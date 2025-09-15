466 Снимка: DEVIN

Служители на "Девин" ЕАД взеха участие в доброволческата акция в района на Чаирските езера в Западните Родопи. За втора поредна година екипът на терен имаше за цел да подкрепи проекта "Чаирски езера. Капсули биоразнообразие в Родопите" за проучване на торфищата в местността и изготвяне на план за постигане на оптималното им състояние. В рамките на два дни, под насоките на експерти от Българска фондация "Биоразнообразие", служителите на DEVIN премахнаха около 720 кв. м папур от езерото Големия гьол с цел стимулиране на правилното развитие на торфището. Доброволците поставиха също табели в района, които апелират за отговорен и екосъобразен туризъм и предоставят повече информация на посетителите за уникалността на торфищата като природен феномен, за растителните и животински видове в тях.

Снимка: DEVIN

Чаирските езера - седем водоема в Западните Родопи - са разположени от 1360 до 1460 м надморска височина. Част от тяхната екосистема са торфищните острови, които представляват естествени депа за поглъщане и задържане на въглероден диоксид от атмосферата. Островите са също и местообитания на мигриращи птици, рядка флора и фауна и уникално биоразнообразие. Торфищни образувания като тези са рядкост за България и са природен феномен, който противодейства на климатичните промени.

Снимка: DEVIN

"Да опознаваш даровете на родопската природа, като същевременно подпомагаш нейното опазване, е несравнимо преживяване за нашите доброволци", посочва Петя Манастирска, мениджър "Устойчиво развитие" в "Девин" ЕАД. "Утвърждаваме провеждането на доброволчески акции в района със завръщането ни за поредна година. С това се опитваме да върнем жеста към природата, а и да споделим с колегите мисията и визията на компанията - да се развиваме устойчиво, като съхраняваме ценните природни ресурси за бъдещите поколения. Благодарим на доброволците за техния принос - участието им и усърдния им труд на терен преминават отвъд корпоративните политики и са ясен знак, че служителите на DEVIN се ангажират с ценностите, които компанията проповядва", допълва още Петя Манастирска.

"Премахнахме папура край дигата на Големия гьол, за да освободим водна площ за разрастване на образувалия се с хилядолетия торфен остров вътре в езерото", посочва Румяна Иванова, експерт от фондацията. "Почистването ще помогне и на туристите в района да видят по-ясно къде точно се намира торфът. Така се надяваме да преборим заблудата, която често чуваме от посетители, че езерата са пресъхнали и в лошо състояние".

Снимка: DEVIN

По проекта "Чаирски езера. Капсули биоразнообразие в Родопите" се разработват мерки за опазване на торфищата в района. Сред дейностите са почистване, извличане на биомаса с цел научно изследване, провеждане на хидроложки проучвания за поддържането на влажните зони. Проектът по инициатива на "Девин" и Българска фондация "Биоразнообразие" е с основни партньори Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Министерството на околната среда и водите, РИОСВ - Смолян и Държавно горско стопанство - Триград.