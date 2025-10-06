Апаратната импулсна терапия – сигурност на мъжа в моментите на интимност

Сигнал №1: Трудност при възникване на ерекция.

Не избързвайте с изводите и действията. Самонаблюдавайте се и ако прецените, че времето и усилията, необходими за достигане до ерекция, са се увеличили значително, сравнено с нормалното ви състояние, насрочете консултация със специалист в областта.

Сигнал №2: Невъзможност за продължителното й поддържане.

Ако за период от време ерекцията е спонтанна, но неустойчива, не пренебрегвайте ситуацията - еректилният механизъм е отражение на здравословното състояние на мъжа.

Сигнал №3: Загуба на сексуално желание.

Либидото се влияе от психологичното или физиологичното състояние.

Сигнал №4: Загуба на чувствителност в половия член

С напредване на възрастта чувствителността на пениса намалява и при много мъже е необходимо допълнително време за стимулация за възникване на ерекция. Ако сте под 40 и имате сходни оплаквания, изследвайте хормоналните си нива.

Сигнал №5: Липса на сутрешни ерекции

Ранните сутрешни ерекции са обичайни при мъжете и са индикатор за добро кръвоснабдяване и кръвоток в тазовата област. В случай че липсват дълго време, това може да е признак за увреждане на кървоносните съдове и отслабване на съдовата мрежа.

АПАРАТНАТА ИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ в Лейзър Мед - София и Варна стимулира отделянето на растежни фактори, които задействат естествения биологичен процес неоангиогенеза, а именно - образуване на нови кръвоносни съдове. Постига се мощно подсилване на кръвообращението ведно с кръвотока в половия член - процеси, които са в основата на нормално функциониращият еректилен механизъм.

Технологията позволява да се направят различни настройки за интензитет и количество на подадените импулси, така че да може да се въздейства на различни състояния, водещи до нарушаване на сексуалната функция на мъжа. Чрез АПАРАТНАТА ИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ при болест на Пейрони успешно се разбиват плаките, а при простатит се тушира възпалението. Процедурите се извършват по индивидуална схема, съобразена с причината и очакваните резултати. Със сигурността, която получава, в интимните моменти, мъжът отново може да бъде активен и инициативен в отношенията с половинката си.

При тежки състояния на ЕД медицината разчита на имплантивна хирургия за възвръщане на потентността на мъжа.

ЛЕЙЗЪР МЕД - ИНОВАЦИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТ. ВСИЧКИ ЛИНИИ НА ТЕРАПИЯ В СЕКСУАЛНАТА МЕДИЦИНА.

СЕГА прегледът включва: консултация с уролог, индекс на ЕД, доплерово изследване, активиращ тест + мъжки хормон ТЕСТОСТЕРОН. Процедурите се извършват в Лейзър Мед - София и Варна.

