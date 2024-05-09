Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от ямболския избирателен район.

ИМА ТАКЪВ НАРОД

  • 1. Александър Стайков Марков
  • 2. Милко Димитров Димитров
  • 3. Наталия Василева Добрева
  • 4. Димитър Недев Колев
  • 5. Димитър Стоянов Кавалджиев

 

ПП ГЛАС НАРОДЕН

  • 1. Галя Николаева Кърнева
  • 2. Веселин Антонов Христов

 

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

  • 1. Николай Петров Чистов
  • 2. Светлозар Георгиев Кривошиев
  • 3. Красимир Канев Коев

 

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

  • 1. Мадлена Николова Пенчева-Кирчева
  • 2. Георги Цонев Георгиев
  • 3. Златко Бориславов Илиев

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

  • 1. Марчело Стоянов Ризов
  • 2. Иван Константинов Киселов
  • 3. Мадлена Нубар Георгиева

 

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

  • 1. Георги Минков Минков
  • 2. Таня Николова Гочева
  • 3. Иринка Стоянова Вълчева
  • 4. Аско Илианов Радоев

 

ЦЕНТЪР

  • 1. ДАРИН ДИМОВ ДРОСЕВ
  • 2. КРАСИМИР ЕНЧЕВ ДЮЛГЕРОВ
  • 3. СВЕТЛА ПЕТКОВА ДРАГОВА
  • 4. КАМЕН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ
  • 5. ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
  • 6. ДИМИТРИНА НИКОЛАЕВА ТОРЛОЗОВА-АЛИПИЕВА
  • 7. ИРИНА МИЛУШЕВА НЕЙКОВА
  • 8. ИВЕЛИН РУСКОВ ДИМИТРОВ

 

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Илиан Веселинов Василев
  • 2. Мими Иванова Караколева
  • 3. Ивомира Щилиянова Кефалова
  • 4. Стоян Росенов Желязков
  • 5. Теодора Георгиева Ненкова
  • 6. Красимир Костов Костов
  • 7. Кремена Петрова Петрова
  • 8. Стефан Пасков Стефанов

 

ЕДИНЕНИЕ

  • 1. СТОЙКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
  • 2. ВЕСКА МИЛКОВА ВАСИЛЕВА
  • 3. РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ
  • 4. ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

БНО

  • 1. Ачо Киров Йорданов
  • 2. Борислав Кирилов Кьосев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

  • 1. Никола Ангелов Димитров
  • 2. Георги Стоянов Дичев
  • 3. Жана Костова Стойкова
  • 4. Таня Маринова Тсиолакиду
  • 5. Анета Бончева Испирова
  • 6. Иван Димитров Арнаудов
  • 7. Ангел Стефанов Митов
  • 8. Веселин Василев Костов

 

ПП МЕЧ

  • 1. Зафир Пенчев Гочев
  • 2. Тошо Йозов Бъмбин
  • 3. Валентин Йорданов Захариев
  • 4. Станимир Панчев Караколев
  • 5. Христо Радостинов Колев
  • 6. Ваня Тодорова Йорданова
  • 7. Красимир Илиев Симеонов

 

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Мирослав Николаев Иванов
  • 2. Георги Петров Стефанов
  • 3. Радостина Панайотова Драгнева-Томова
  • 4. Димитър Валентинов Загоров
  • 5. Стоян Радулов Бурлаков
  • 6. Любомир Стойне Котев
  • 7. Панайот Богданов Будинов
  • 8. Момчил Иванов Иванов

 

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

  • 1. Стефан Борисов Белев
  • 2. Димитър Александров Александров
  • 3. Поля Славчева Славова-Атанасова

 

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

  • 1. Евгени Господинов Господинов
  • 2. Стойка Колева Димитрова
  • 3. Светлан Младенов Делибалтов
  • 4. Мариана Георгиева Гърдева-Виденова
  • 5. Тодор Андонов Тодоров
  • 6. Станимир Пенчев Петков
  • 7. Димитър Дончев Димитров
  • 8. Милена Тодорова Димитрова

 

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

  • 1. БОГДАНА ВЕСЕЛИНОВА ВЪЛЧЕВА-ДЖУРЕЛОВА
  • 2. ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
  • 3. СТОЯН КОСТАДИНОВ ХАДЖИЕВ
  • 4. СИЛВИЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
  • 5. ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ

 

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Диан Петров Караиванов
  • 2. Николай Георгиев Вълчев
  • 3. Таня Драганова Златкова
  • 4. Валентина Борисова Борисова
  • 5. Радослав Атанасов Киряков

 

ЛЕВИЦАТА!

  • 1. Здравко Стефанов Златаров
  • 2. Димитър Добрев Петров
  • 3. Анета Илиева Атанасова
  • 4. Пламен Михов Петков
  • 5. Димитър Илиев Чамов
  • 6. Милена Димова Ройдева
  • 7. Росица Георгиева Димитрова
  • 8. Мариана Стефанова Рашева

 

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

  • 1. Георги Иванов Георгиев
  • 2. Джени Стайкова Караджова
  • 3. Галя Гинова Атанасова
  • 4. Кристина Любомирова Димитрова
  • 5. Николай Емилов Груев

 

НИЕ ИДВАМЕ

  • 1. Георги Янакиев Янчев
  • 2. Магдалена Димова Войнова
  • 3. Юрий Велчев Стоянов
  • 4. Пламен Петров Петров

 

ГЕРБ-СДС

  • 1. Димитър Ангелов Иванов
  • 2. Евгени Атанасов Пенев
  • 3. Мартин Михайлов Петков
  • 4. Димитър Георгиев Биволаров
  • 5. Валентин Иванов Иванов
  • 6. Светла Илиева Иванова
  • 7. Мирослав Георгиев Козарев
  • 8. Павел Георгиев Додов

 

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД

  • 1. Начко Обретенов Плочев
  • 2. Елиана Андонова Бонева
  • 3. Мартин Иво Илиев
  • 4. Георги Динков Петров

 

БСП за БЪЛГАРИЯ

  • 1. Кристиан Иванов Вигенин
  • 2. Красимир Йорданов Йорданов
  • 3. Иван Стоянов Гендов
  • 4. Йордан Славчев Йорданов
  • 5. Красимир Георгиев Кръстев
  • 6. Милен Димитров Димов
  • 7. Стефка Маргаритова Крамолинска-Анастасова
  • 8. Александър Александров Василев

 

ПП ВЕЛИЧИЕ

  • 1. Добромир Йорданов Сотиров
  • 2. Радко Иванчев Радев
  • 3. Милен Георгиев Неделчев
  • 4. Генади Митков Митев

 

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

  • 1. Емил Костадинов Попов
  • 2. Пенка Николова Атанасова
  • 3. Калина Михова Манева
  • 4. Димитър Георгиев Димитров

 

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Георги Минчев Георгиев

Движение за права и свободи - ДПС

  • 1. Димитър Андонов Николов
  • 2. Николай Ганев Димов
  • 3. Радостина Стефанова Стефанова
  • 4. Мария Добрева Димитрова
  • 5. Ахмед Хасанов Ахмедов
  • 6. Ангел Сашев Сербезов
  • 7. Денис Николаев Димов
  • 8. Мехмед Юсеин Мехмед

 

Зелено движение

  • 1. Живко Димитров Богданов

 

А ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Станимир Петров Кескинов
  • 2. Здравко Пенчев Славов
  • 3. Вартерес Харутюн Минареджиян
  • 4. Боньо Росенов Бонев

 

БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Александър Киров Бояджийски
  • 2. Николай Гичев Кузманов

 

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

  • 1. Женя Димитрова Илиева
  • 2. Мариян Димитров Манолов
  • 3. Пламен Иванов Петков
  • 4. Красимир Иванов Цветков
  • 5. Димитър Стефанов Бояджиев
  • 6. Димитрина Росенова Петрова
  • 7. Румен Димов Проданов
  • 8. Трани Стоянов Транев
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