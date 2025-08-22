Acibadem City Clinic УМБАЛ Младост Разширените вени – болест на възрастта или отражение на начина ни на живот?

Хроничната венозна недостатъчност е сред най-разпространените съдови заболявания. Разширените вени не са само естетичен проблем, а сериозен медицински сигнал, който може да доведе до трайни усложнения. Днес модерната ангиология предлага ефективни методи за диагностика и лечение, а опитът на специалистите е решаващ за постигането на добри резултати. За повече полезна информация по темата разговаряме с д-р Айлин Фърънджъ от Acibadem City Clinic УМБАЛ Младост.

Д-р Фърънджъ, какви са най-честите симптоми при разширени вени?

Разширените вени са много повече от естетичен проблем. Напуканите капиляри и паяжиновидните вени са първият етап на венозната недостатъчност и те показват, че пациентът има предразположеност към нея. Ние, ангиолозите, следим за симптоми на хронична венозна недостатъчност. Те най-често са тежки и подути крака, парене, сухота, сърбеж, мускулни крампи и промяна в цвета на кожата на подбедриците. Топлината и дългият работен ден са предпоставка за засилване на тези оплаквания, а за да се облекчат, е необходима почивка и хладки душове.

Кои хора засяга най-често това заболяване?

Заболяването се проявява често при хората, които работят прави или дълго време в седнало положение и тези, които имат големи физически натоварвания. Работата в гореща и влажна среда също има голяма роля за отключване и развитие на заболяването.

Разбира се, нека да не пропускаме и рисковите фактори като възраст, пол, фамилна анамнеза, бременност, наднормено тегло, употреба на контрацептиви и заседнал начин на живот.

Разширените вени обикновено се смятат за проблем, който засяга само жените, но мъжете също страдат от тях. Може да звучи шокиращо, но е факт - до 60-годишна възраст половината от нас ще получат някаква проява на венозната недостатъчност, независимо от пола си.

Кога е необходимо да посетим специалист?

Пациентите се обръщат към специалист при поява на козметичното изражение на проблема - подуване и тежест в краката, паяжиновидна мрежа от малки вени със син, виолетов или червен цвят по повърхността на кожата. При един подробен преглед може да се диагностицира невидимата част на проблема - разширени повърхностни вени с изпускащи клапи, движение на венозната кръв в обратна посока (венозен рефлукс), повишено венозно налягане (венозна хипертония) и забавяне на кръвотока (веностаза).

Точното диагностициране на състоянието се извършва чрез неинвазивно изследване, наречено Ехо-Доплер. То се провежда от висококвалифициран съдов специалист и пациентът излиза от прегледа с диагноза - без болка, без рентгеново облъчване, без контраст. Венозната недостатъчност в различните етапи се лекува различно според тежестта и оплакванията. Лечението може да бъде консервативно, миниинвазивно или хирургично. Навременната диагностика, стартирането на адекватно лечение, ограничаването на рисковите фактори и лоши навици, промяната в начина на живот, са ключови за постигане на добри резултати и избягване на късните усложнения на хроничната венозна болест.

Има ли профилактика на хроничната венозна недостатъчност, особено през летния сезон?

Кръвоносната система активно участва в процесите на терморегулация. Затова през зимата при ниски температури съдовете се свиват, а през лятото се случва обратното. Поради въздействието на високите температури съдовете, основно вените, се разширяват и се изпълват с допълнително количество кръв, с цел охлаждане и предпазване на организма от прегряване. Това е причината през летните месеци сиптомите рязко да се влошават.

През горещите месеци особено важна е интензивната хидратация, прием на подходящи венотонични лекарства, както и външното приложение на веноактивни гелове и унгвенти, които спомагат за подобряване на венозната циркулация, имат противооточно и противовъзпалително действие.

Д-р Фърънджъ е специалист ангиолог в Acibadem City Clinic УМБАЛ Младост. Извършва профилактика, диагностика и нехирургично лечение на съдови заболявания като стенози, тромбози, емболии, аневризми.

