"ДПС-Ново начало" иска промени в Наказателния кодекс, според които за малолетни да се приемат децата не до 14-годишна възраст, а до 16. Това се посочва в позиция на лидера на ДПС-НН Делян Пеевски, разпространена от пресцентъра на партията.

"Ескалацията на случаите със сексуална злоупотреба с малолетни и непълнолетни е повод да се обърне внимание на задължението на Държавата да възпитава младите поколения в дух на морал, отговорност и уважение към другия. Законодателни промени, които засилват защитата на децата и непълнолетните, ще покажат ясно, че обществото поставя тяхната неприкосновеност над всичко. Това е не само наказателна, но и възпитателна мярка - сигнал, че посегателството срещу най-уязвимите е недопустимо и ще бъде строго санкционирано", заявява Пеевски.

"Много държави вече са предприели законодателни промени, които предвиждат по-тежки наказания и специална защита за деца и непълнолетни при сексуални престъпления. България трябва да се присъедини към тези усилия, за да гарантира, че правата на децата са защитени в пълна степен и че страната ни стои твърдо на страната на морала, семейството и човешкото достойнство", посочва Пеевски.

По думите му сексуалната злоупотреба с малолетни и непълнолетни е едно от най-тежките престъпления, защото съчетава физическо насилие с дълбока психологическа травма.

"В много случаи тези травми са доживотни и водят до разрушени личности, невъзможност за нормален семеен и социален живот и тежки здравословни последствия. Строги и ясни наказания, съчетани с мерки за превенция, имат силно възпиращо действие и показват нетърпимостта на обществото към подобни деяния", отбелязва лидерът на ДПС-НН.

И добавя, че Наказателният кодекс, в разрез с добрите нрави, здравите семейни устои и условия за превенция, приема 14-годишните като пълноценно осъзнаващи последиците от действията си, "затова ДПС-НН внася изменение в НК, с което увеличава тази възраст на 16 години".

С това поставяме началото на широк дебат и законодателни промени, с които ще бъдат актуализирани мерките и закрилата към децата на България, така че да растат в сигурна и отговорна за бъдещето им среда, възпитавани в традиционните семейни ценности.

