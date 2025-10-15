Замисляли ли сте се защо някои хора сякаш винаги имат енергия - независимо дали е понеделник сутрин или петък вечер? Мозъкът, сърцето и мускулите ни имат един общ източник на "гориво" и това не е енергийната напитка от магазина, а минералът, който присъства във всяка клетка на тялото - магнезият. Без него дори най-простите задачи биха изглеждали като маратон. Недостигът на магнезий често води до умора, раздразнителност и намалена концентрация - признаци, които подсказват, че организмът има нужда от подкрепа. Именно затова все повече хора се обръщат към висококачествени магнезиеви продукти, които помагат да поддържаме жизнеността си и да се справяме по-лесно с ежедневните предизвикателства.

Магнезият отдавна е познат като минерал, който подкрепя здравето, но зад сухите научни факти се крие нещо много по-важно - неговата пряка връзка с енергията, която ни движи всеки ден. За да разберем по-добре защо правилният прием на магнезий е толкова важен и как различните форми на продукта могат да отговорят на нуждите на различни хора, потърсихме мнението на специалисти и хора от практиката.

В следващите редове ще разгледаме три магнезиеви продукта, зад всеки от които застават мненията на водещи специалисти, чиято практика е доказала благотворното им действие.

МАГНЕЗИЯТ И ЗДРАВЕТО НА НЕРВНАТА СИСТЕМА

Започваме с доц. д-р Мая Пенкова Дановска-Младенова, д.м. - ръководител катедра "Неврология и неврохирургия" МУ-Плевен и началник на неврологична клиника към УМБАЛ "Д-р Георги Странски" Плевен, която ще ни обясни колко опасен може да бъде магнезиевият дефицит и как да си набавим микроелемента пълноценно, за да неутрализираме негативните последствия.

Магнезият е жизненоважен макроминерал с комплексна роля в поддържане на нормалните функции на човешкото тяло. Той е есенциален кофактор за производство на енергия, участва в повече от 300 ензимни реакции, необходим е за синтезата на аминокиселини и протеини, влияе върху мускулните съкращения, артериалното налягане и инсулиновия метаболизъм.

Острият или хроничен дефицит на магнезий повлиява функцията на сърдечно-съдовата, костната, мускулната и нервната системи, нарушава психичното здраве и метаболитните процеси.

В практиката си се доверявам и препоръчвам на пациентите си Магнезий + В комплекс на ABОPharma, тъй като това е продукт със съдържание на оптимално количество магнезий, който ефективно спомага за компенсиране на недостига в тялото на този важен минерал.

Защо Магнезий с В комплекс на ABОPharma? Какво го отличава от останалите магнезиеви продукти на пазара?

На първо място, това е високата доза магнезиеви йони в продукта. Магнезий + В комплекс съдържа качествена магнезиева сол, под формата на магнезиев карбонат с изцяло органичен произход. По този начин всяка таблетка е съставена от най-висок фармацевтичен клас магнезиев карбонат.

Клинично проучената формула на продукта съчетава форма на магнезий с висока бионаличност и витамини от група В за постигане на максимален ефект, което е следващото важно предимство на продукта. Витамините от група B подпомагат метаболизма, позволявайки на тялото да произвежда енергия и допринася за здравето на целия организъм.

Витамин В1 участва в преобразуването на хранителните вещества в енергия. Витамин В2 действа като антиоксидант и спомага за повишаване на енергийните запаси. Витамин В6 участва в метаболизма на аминокиселини, в производството на еритроцити и създаването на невротрансмитери, а витамин B12 е жизненоважен за нормално функциониране на нервната система, производството на ДНК и развитието на червените кръвни клетки.

Всички те подпомагат значително усвояването на магнезия в организма и същевременно повишават неговата активност.

Една таблетка Магнезий с В комплекс на ABОPharma осигурява 10,3 mmol магнезиеви йони и е напълно достатъчна за достигане на оптимален дневен прием на един възрастен.

МАГНЕЗИЯТ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕТАБОЛИЗМА

За връзката между магнезия, кръвната захар и инсулиновата резистентност разговаряме с д-р Людмила Станева, специалист по ендокринология и болести на обмяната, гр. Варна- ДКЦ-3.

Поддържането на адекватни нива на магнезий може да бъде важен компонент в управлението и превенцията на метаболитни нарушения, като инсулиновата резистентност.

Затова аз препоръчвам прием на магнезий, тъй като този минерал спомага за поддържането на оптимални нива на кръвна захар и инсулин. Магнезият улеснява свързването на инсулина с клетъчните рецептори, като насърчава усвояването на глюкозата от клетките, а колкото по-ниско е нивото на магнезий в кръвта, толкова по-високо е нивото на инсулина.

Адекватните нива на магнезий могат да бъдат естествена защита срещу нестабилните нива на кръвната захар. В допълнение, магнезият помага за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания, помага за понижаване на кръвното налягане и намалява възпалението.

Какъв магнезиев продукт бихте ни препоръчали от своята практика?

Това е добър въпрос, тъй като не всички магнезиеви продукти на пазара са еднакви и има значение тяхното качество. Само висок фармацевтичен клас на магнезиева сол може да позволи нейното безпроблемно таблетиране, дори без допълнително филмиране. Най-добрата магнезиева добавка може да бъде тази, която предлага висока бионаличност, затова аз препоръчвам МАГНЕФОРС ДЕПО+В6 на АБОФАРМА.

МАГНЕФОРС 500 мг ДЕПО + B6 таблети с удължено действие е специална комбинация от магнезиеви соли, съдържаща магнезиев оксид, добит от Мъртво море и магнезиев цитрат.

Двете соли са с различна скорост на резорбция и повече от 24 часа покритие на действие. В това се изразява така нареченото "депо" действие.

Формулата на продукта позволява бързото освобождаване след прием на магнезиевия цитрат, който се абсорбира лесно в храносмилателния тракт и осигурява оптимална бионаличност. Той участва в осъществяването на повече от 300 метаболитни реакции, които са определящи за метаболизма на въглехидратите и мазнините.

Магнезиевият цитрат активира енергийните процеси, един от които е производството на АТФ (аденозинтрифосфат) - основният акумулатор на енергия за клетките в човешкото тяло.

Другата форма на магнезий в МАГНЕФОРС ДЕПО+В6 е магнезиевият оксид, който има високо ниво на магнезиев оксид и се усвоява по-бавно, но стабилно от организма. Магнезиевият оксид попълва запасите от магнезий в дългосрочен план.

Съдържанието на витамин В6 действа като коензим, ускорява метаболизма и участва в регулацията на хормоналния баланс на организма. Той подпомага усвояване на магнезия, образуването на червените кръвни клетки и правилната асимилация на мазнини и белтъчини в тялото.

Чрез синергичния ефект на магнезият и витамин В6 в продукта "МАГНЕФОРС ДЕПО+В6" се осигурява оптималния ефект, който е нужен за реализиране на биологичните функции на магнезия.

Високата доза магнезий в МАГНЕФОРС ДЕПО+В6 позволява осигуряването на нужните дневни дози за тялото за поддържане на здравословен хормонален баланс, за предпазване от развитие на инсулинова резистентност и подобряване метаболизма на глюкозата в черния дроб, а от там и за ограничаване на затлъстяването.

МАГНЕЗИЯТ В СПОРТА И ИЗДРЪЖЛИВОСТТА

А ето какво споделя трикратният световен шампион по планинско бягане и носител на множество победи в престижни планински маратони Шабан Мустафа за ролята на магнезия в тренировките и възстановяването.

Магнезият играе важна роля в бягането и тренировките по няколко причини. Спортистите се нуждаят от по-големи количества магнезий, особено при високо интензивни тренировки. Мускулната издръжливост и общият тонус намаляват, когато има дефицит на този важен минерал, а набавянето на достатъчните количества от него в организма, помага на съдовете и мускулите да са идеално тонизирани.

Освен това магнезият е необходим за превръщането на глюкозата в енергия, която се използва от мускулите по време на тренировката. Така че, поддържането му в оптималните нива, може да подобри енергийния метаболизъм по време на бягането.

По време на бягане, мускулите работят интензивно, а адекватното ниво на магнезий може да подпомогне избягването на сътресения и спазми.

Важен е също и за правилната хидратация на клетките, което е от съществено значение по време на тренировки, особено в условия на високи температури и интензивно натоварване.

На любителите бегачи препоръчвам МАГНЕФОРС ЛИКУИД на ABOPHARMA. Това е продукт, който съдържа цели 2500 mg магнезиев цитрат с висока бионаличност. Той е много удобен за прием, тъй като е под формата на стикове за директна консумация и с много приятен вкус на ягода или портокал.

Защо точно магнезиев цитрат? Това ли е най-добрата форма на магнезий за спортуващите хора?

Магнезиевият цитрат е сред най-добре и бързо усвояващите се форми на магнезий, което го прави предпочитан избор за много спортисти. Това е високо биодостъпна форма на магнезий, която се усвоява лесно от организма и позволява на тялото да използва минерала по-ефективно, за да подпомогне различните физиологични процеси. Той помага за намаляване на мускулните спазми и съкращения, особено след интензивна физическа активност.

Освен това изборът на течна форма на магнезий има няколко предимства спрямо другите форми на магнезий. Той се усвоява по-бързо от организма в сравнение с таблетките или капсулите и е по-лесен и удобен за приемане.

МАГНЕФОРС ЛИКУИД e лесноусвоима формула, която бързо се справя с чувството за умора и релаксира тялото след тренировка. Благоприятства за електролитния баланс и е изключително подходящ за мускулното възстановяване след спортуване. Мускулните болки и крампи се облекчават и намаляват, а тялото се зарежда с енергия и тонус.

В заключение можем да обобщим, че както показват практическите примери на експерти и спортисти, магнезият е незаменим за енергията, тонуса и нормалното функциониране на организма. Правилният избор на продукт е ключов за постигане на максимален ефект - именно тук ABОPharma предлага надеждни решения за всяка нужда.

Магнезий + В комплекс осигурява оптимално количество магнезий и витамини от групата B, които подпомагат метаболизма и производството на енергия, както и общото здравословно състояние на организма.

МАГНЕФОРС ДЕПО+В6 комбинира бързо усвоима и бавно усвоима форма на магнезий за продължително покритие и оптимален ефект върху метаболизма и сърдечно-съдовата система.

За спортисти и активно движещи се хора МАГНЕФОРС ЛИКУИД предлага удобна, течна форма на магнезий с висока бионаличност, която подпомага мускулното възстановяване и електролитния баланс.

С продуктите на ABОPharma магнезият вече не е просто минерал - той е вашият ежедневен източник на енергия и жизненост, независимо дали става дума за интензивен тренировъчен ден, натоварена работа или просто желание да се чувствате в оптимална форма.

Съдържание на: Абофарма
ИЗБРАНО
Рак на панкреаса погуби легендата на соул музиката Д'Анджело Лайф
Рак на панкреаса погуби легендата на соул музиката Д'Анджело
13662
Всичко в Испания се разви очаквано: Тотално надиграване и нов разгром за България Корнер
Всичко в Испания се разви очаквано: Тотално надиграване и нов разгром за България
20709
"Купувайте земя, вече не я произвеждат": Тих джакпот или минно поле за наивници? Бизнес
"Купувайте земя, вече не я произвеждат": Тих джакпот или минно поле за наивници?
13678
Intel влиза в нов етап на преструктуриране след напускането на ключов мениджър IT
Intel влиза в нов етап на преструктуриране след напускането на ключов мениджър
545
Археолози откриха изящен златен пръстен при разкопките на Трапезица Impressio
Археолози откриха изящен златен пръстен при разкопките на Трапезица
3658
Градовете на мълчанието: Как светът се справя с екстремните природни бедствия URBN
Градовете на мълчанието: Как светът се справя с екстремните природни бедствия
950
2500 евро на кв. м., но българите продължават да купуват имоти в Северна Гърция Trip
2500 евро на кв. м., но българите продължават да купуват имоти в Северна Гърция
4708
Бързо телешко с къри и чушки Вкусотии
Бързо телешко с къри и чушки
413
Най-щастливата карта Таро, която ще ви каже как да хванете късмета си Zodiac
Най-щастливата карта Таро, която ще ви каже как да хванете късмета си
594
Учени: Планетата е пресякла първата точка на пречупване Времето
Учени: Планетата е пресякла първата точка на пречупване
836