Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от русенския избирателен район.

  • БНО
    • 1. Константин Василев Велев
    • 2. Александър Борисов Димитров
    • 3. Стефан Симеонов Тошев
  • БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
    • 1. Мартин Петров Николов
    • 2. Любен Иванов Бубев
    • 3. Николай Първанов Григоров
    • 4. Захари Ставрев Тасков
    • 5. Румен Стоименов Ночев
    • 6. Даниел Койчев Стамов
    • 7. Радко Георгиев Радков
    • 8. Атанас Георгиев Богоев
  • ВЪЗРАЖДАНЕ
    • 1. Златан Стоянов Златанов
    • 2. Димитър Пламенов Пашев
    • 3. Милен Иванов Боев
    • 4. Мариян Йорданов Димитров
    • 5. Костадин Петков Георгиев
    • 6. Ивайло Стоянов Казанов
    • 7. Христо Кирилов Попов
    • 8. Тодор Петков Савов
    • 9. Стефан Драгомиров Динов
    • 10. Пламен Иванов Петров
    • 11. Виолета Орлинова Красимирова
    • 12. Симона Диянова Георгиева
    • 13. Емилия Ангелова Колева
    • 14. Богомил Станчев Тодоров
  • ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
    • 1. Венцислав Атанасов Ангелов
    • 2. Николай Йорданов Даскалов
    • 3. Мариета Проева Керчева
    • 4. Юлиян Мишев Ангелов
    • 5. Божидар Атанасов Христов
  • ПП ГЛАС НАРОДЕН
    • 1. Михаил Ростиславов Русинов
    • 2. Веселин Асенов Белоконски
    • 3. Ангел Йорданов Ангелов
  • ИМА ТАКЪВ НАРОД
    • 1. Драгомир Стефанов Петров
    • 2. Анатоли Стефанов Станев
    • 3. Татяна Агоп Нахабедян-Минчева
    • 4. Николай Василев Чанев
    • 5. Ивелин Красимиров Машков
    • 6. Стойчо Валентинов Минков
    • 7. Илиян Димитров Илиев
    • 8. Мартин Илиянов Илиев
    • 9. Цанислав Маринов Симеонов
    • 10. Илиян Илиев Игнатов
    • 11. Явор Радев Радев
    • 12. Силвия Георгиева Коева
    • 13. Анабел Свиленова Кръстева
    • 14. Велислав Стоянов Серафимов
  • Движение за права и свободи - ДПС
    • 1. Ализан Нихат Яхова
    • 2. Айдоан Апти Джелил
    • 3. Нермин Метинова Кязимова
    • 4. Илвенур Ибрахимов Махмудов
    • 5. Сезер Юсеин Сабах
    • 6. Айлян Раифова Карамехмедова
    • 7. Емран Ерханов Кямилов
    • 8. Гюнайдън Расимов Кязимов
    • 9. Есра Ремзи Белбер
    • 10. Елена Ганчева Христова
    • 11. Ислям Зекериев Панджаров
    • 12. Деря Ерол Бекир
    • 13. Недялко Недялков Йорданов
    • 14. Силвия Стефанова Гезмиш
  • ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
    • 1. Георги Тодоров Тодоров
    • 2. Мирослав Николаев Станчев
    • 3. Иван Михайлов Дончовски
  • ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
    • 1. Мирослав Асенов Стоянов
    • 2. Милко Георгиев Димитров
    • 3. Тереза Ивова Христова
    • 4. Цветелин Петров Петров
    • 5. Емил Асенов Абаджиев
    • 6. Валентин Живков Стоянов
    • 7. Александър Александров Шаханов
    • 8. Милен Радев Енев
    • 9. Александър Йорданов Младенов
    • 10. Радослав Георгиев Славов
    • 11. Мариян Васков Ценов
  • ЦЕНТЪР
    • 1. Валентин Георгиев Донков
    • 2. Пенчо Иванов Бахчеванов
    • 3. Милен Руменов Димитров
    • 4. Аксения Рашкова Антонова
    • 5. Симона Росенова Василева
    • 6. Митко Петров Атанасов
    • 7. Юлия Николова Григорова
  • КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
    • 1. Лъчезар Аспарухов Аврамов
    • 2. Марко Иванов Иванов
    • 3. Горан Георгиев Колев
    • 4. Костадин Иванов Аврамов
    • 5. Георги Цвятков Методиев
    • 6. Мартин Николов Иванов
    • 7. Себатин Нехат Хюсмен
    • 8. Нихат Себатин Нехат
    • 9. Георги Петков Костов
  • НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
    • 1. Тодор Трифонов Койнов
    • 2. Георги Колев Георгиев
    • 3. Стилиян Мирков Станев
    • 4. Гинка Великова Донева-Великова
  • КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
    • 1. Ани Димитрова Иванова
    • 2. Емил Димитров Митев
    • 3. Мирена Николова Николова
    • 4. Цветанка Костадинова Бакалова-Чобанова
    • 5. Стефан Иванов Велков
  • ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Татяна Йорданова Лисичкова
    • 2. Иван Пламенов Иванов
  • ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
    • 1. Иво Колев Пазарджиев
    • 2. Георги Великов Георгиев
    • 3. Борислав Николаев Минев
    • 4. Николай Цветомиров Петров
    • 5. Йоана Живкова Емануилова
    • 6. Асен Иванов Даскалов
    • 7. Пресиян Петров Костадинов
    • 8. Луиза Красимирова Попова
    • 9. Владо Владимиров Владов
    • 10. Веселина Начкова Накова
    • 11. Деян Ангелов Стайков
    • 12. Кънчо Асенов Йорданов
    • 13. Бисер Александров Енчев
    • 14. Цветелин Георгиев Радулов
  • ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Любомир Николов Христов
    • 2. Йоанна Радославова Колева
    • 3. Юлия Николова Вълчева-Трифонова
    • 4. Константин Неделков Георгиев
  • Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
    • 1. Людмила Николова Велинова
  • ПП МЕЧ
    • 1. Светлин Костов Стоянов
    • 2. Венелин Йорданов Мицов
    • 3. Валентин Иванов Георгиев
    • 4. Евгени Ангелов Иванов
    • 5. Ирена Стойкова Димитрова
    • 6. Илиян Христов Христов
    • 7. Ивелин Севдалинов Костадинов
    • 8. Даниел Милчев Добрев
  • БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
    • 1. Веселин Стефанов Василев
    • 2. Иво Димитров Иванов
    • 3. Любомир Филипов Абрашев
    • 4. Калин Валентинов Върбанов
    • 5. Трифон Йорданов Трифонов
  • БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
    • 1. ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ВЕЗИЕВА
    • 2. БОЯН АНАСТАСОВ СТОЯНОВ
    • 3. ИВАН РОСЕНОВ ВЕЛИЧКОВ
    • 4. КАЛИНА ТОНЕВА ТОНЕВА
    • 5. РОСЕН ЛЮДМИЛОВ СОЛАКОВ
    • 6. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДОНЧЕВ
    • 7. СИЛВИЯ МИЛЧЕВА МАРИНОВА
    • 8. ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ БАЛТАДЖИЕВ
    • 9. ИВАН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
    • 10. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
    • 11. СИМОНА БИСЕРОВА СТОЯНОВА
    • 12. ЕЛИЦА ИВЕЛИНОВА ИВАНОВА-ЛАЧЕВА
    • 13. МИРОСЛАВА ЛЮБЕНОВА ЙОНКОВА
    • 14. ПЛАНИМИР АНЕЛИЕВ СТЕФАНОВ
  • ПП ВЕЛИЧИЕ
    • 1. Иван Петров Петров
    • 2. Валентин Недялков Кръстев
    • 3. Анна Симеонова Лечева
    • 4. Нели Александрова Бянова
    • 5. Васил Петров Василев
    • 6. Николай Тодоров Гаджев
    • 7. Екатерина Кирилова Георгиева
    • 8. Виктор Детелинов Гицов
    • 9. Милко Савов Милков
    • 10. Цветомир Сашев Гюров
  • НИЕ ИДВАМЕ
    • 1. Зорница Димитрова Дикова-Ранева
  • Зелено движение
    • 1. Михаил Руменов Михов
    • 2. Ростислав Юриев Кандиларов
    • 3. Сашо Николов Попов
    • 4. Станислав Иванов Стефанов
    • 5. Пенчо Георгиев Пандъков
  • ЕДИНЕНИЕ
    • 1. Иван Косев Манев
    • 2. Маргарита Стоянова Шойлекова
    • 3. Галин Радков Димитров
    • 4. Дилян Добринов Добрев
    • 5. Миглена Добринова Добрева
    • 6. Вихрен Йорданов Иванов
  • СИНЯ БЪЛГАРИЯ
    • 1. Мария Маринова Стоянова
    • 2. Йосиф Трифонов Новаков
    • 3. Бисер Ганчев Николов
    • 4. Димитър Илиев Димитров
    • 5. Димитър Димитров Кюркчиев
  • ЛЕВИЦАТА!
    • 1. Валери Йорданов Иванов
    • 2. Явор Веселинов Янчев
    • 3. Милена Петрова Карачорова
    • 4. Йовчо Георгиев Смилов
    • 5. Антоанета Стоянова Йонкова
    • 6. Милко Борисов Костадинов
    • 7. Мариан Иванов Димитров
    • 8. Ренета Стефанова Мицова
    • 9. Димчо Василев Киряков
    • 10. Боян Величков Божинов
    • 11. Преслава Димитрова Макаер
    • 12. Благовест Павлинов Панайотов
  • БСП за БЪЛГАРИЯ
    • 1. Иван Валентинов Иванов
    • 2. Ивалинка Тодорова Цанкова
    • 3. Елисавета Донева Досева
    • 4. Емил Кирилов Георгиев
    • 5. Нора Десиславова Стоянова
    • 6. Микаел Врамшабух Чакълджиян
    • 7. Атанас Александров Пеев
    • 8. Диана Иванова Ласонина
    • 9. Добрин Райчев Райчев
    • 10. Елиан Димитров Пантелеев
    • 11. Константин Енчев Костадинов
    • 12. Георги Кирилов Линджев
    • 13. Сашо Петров Стоянов
    • 14. Анатоли Венелинов Иванов
  • СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Никола Николов Вапцаров
    • 2. Йордан Йорданов Топалов
    • 3. Стелиян Богданов Стефанов
    • 4. Ваня Николаева Петрова
    • 5. Стефан Анков Бояджиев
    • 6. Джем Бехат Али
    • 7. Ева Тихомирова Кънчева
    • 8. Стилияна Стилиянова Маринова
    • 9. Димитър Йосифов Йосифов
    • 10. Мирослав Светославов Енчев
    • 11. Христина Емилова Тодорова
    • 12. Павлин Николаев Билчев
    • 13. Борислав Иванов Борисов
    • 14. Кристиан Милков Димитров
  • КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Мартин Димитров Димитров
    • 2. Рена Енчева Стефанова
    • 3. Иван Белчев Белчев
    • 4. Калин Ивайлов Иванов
    • 5. Данаил Борисов Ковачев
    • 6. Искрен Цветанов Иванов
    • 7. Антони Димов Иванов
    • 8. Христо Цвятков Лютаков
    • 9. Анета Емилова Ангелова
    • 10. Цветелин Диянов Димов
    • 11. Росен Николаев Симеонов
    • 12. Георги Радостинов Георгиев
  • ГЕРБ-СДС
    • 1. Бедрос Левон Пехливанян
    • 2. Георги Николаев Кръстев
    • 3. Николай Иванов Братованов
    • 4. Богдан Стефанов Донев
    • 5. Красимир Йорданов Костадинов
    • 6. Звезделина Стойчева Минкова
    • 7. Мирослав Йорданов Залев
    • 8. Кристиян Георгиев Иванов
    • 9. Сема Салиева Яшарова
    • 10. Евгени Игнатов Игнатов
    • 11. Галя Миткова Додева
    • 12. Радомир Хараланов Хараланов
    • 13. Иван Петров Иванов
    • 14. Станислав Бончев Бонев
  • КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
    • 1. Иво Стоянов Иванов
    • 2. Дилян Иванов Данев
    • 3. Иван Драгомиров Михов
    • 4. Милена Цветкова Христова
    • 5. Илиян Димитров Игнатов
    • 6. Юлиан Ангелов Шопов
    • 7. Тодор Трифонов Чубуров
    • 8. Стефан Атанасов Бабачев
    • 9. Дарина Петрова Занева
    • 10. Камен Николов Колев
    • 11. Галина Петкова Йорданова
    • 12. Лъчезар Иванов Лунчев
    • 13. Ивелина Стефанова Керчева
    • 14. Марин Иванов Георгиев
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