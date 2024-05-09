Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от ямболския избирателен район.
ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. Александър Стайков Марков
- 2. Милко Димитров Димитров
- 3. Наталия Василева Добрева
- 4. Димитър Недев Колев
- 5. Димитър Стоянов Кавалджиев
ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Галя Николаева Кърнева
- 2. Веселин Антонов Христов
СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Николай Петров Чистов
- 2. Светлозар Георгиев Кривошиев
- 3. Красимир Канев Коев
НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Мадлена Николова Пенчева-Кирчева
- 2. Георги Цонев Георгиев
- 3. Златко Бориславов Илиев
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Марчело Стоянов Ризов
- 2. Иван Константинов Киселов
- 3. Мадлена Нубар Георгиева
КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Георги Минков Минков
- 2. Таня Николова Гочева
- 3. Иринка Стоянова Вълчева
- 4. Аско Илианов Радоев
ЦЕНТЪР
- 1. ДАРИН ДИМОВ ДРОСЕВ
- 2. КРАСИМИР ЕНЧЕВ ДЮЛГЕРОВ
- 3. СВЕТЛА ПЕТКОВА ДРАГОВА
- 4. КАМЕН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ
- 5. ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
- 6. ДИМИТРИНА НИКОЛАЕВА ТОРЛОЗОВА-АЛИПИЕВА
- 7. ИРИНА МИЛУШЕВА НЕЙКОВА
- 8. ИВЕЛИН РУСКОВ ДИМИТРОВ
СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Илиан Веселинов Василев
- 2. Мими Иванова Караколева
- 3. Ивомира Щилиянова Кефалова
- 4. Стоян Росенов Желязков
- 5. Теодора Георгиева Ненкова
- 6. Красимир Костов Костов
- 7. Кремена Петрова Петрова
- 8. Стефан Пасков Стефанов
ЕДИНЕНИЕ
- 1. СТОЙКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
- 2. ВЕСКА МИЛКОВА ВАСИЛЕВА
- 3. РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ
- 4. ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
БНО
- 1. Ачо Киров Йорданов
- 2. Борислав Кирилов Кьосев
ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Никола Ангелов Димитров
- 2. Георги Стоянов Дичев
- 3. Жана Костова Стойкова
- 4. Таня Маринова Тсиолакиду
- 5. Анета Бончева Испирова
- 6. Иван Димитров Арнаудов
- 7. Ангел Стефанов Митов
- 8. Веселин Василев Костов
ПП МЕЧ
- 1. Зафир Пенчев Гочев
- 2. Тошо Йозов Бъмбин
- 3. Валентин Йорданов Захариев
- 4. Станимир Панчев Караколев
- 5. Христо Радостинов Колев
- 6. Ваня Тодорова Йорданова
- 7. Красимир Илиев Симеонов
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Мирослав Николаев Иванов
- 2. Георги Петров Стефанов
- 3. Радостина Панайотова Драгнева-Томова
- 4. Димитър Валентинов Загоров
- 5. Стоян Радулов Бурлаков
- 6. Любомир Стойне Котев
- 7. Панайот Богданов Будинов
- 8. Момчил Иванов Иванов
ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Стефан Борисов Белев
- 2. Димитър Александров Александров
- 3. Поля Славчева Славова-Атанасова
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Евгени Господинов Господинов
- 2. Стойка Колева Димитрова
- 3. Светлан Младенов Делибалтов
- 4. Мариана Георгиева Гърдева-Виденова
- 5. Тодор Андонов Тодоров
- 6. Станимир Пенчев Петков
- 7. Димитър Дончев Димитров
- 8. Милена Тодорова Димитрова
КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. БОГДАНА ВЕСЕЛИНОВА ВЪЛЧЕВА-ДЖУРЕЛОВА
- 2. ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
- 3. СТОЯН КОСТАДИНОВ ХАДЖИЕВ
- 4. СИЛВИЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
- 5. ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Диан Петров Караиванов
- 2. Николай Георгиев Вълчев
- 3. Таня Драганова Златкова
- 4. Валентина Борисова Борисова
- 5. Радослав Атанасов Киряков
ЛЕВИЦАТА!
- 1. Здравко Стефанов Златаров
- 2. Димитър Добрев Петров
- 3. Анета Илиева Атанасова
- 4. Пламен Михов Петков
- 5. Димитър Илиев Чамов
- 6. Милена Димова Ройдева
- 7. Росица Георгиева Димитрова
- 8. Мариана Стефанова Рашева
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Георги Иванов Георгиев
- 2. Джени Стайкова Караджова
- 3. Галя Гинова Атанасова
- 4. Кристина Любомирова Димитрова
- 5. Николай Емилов Груев
НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Георги Янакиев Янчев
- 2. Магдалена Димова Войнова
- 3. Юрий Велчев Стоянов
- 4. Пламен Петров Петров
ГЕРБ-СДС
- 1. Димитър Ангелов Иванов
- 2. Евгени Атанасов Пенев
- 3. Мартин Михайлов Петков
- 4. Димитър Георгиев Биволаров
- 5. Валентин Иванов Иванов
- 6. Светла Илиева Иванова
- 7. Мирослав Георгиев Козарев
- 8. Павел Георгиев Додов
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Начко Обретенов Плочев
- 2. Елиана Андонова Бонева
- 3. Мартин Иво Илиев
- 4. Георги Динков Петров
БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Кристиан Иванов Вигенин
- 2. Красимир Йорданов Йорданов
- 3. Иван Стоянов Гендов
- 4. Йордан Славчев Йорданов
- 5. Красимир Георгиев Кръстев
- 6. Милен Димитров Димов
- 7. Стефка Маргаритова Крамолинска-Анастасова
- 8. Александър Александров Василев
ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Добромир Йорданов Сотиров
- 2. Радко Иванчев Радев
- 3. Милен Георгиев Неделчев
- 4. Генади Митков Митев
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Емил Костадинов Попов
- 2. Пенка Николова Атанасова
- 3. Калина Михова Манева
- 4. Димитър Георгиев Димитров
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Георги Минчев Георгиев
Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Димитър Андонов Николов
- 2. Николай Ганев Димов
- 3. Радостина Стефанова Стефанова
- 4. Мария Добрева Димитрова
- 5. Ахмед Хасанов Ахмедов
- 6. Ангел Сашев Сербезов
- 7. Денис Николаев Димов
- 8. Мехмед Юсеин Мехмед
Зелено движение
- 1. Живко Димитров Богданов
А ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Станимир Петров Кескинов
- 2. Здравко Пенчев Славов
- 3. Вартерес Харутюн Минареджиян
- 4. Боньо Росенов Бонев
БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Александър Киров Бояджийски
- 2. Николай Гичев Кузманов
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Женя Димитрова Илиева
- 2. Мариян Димитров Манолов
- 3. Пламен Иванов Петков
- 4. Красимир Иванов Цветков
- 5. Димитър Стефанов Бояджиев
- 6. Димитрина Росенова Петрова
- 7. Румен Димов Проданов
- 8. Трани Стоянов Транев