Снимка: БТА
Парад на домашни любимци ще има в Русе
Всеки може да участва с куче, котка, заек, папагал, хамстер или по-екзотичен представител на животинския свят
Второто издание на парада на домашните любимци ще се състои на 14 септември т. г. в Русе. Инициативата е организирана от сдружение "Напред" в партньорство с Община Русе и с финансовата подкрепа на общинската фондация "Русе - град на свободния дух", съобщи Десислава Василева от фондацията.
В парада могат да се включат всички русенци, които се грижат за домашен любимец - независимо дали е за куче, котка, заек, папагал, хамстер или по-екзотичен представител на животинския свят, предаде БТА.
Програмата на събитието предвижда и конкурс под мотото "Всички животни са прекрасни!", а Общинският приют за безстопанствени животни в града ще представи свои питомци, които очакват да намерят нов дом.
В първото издание на парада на домашните любимци, което се състоя в края на септември миналата година, се включиха около 50 стопани с кучета, котки и екзотични животни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
