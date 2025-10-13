При увеличена простата медикаментите са временно решение на проблемите с уринирането
Лейзър Мед – лазерна простатна хирургия в България и Сърбия.
Мнозина от мъжете над 50 се чувстват "притиснати" от ежедневните неразположения, произтичащи от уголемената простата. В начален стадий медикаментите подпомагат процеса на уриниране, но не могат да спрат уголемяването на простатата. А с продължаващото й разрастване, оплакванията се задълбочават. Към оперативно премахване на жлезата най-често се прибягва в напреднал стадий на състоянието, включващ множество нощни ставания; позиви, които не могат да бъдат отложени; голяма задръжка на остатъчна урина в пикочния мехур, както и невъзможност за извеждането й и налагаща се катетеризация.
С Тулиум лазер 200 вата няма големина на простатата, която да не може да бъде изпарена. Лазерната простатна хирургия е най-съвременият метод, а Тулиум 200 вата е максимално усъвършенствана технология с респектираща прецизност - само 0,2 мм проникване в тъканта. Тулиум лазер 200 вата третира простатата от ядрото към обвиващата я капсула и това го прави напълно безопасен за околните тъкани. След интервенцията уринирането се възстановява с параметрите на млад мъж. Струята отново е силна, непрекъсваща и без затруднения. Пикочният мехур се изпразва напълно и не задържа остатъчна урина. Нощните ставания прогресивно намаляват и с времето изчезват. А при поставен постоянен катетър, се премахва окончателно и мъжът отново може да води пълноценен живот.
При локализиран карцином на простатата се пристъпва към роботизирана хирургия със следващо поколение робот - Versius®. Робот-асистираната интервенция протича при по-голям комфорт, безкръвност и сигурност благодарение на отворения тип конзола, на изключителната функция на роботизираните ръце - режим "пълна китка", на подобрената прецизност. Роботизираната хирургия е приложима също и при тумори на бъбрек, уретер и пикочен мехур.
В Лейзър Мед - София, Варна и Стара Загора се провежда ПЪЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПРОСТАТАТА с включени: консултация с уролог, измерване на обема на простатата, измерване на остатъчна урина, туморен маркер ПСА.
4 филиала в България и Сърбия. Най-голям опит в лазерната хирургия на простатата. Първокласна техника.
ОЩЕ Фюжън-биопсия с виртуален навигатор
Вече и във Варна Вътремехурна ТЕРМО-химиотерапия при рак на пикочния мехур
тел. 02 4 760 760
моб. 089 952 11 01
НАЙ
