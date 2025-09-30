61 Снимка: Абофарма

Имунната сила е нашата истинска защита - нашето богатство и най-ценният капитал. Когато сме млади, рядко се замисляме за това, тъй като тялото ни се справя само. Но с годините започваме да усещаме, че една настинка ни държи по-дълго и възстановяването е по-трудно.

Как мислите - ако утре тялото ви срещне вирус, ще бъде ли готово да се защити? Много хора вярват, че имунитетът е нещо, което не зависи от тях. Но проучвания показват, че правилната подкрепа може да ни даде много, като намали честотата на заболяванията и ни зареди с нова сила. Въпросът е: давате ли на имунната си система това, от което тя има нужда?

Ако отговорът е "не знам" или "не съм сигурен", значи е време да обърнете внимание на доказани решения.

Всъщност лекарите все по-често напомнят, че най-доброто лечение е превенцията. А превенцията започва с поддържането на здрав и устойчив имунитет.

Именно затова се препоръчва навременна профилактика с надеждни продукти, които са създадени за укрепване на имунната система и не просто обещават, а реално подпомагат имунитета.

Продуктите на ABOPHARMA са точно такива, затова ви представяме нашата ТОП 3 класация за силен имунитет през есента.

Протектил - Революционна научна разработка за всеобхватна имунна подкрепа, Коластра Имунокол Перфект - за естествено подсилване на организма и Витамини A bis Z - пълен спектър от витамини, минерали и микроелементи за силен имунитет, енергия и тонус.

Започваме с НОМЕР 1 - ПРОТЕКТИЛ с IMMUSE®

НОВО ПОКОЛЕНИЕ ИМУННА ЗАЩИТА

Всеки ден нашата имунна система работи усилено зад кулисите, за да бъде в крак с натоварения ни график. Да се уверим, че имунната ни система има правилното ниво на ежедневна подкрепа е наложително за цялостното ни здраве и благополучие. Ето защо учените от японския институ Kirin разработват IMMUSE™ - първата хранителна съставка, за която е доказано, че активира pDCs (рядък тип имунна клетка, която действа като лидер на имунната система) за по-всеобхватна имунна подкрепа.

ПРОТЕКТИЛ e натурална комплексна формула, съдържаща патентованата и клинично тествана съставка IMMUSE® (LC-Plasma),стимулираща естествената защита на тялото на клетъчно ниво и подготвя имунната система да реагира бързо и по подходящ начин на променящата се среда, в период на вирусни и бактериални инфекции, включително и грип. ПРОТЕКТИЛ е ключът към мощният имунитет. Предназначен е за профилактика на грипни и вирусни състояния, комбиниращ действието на IMMUSE® с коластра, арабиногалактан, бета-глюкани, ехинацея и цинк. Приеман продължително време, той стимулира естествената защита на тялото на клетъчно ниво.

Въпреки че на пазара има други имуноактивиращи съставки (конвенционални пробиотици, бета глюкани и т.н.), повечето предлагат само частична имунна подкрепа, като действат върху един тип имунни клетки. Основно естествени клетки убийци (NK), които играят роля във вродения имунен отговор.

Уникалната способност на IMMUSE ™ LC-Plasma да активира pDCs води до по-широко стимулиране на имунната система — осигурявайки по-цялостен подход към имунната подкрепа в сравнение с традиционните продукти за имунно здраве.

Клиничните изследвания показват, че новият механизъм на действие на IMMUSE® помага да се осигури цялостна имунна подкрепа, без свръхстимулиране на имунната система.

29 научни изследвания, включително 14 клинични изпитвания върху хора доказват, че IMMUSE® стимулира имунните клетки за една всеобхватна подкрепа, както при вродения, така и при адаптивния имунитет. IMMUSE® печели награда за най-ефективен продукт за имунитет през 2022 г. в Азия.

С Протектил реагираш бързо на променящата се среда, в период на вирусни и бактериални инфекции, включително и грип.

НОМЕР 2 - Коластрата ИМУНОКОЛ Перфект

Знаете ли защо коластрата оглавява класациите на природните средства за защита на имунната система?

Имунната защита е комплексен, сложен и многостранен процес. За да може успешно да се защити от вирусна инфекция, на организма му е необходима много бърза реакция, тъй като вирусите и бактериите удвояват количеството си само за няколко минути. Затова тя се нуждае от имуноглобулини и растежни фактори, които да увеличат защитата и да предпазят тялото от атаката им.

Коластрата ИМУНОКОЛ Перфект е един от най-силните природни имуностимулатори. Тя съдържа всички пет класа имуноглобулини, необходими на човешкия организъм за имунен отговор срещу бактерии, гъбички, вируси и други микроорганизми. Тя съдържа до 20 пъти повече растежни фактори от човешката коластрата и редица имунни фактори, които подпомагат възстановяването на организма. Източник е на противовъзпалителни субстанции и лактоферин, който е естествен антибиотик срещу бактерии и вируси, а цитокините в нея подсилват имунната система и регулират силата и продължителността на имунната реакция.

В една капсула Imunocol Perfect 30 табл. се съдържат 300 мг чиста коластра, получена чрез студена биотехнологична обработка, гарантираща 100 % запазване на всички полезни съставки и пробиотици. Тя помага в борбата с обкръжаващите ни инфекции и може да се приема превантивно продължително време.

Когато се нуждаете от бързо възстановяване, ви препоръчваме интензивната програма за прием на Коластрата ИМУНОКОЛ Перфект: пет дни по пет капсули дневно, тридесет дни по две капсули дневно.

НОМЕР 3 - А до Z - 27 витаминa, минералa и микроелементa

Витамините и минералите са в основата на нашата жизнеспособност. Те осигуряват нормалното протичане на всички процеси в тялото. Затова трябва да си ги набавяме ежедневно, но и да сме сигурни, че се усвояват пълноценно от организма.

Предимство на продуктите, съдържащи комбинация от всички необходими витамини е, че когато приемаме само тях, не ни се налага да купуваме отделни витамини, като например витамин А, С, Е или само витамин В комплекс, освен в случаите, в които за специфична нужда не се нуждаем от точно определен витамин, минерал или микроелемент.

Имайте предвид обаче, че е важно, когато искаме да си вземем продукт, който обещава "всичко, от което имам нужда", да избираме внимателно онзи, който съдържа витамини, минерали и микроелементи, съхранени в точната и правилна количествена комбинация, която да осигури максималното им усвояване.

Такъв продукт е А до Z - 27 витаминa, минералa и микроелементa, който има точно балансиран състав по отношение на витаминния комплекс и оптималната комбинация от микро- и макро елементи, необходими на организма, за да функционира правилно. Те са получени само от естествените вещества, които действат синергично с други важни вещества (ко-фактори) и с много по-голяма сила в организма. Това е направено с прецизно германско качество чрез сертифицираните и разрешени за тази цел методи и технологии в Европейския Съюз.

Само в една таблетка A до Z се съдържат 13 витамина, 14 минерала и микроелемента, които доставят всичко необходимо на организма ни, за да се справи с понижения имунитет и липсата на енергия.

Важен детайл при мултивитаминните формули в таблетна форма е да се запази стабилността на витамин А и витамин D, които особено в комбинация с минерали, са неустойчиви. Технологията на научната разработка ADEPT SOLIDIS дава революционно разрешение на този въпрос при създаването на А до Z - 27 витамини, минерали и микроелементи на АBOPharma и успява да съхрани стабилността на Витамините А и D в своята формула, като запазва всички качества на витамините и подобрява усвояването им в организма. Тази разработка е изключително подходяща за перорално приложение и е успешно внедрена във формулата на А до Z.

A-Z са коктейл от 27 витамина, минерала и микроелемента. Те доставят всичко необходимо на организма ни за да се справи с понижения имунитет и липсата на енергия. Доставят жизненост и добър тонус всеки ден за да се радвате на живота пълноценно! Те намаляват чувството на отпадналост и умора, подпомагат съпротивителните сили на организма и защитават клетките от оксидативен стрес.