрова Иванова
- 2. Емил Димитров Митев
- 3. Мирена Николова Николова
- 4. Цветанка Костадинова Бакалова-Чобанова
- 5. Стефан Иванов Велков
- ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Татяна Йорданова Лисичкова
- 2. Иван Пламенов Иванов
- ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Иво Колев Пазарджиев
- 2. Георги Великов Георгиев
- 3. Борислав Николаев Минев
- 4. Николай Цветомиров Петров
- 5. Йоана Живкова Емануилова
- 6. Асен Иванов Даскалов
- 7. Пресиян Петров Костадинов
- 8. Луиза Красимирова Попова
- 9. Владо Владимиров Владов
- 10. Веселина Начкова Накова
- 11. Деян Ангелов Стайков
- 12. Кънчо Асенов Йорданов
- 13. Бисер Александров Енчев
- 14. Цветелин Георгиев Радулов
- ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Любомир Николов Христов
- 2. Йоанна Радославова Колева
- 3. Юлия Николова Вълчева-Трифонова
- 4. Константин Неделков Георгиев
- Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Людмила Николова Велинова
- ПП МЕЧ
- 1. Светлин Костов Стоянов
- 2. Венелин Йорданов Мицов
- 3. Валентин Иванов Георгиев
- 4. Евгени Ангелов Иванов
- 5. Ирена Стойкова Димитрова
- 6. Илиян Христов Христов
- 7. Ивелин Севдалинов Костадинов
- 8. Даниел Милчев Добрев
- БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Веселин Стефанов Василев
- 2. Иво Димитров Иванов
- 3. Любомир Филипов Абрашев
- 4. Калин Валентинов Върбанов
- 5. Трифон Йорданов Трифонов
- БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ВЕЗИЕВА
- 2. БОЯН АНАСТАСОВ СТОЯНОВ
- 3. ИВАН РОСЕНОВ ВЕЛИЧКОВ
- 4. КАЛИНА ТОНЕВА ТОНЕВА
- 5. РОСЕН ЛЮДМИЛОВ СОЛАКОВ
- 6. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДОНЧЕВ
- 7. СИЛВИЯ МИЛЧЕВА МАРИНОВА
- 8. ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ БАЛТАДЖИЕВ
- 9. ИВАН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
- 10. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
- 11. СИМОНА БИСЕРОВА СТОЯНОВА
- 12. ЕЛИЦА ИВЕЛИНОВА ИВАНОВА-ЛАЧЕВА
- 13. МИРОСЛАВА ЛЮБЕНОВА ЙОНКОВА
- 14. ПЛАНИМИР АНЕЛИЕВ СТЕФАНОВ
- ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Иван Петров Петров
- 2. Валентин Недялков Кръстев
- 3. Анна Симеонова Лечева
- 4. Нели Александрова Бянова
- 5. Васил Петров Василев
- 6. Николай Тодоров Гаджев
- 7. Екатерина Кирилова Георгиева
- 8. Виктор Детелинов Гицов
- 9. Милко Савов Милков
- 10. Цветомир Сашев Гюров
- НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Зорница Димитрова Дикова-Ранева
- Зелено движение
- 1. Михаил Руменов Михов
- 2. Ростислав Юриев Кандиларов
- 3. Сашо Николов Попов
- 4. Станислав Иванов Стефанов
- 5. Пенчо Георгиев Пандъков
- ЕДИНЕНИЕ
- 1. Иван Косев Манев
- 2. Маргарита Стоянова Шойлекова
- 3. Галин Радков Димитров
- 4. Дилян Добринов Добрев
- 5. Миглена Добринова Добрева
- 6. Вихрен Йорданов Иванов
- СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Мария Маринова Стоянова
- 2. Йосиф Трифонов Новаков
- 3. Бисер Ганчев Николов
- 4. Димитър Илиев Димитров
- 5. Димитър Димитров Кюркчиев
- ЛЕВИЦАТА!
- 1. Валери Йорданов Иванов
- 2. Явор Веселинов Янчев
- 3. Милена Петрова Карачорова
- 4. Йовчо Георгиев Смилов
- 5. Антоанета Стоянова Йонкова
- 6. Милко Борисов Костадинов
- 7. Мариан Иванов Димитров
- 8. Ренета Стефанова Мицова
- 9. Димчо Василев Киряков
- 10. Боян Величков Божинов
- 11. Преслава Димитрова Макаер
- 12. Благовест Павлинов Панайотов
- БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Иван Валентинов Иванов
- 2. Ивалинка Тодорова Цанкова
- 3. Елисавета Донева Досева
- 4. Емил Кирилов Георгиев
- 5. Нора Десиславова Стоянова
- 6. Микаел Врамшабух Чакълджиян
- 7. Атанас Александров Пеев
- 8. Диана Иванова Ласонина
- 9. Добрин Райчев Райчев
- 10. Елиан Димитров Пантелеев
- 11. Константин Енчев Костадинов
- 12. Георги Кирилов Линджев
- 13. Сашо Петров Стоянов
- 14. Анатоли Венелинов Иванов
- СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Никола Николов Вапцаров
- 2. Йордан Йорданов Топалов
- 3. Стелиян Богданов Стефанов
- 4. Ваня Николаева Петрова
- 5. Стефан Анков Бояджиев
- 6. Джем Бехат Али
- 7. Ева Тихомирова Кънчева
- 8. Стилияна Стилиянова Маринова
- 9. Димитър Йосифов Йосифов
- 10. Мирослав Светославов Енчев
- 11. Христина Емилова Тодорова
- 12. Павлин Николаев Билчев
- 13. Борислав Иванов Борисов
- 14. Кристиан Милков Димитров
- КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Мартин Димитров Димитров
- 2. Рена Енчева Стефанова
- 3. Иван Белчев Белчев
- 4. Калин Ивайлов Иванов
- 5. Данаил Борисов Ковачев
- 6. Искрен Цветанов Иванов
- 7. Антони Димов Иванов
- 8. Христо Цвятков Лютаков
- 9. Анета Емилова Ангелова
- 10. Цветелин Диянов Димов
- 11. Росен Николаев Симеонов
- 12. Георги Радостинов Георгиев
- ГЕРБ-СДС
- 1. Бедрос Левон Пехливанян
- 2. Георги Николаев Кръстев
- 3. Николай Иванов Братованов
- 4. Богдан Стефанов Донев
- 5. Красимир Йорданов Костадинов
- 6. Звезделина Стойчева Минкова
- 7. Мирослав Йорданов Залев
- 8. Кристиян Георгиев Иванов
- 9. Сема Салиева Яшарова
- 10. Евгени Игнатов Игнатов
- 11. Галя Миткова Додева
- 12. Радомир Хараланов Хараланов
- 13. Иван Петров Иванов
- 14. Станислав Бончев Бонев
- КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Иво Стоянов Иванов
- 2. Дилян Иванов Данев
- 3. Иван Драгомиров Михов
- 4. Милена Цветкова Христова
- 5. Илиян Димитров Игнатов
- 6. Юлиан Ангелов Шопов
- 7. Тодор Трифонов Чубуров
- 8. Стефан Атанасов Бабачев
- 9. Дарина Петрова Занева
- 10. Камен Николов Колев
- 11. Галина Петкова Йорданова
- 12. Лъчезар Иванов Лунчев
- 13. Ивелина Стефанова Керчева
- 14. Марин Иванов Георгиев