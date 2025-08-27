Второто издание на парада на домашните любимци ще се състои на 14 септември т. г. в Русе. Инициативата е организирана от сдружение "Напред" в партньорство с Община Русе и с финансовата подкрепа на общинската фондация "Русе - град на свободния дух", съобщи Десислава Василева от фондацията.

Ветеринар отваря ресторант за домашни любимци
Виж още Ветеринар отваря ресторант за домашни любимци

В парада могат да се включат всички русенци, които се грижат за домашен любимец - независимо дали е за куче, котка, заек, папагал, хамстер или по-екзотичен представител на животинския свят, предаде БТА.

Програмата на събитието предвижда и конкурс под мотото "Всички животни са прекрасни!", а Общинският приют за безстопанствени животни в града ще представи свои питомци, които очакват да намерят нов дом.

В първото издание на парада на домашните любимци, което се състоя в края на септември миналата година, се включиха около 50 стопани с кучета, котки и екзотични животни.

ИЗБРАНО
Отвориха капсула на времето, оставена от принцеса Даяна Лайф
Отвориха капсула на времето, оставена от принцеса Даяна
8933
Тенис колеги предлагат приятелска и професионална помощ за "полуделия" Медведев Корнер
Тенис колеги предлагат приятелска и професионална помощ за "полуделия" Медведев
9602
Над 1700 GW възобновяема енергия са блокирани в Европа поради претоварване на електропреносната мрежа Бизнес
Над 1700 GW възобновяема енергия са блокирани в Европа поради претоварване на електропреносната мреж...
6382
Играй в движение: Геймингът и спортът на открито вече са приятели IT
Играй в движение: Геймингът и спортът на открито вече са приятели
3559
Момичетата на 60-те се подстригваха, за да приличат на нея Impressio
Момичетата на 60-те се подстригваха, за да приличат на нея
8772
Графити туризъм в Ню Йорк: Французите спасяват културния сектор URBN
Графити туризъм в Ню Йорк: Французите спасяват културния сектор
543
20-годишните избраха: Това е най-добрият град в света Trip
20-годишните избраха: Това е най-добрият град в света
4117
Направете това и напълно ще промените вкуса на тиквичките Вкусотии
Направете това и напълно ще промените вкуса на тиквичките
374
Любовен хорскоп за септември - кой ще има мечтана среща и кой ще има предложение за брак? Zodiac
Любовен хорскоп за септември - кой ще има мечтана среща и кой ще има предложение за брак?
913