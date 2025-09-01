1499 Снимка: Лейзър Мед

Простатната жлеза е сред най-важните органи за мъжката репродуктивна система. При различните мъже тя може да бъде с различни размери, структура и плътност, които с възрастта обикновено се променят. Една от основните й функции е да произвежда специален секрет, който е хранителна среда за сперматозоидите, подпомагащ тяхната подвижност, жизнеспособност и транспортиране.

Според медицинската статистика при повечето здрави мъже в репродуктивна възраст дължината на простатата е около 30 мм, ширината - 30 мм, а дебелината - 20 мм. Аденомът, или доброкачествената хиперплазия на простатата, представялаващ увеличаване на обема на жлезата, се установява след 50 години. Темпът на нарастването на тъканта е индивидуален за всеки мъж. Състоянието се проявява с нарушения в уринирането - често други очевидни симптоми отсъстват. Развитието на рак на простатата е свързано с нарушение или особености на хормоналния метаболизъм, както и със социален фактор - заседнал и нездравословен начин на живот, злоупотреба с алкохол, тютюнопушене. Основната опасност от заболяването е, че може да протича с години без никакви симптоми.

Ако сте над 50, първата и най-важна превантивна мярка е да се консултирате с уролог веднъж годишно, дори при липса на оплаквания или каквито и да е симптоми. Профилактиката означава предотвратяване на редица заболявания или откриването им в ранен етап, което ще повлияе бъдещия ход на лечението. Друга важна мярка е поддържане на здравословен начин на живот чрез балансирана диета, 8-9 часа сън, умерени физическа и сексуална активност.

ЛЕЙЗЪР МЕД внедри в България и вече 12 години провежда лечение на аденом на простатата с Тулиум лазер, изцяло в синхрон с международните медицински стандарти. Лазерната система е лидер в технологично отношение с мощност от 200 вата и прецизност при проникване в тъканта от само 0,2 мм. Екипът от лазерни уролози притежава най-голям практически опит у нас при ежедневен цикъл на работа. След интервенцията струята е силна, бистра и без затруднения, сравнима само с периода на младостта при мъжа. Мъжете, живели с катетър, се освобождават от него окончателно.

При карцином на простатата се извършва роботизирана хирургия със следващо поколение хирургичен робот - Versius®. Робот-асистираната хирургия протича при по-голям комфорт, безкръвност и сигурност благодарение на отворения тип конзола, на изключителната функция на роботизираните ръце - режим "пълна китка", на подобрената прецизност. Роботизираната хирургия е приложима също и при тумори на бъбрек, уретер и пикочен мехур.

В Лейзър Мед - София, Варна и Стара Загора се провежда ПЪЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПРОСТАТАТА с включени: консултация с уролог, измерване на обема на простатата, измерване на остатъчна урина, туморен маркер ПСА.

