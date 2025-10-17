Почетно консулство на Румъния беше открито в Русе. То е четвъртото по рода си след тези на Молдова, Монголия и Украйна и първо на страна членка на Европейския съюз.

Почетен консул на северната ни съседка е Виктор Гугушев. Той е председател на Управителния съвет на Българо-румънската търговска камара, както и старши партньор в адвокатска кантора, притежава опит в трансграничните правни консултации, корпоративното право и международните сливания и придобивания.

"За мен е чест и удоволствие, считано от днес, да съм назначен за почетен консул на втория външнотърговски партньор на България. България пък е петият външнотърговски партньор на Румъния. Бихме могли да изградим още по-задълбочени отношения между двете държави в сферата на бизнеса, културата, образованието, икономическото и дипломатическото сътрудничество. Европейският съюз е изправен пред своите трудности и това, което пише на сградата на българския парламент, има все по-голямо значение, а именно, че съединението прави силата", каза Гугушев.

Той изрази надежда, че ще има повече положителни поводи да приема румънски граждани, но заедно със своя екип ще е готов да съдейства и за разрешаването на проблеми от различно естество. Гугушев отбеляза, че ще разчита на съдействие от представителите на местната и изпълнителната власт.

Според решението за разкриване на почетното консулство на Министерски съвет от юли тази година, консулският окръг ще обхваща територията на областите Русе, Плевен и Велико Търново.

Сред гостите на церемонията на ул. "Войводова" 12-14 бяха посланикът на Румъния в София Бръндуша Предеску, посланикът на Република България в Букурещ Радко Влайков, кметът на община Русе Пенчо Милков, областният управител Драгомир Драганов, изпълнителният директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус" Лили Ганчева и други представители на държавната и местната власт.

"В Русе е четвърто почетно консулство на Румъния в България след тези в Силистра, Бургас и Пловдив. Това е искрен и недвусмислен знак от страна на нашата държава и правителство да засили и укрепи още повече отношенията между двете държави. Ние трябва да сме радостни и горди от това, че заедно продължаваме в една посока - европейската. Румънци плюс българи е равно на европейци. Това е просто уравнение. Русе е мястото, в което институциите, но и гражданите от двата бряга на река Дунав са най-близо един до друг", каза посланик Бръндуша Предеску.

"Това консулство ще задълбочи културните и търговски взаимоотноешния между двете държави. Дейността му ще е още по-важна и с оглед на влизането на България и Румъния в Шенгенското пространство и очакваното приключване на ремонта на Дунав мост при Русе до края на юни следващата година, което ще доведе и още повече румънски туристи тук", отчете областният управител на Русе Драгомир Драганов.

"Откриването на почетното консулство на Румъния в Русе е историческо. Нашите народи са братски. Нашата история е обща, нашето настояще и бъдеще също са общи. Русе е бил консулски град с 13 консули на други държави. Затова и вашата дейност възвръща част от нашата гордост", каза кметът на Русе Пенчо Милков, който беше гост на събитието заедно с всички свои заместници.

"Едно от най-естествените места за такова консулство е Русе. Тази година се откри почетно консулство на България в Клуж - Напока и сега почетно консулство на Румъния в Русе. Това е изключително важен знак за динамиката на развитие на българо-румънските отношения. Виктор Гугушев е много сполучлив избор за почетен консул на Румъния в Русе. Познавам го и като председател на Българо-румънската търговска камара и съм сигурен, че няма да жали усилия да допринася за развитието на отношенията между двете държави", каза посланикът на България в Румъния Радко Влайков.

