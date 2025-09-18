Пазарът на уиски у нас посреща нов играч. Blue Warrior Whisky представи първата си национална телевизионна кампания. Посланието "Blue Warrior - знак за качество" вече е в ефира на водещите телевизии. Кампанията се основава на "воинът на занаята". Това е човек, който не воюва на бойното поле, а създава в ателието, превръщайки търпението, отдадеността и прецизността в свое оръжие. Символът на меча и числото седем подчертават убеждението, че истинското качество се гради във времето и изисква внимание към детайла.

Самото уиски е резултат от подбрани зърнени дестилати, отлежали три години в дъбови бъчви. Създадено е по оригинална рецепта №7 и се отличава с кехлибарен цвят, деликатно опушен аромат и мек, балансиран вкус с фини ванилови нюанси.

Навлизането на Blue Warrior съвпада с период на стабилен растеж за българския пазар на уиски. През последните години потребителите у нас - основно хора на възраст 30-50 години от големите градове - все по-често търсят напитки със собствена история и идентичност. За тях уискито е не просто алкохол, а преживяване и израз на личен стил.

Съдържание на: Blue Warrior Whisky
