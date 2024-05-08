Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от видинския избирателен район.
- БНО
- 1. Калин Гошев Кръстев
- 2. Ивайло Милчев Кюпарски
- БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Мартин Иво Илиев
- 2. Данаил Николаев Иванов
- 3. Тихомир Тихомиров Тодоров
- 4. Петър Емилов Петров
- 5. Адриан Богданов Суев
- 6. Данаил Тодоров Данев
- ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Ивайло Василев Папов
- 2. Виолин Панайотов Бинчев
- 3. Лилиан Петков Петков
- 4. Димитър Витанов Георгиев
- 5. Тихомир Росенов Тодоров
- 6. Цветелина Борисова Стефанова
- 7. Евгени Найденов Спасов
- ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Магдалена Ненова Дюлгерова
- 2. Станислав Емилов Сашев
- 3. Божидар Атанасов Христов
- ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Борислав Николаев Маринов
- 2. Цветан Ангелов Янкуловски
- 3. Райна Сашова Ангелова
- ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. ИВАН РУМЕНОВ КЛИСУРСКИ
- 2. ЦОЛО ЙОТОВ ЦОЛОВ
- 3. КЛИМЕНТ КИРИЛОВ ИЛАРИОНОВ
- 4. ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ ПАНЧЕВ
- 5. ИЛИЯН МАРИОВ ИВАНОВ
- 6. ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА КАМЕНОВА
- Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Валентин Йовков Тончев
- 2. Каролина Симеонова Кьолер
- 3. Христо Найденов Найденов
- 4. Марин Иванов Цветков
- 5. Стефан Пламенов Вълков
- 6. Мехти Сашев Димитров
- 7. Христо Иванов Иванов
- 8. Светлин Николаев Герасимов
- 9. Стефан Димитров Ангелов
- 10. Вероника Людмилова Петкова
- 11. Бранимир Асенов Бочев
- 12. Мирчо Маринов Мирчев
- ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Любка Иванова Тодорова
- ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Евгени Ангелов Ефремов
- 2. Венелин Людмилов Янков
- 3. Веселин Цветелинов Георгиев
- 4. Лилия Даниелова Георгиева
- 5. Владислав Евгениев Климов
- 6. Снежа Петрова Александрова
- 7. Милен Петров Диков
- 8. Марина Данаилова Тошова
- 9. Красимир Александров Младенов
- 10. Веселин Евгениев Веселинов
- ЦЕНТЪР
- 1. Веселин Асенов Цветков
- 2. Гриша Николов Босашки
- 3. Бано Георгиев Върбанов
- 4. Валери Димитров Викентиев
- 5. Ели Христова Илиева
- 6. Николай Жоров Ангелов
- КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Цено Спасов Велчев
- 2. Димитър Георгиев Петров
- 3. Марияна Веселинова Тодорова
- 4. Ивайло Александров Димитров
- 5. Красимир Тошев Илиев
- НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Искрен Валериев Дилов
- 2. Димитър Георгиев Господинов
- 3. Митко Стоянов Стоянов
- КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Георги Младенов Младенов
- 2. Данаил Алипиев Николов
- 3. Евгения Петкова Лиловска
- 4. Камен Младенов Младенов
- 5. Илиян Методиев Илиев
- 6. Веселин Тодоров Тодоров
- 7. Петър Спасов Спасов
- ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Пламен Николов Бенински
- 2. Стивън Цветанов Лалчев
- 3. Георги Петков Георгиев
- 4. Цветомир Мирославов Йорданов
- ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Красимир Илиев Богданов
- 2. Момчил Пламенов Янков
- 3. Красимир Симеонов Ангелов
- 4. Гергана Велизарова Янчева-Ценкова
- 5. Цветан Георгиев Симеонов
- 6. Пламен Илиев Кюковски
- 7. Бетина Ивайлова Иванова
- 8. Ивайло Руменов Иванов
- 9. Румяна Цветанова Витньова
- 10. Цветомир Симеонов Марков
- 11. Ивайло Цеков Ненков
- 12. Петьо Нинков Цеков
- ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Цветелин Йорданов Цветанов
- 2. Петър Иванов Димитров
- Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Ивелина Васкова Йотова
- 2. Върбан Маринов Вутов
- ПП МЕЧ
- 1. Красимир Цветков Манов
- 2. Мирела Христова Темелкова
- 3. Адриана Петрова Костова
- 4. Иво Димитров Андреев
- 5. Венцислав Валентинов Цоновски
- 6. Петър Руменов Кожухаров
- БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Тони Димитров Баждаров
- 2. Бистра Василева Василева
- 3. Борис Калинов Савов
- БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Камелия Илиева Каменова
- 2. Георги Митов Василев
- 3. Цветан Ангелов Димитров
- 4. Михаил Христов Иванов
- ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Румен Стоянов Тихолов
- 2. Милен Методиев Сибинов
- 3. Милчо Аспарухов Вълков
- 4. Веселин Иванов Борисов
- 5. Христо Милков Иванов
- 6. Иван Веселинов Петков
- НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Снежана Веселинова Найденова
- 2. Петър Андрейчев Петров
- Зелено движение
- 1. Оля Петрова Генова
- 2. Милен Благоев Стоянов
- 3. Филип Мартинов Павлов
- 4. Тодора Стоянова Янева
- ЕДИНЕНИЕ
- 1. Анели Димитров Христов
- 2. Галина Димитрова Неделкова
- 3. Цветослав Иванов Стоянов
- 4. Кристина Никодимова Мурджова
- СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Петко Иванов Петков
- 2. Евгени Бориславов Генов
- 3. Ивайло Вагенщайн Русинов
- 4. Мирослав Илиев Евтимов
- 5. Соня Миткова Симеонова
- 6. Георги Цветанов Василев
- 7. Диана Емилова Димитрова
- 8. Петър Младенов Петров
- ЛЕВИЦАТА!
- 1. Йордан Иванов Малджански
- 2. Стефка Томова Томова
- 3. Генчо Колчов Линков
- БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Генади Събков Събков
- 2. Георги Пенчев Берчев
- 3. Митка Георгиева Лечева
- 4. Ивайло Митков Иванов
- 5. Пепи Георгиев Туртански
- 6. Йоана Павлинова Петрова
- 7. Михаела Василева Тошкова
- 8. Наташка Петкова Маринова
- 9. Богомил Василев Павлов
- 10. Цветан Петров Коцев
- 11. Юлия Николова Малкетова
- 12. Христина Лъчезарова Белинска
- СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Владимир Борисов Владимиров
- 2. Йордан Тодоров Гергов
- 3. Мариела Стоянова Маринова
- 4. Милчо Атанасов Стефанов
- 5. Георги Стефанов Павлов
- 6. Апостол Стоянов Пилчев
- 7. Веселин Николаев Костов
- 8. Цветомир Велев Цветанов
- 9. Огнян Вачов Вачов
- 10. Красимир Петров Николов
- КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Деница Димитрова Симеонова
- 2. Галя Йотова Илиева
- 3. Тодор Еленков Тодоров
- 4. Деян Иванов Войкин
- 5. Владислава Тошева Лакова
- 6. Ивайло Любенов Минков
- 7. Стефан Красимиров Стефанов
- 8. Малинка Милянова Кръстева
- 9. Кирил Светозаров Кунгалов
- 10. Радослава Начкова Спасова
- 11. Диан Иванов Дамянов
- 12. Даниела Генова Бресковски
- ГЕРБ-СДС
- 1. Красен Георгиев Кръстев
- 2. Мартин Николаев Харизанов
- 3. Мирослав Иванов Аспарухов
- 4. Стефан Маринов Плешоев
- 5. Емил Димитров Миленков
- 6. Дамян Митов Петров
- 7. Илиян Йорданов Еленков
- 8. Мариана Митева Петкова
- 9. Пламена Иванова Цветанова
- 10. Яна Тошева Бецинска-Георгиева
- 11. Цветомила Стефанова Тодорчева-Христова
- 12. Илонка Димитрова Петрова
- КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Ивайло Любенов Иванов
- 2. Христо Венецков Божков
- 3. Георги Тодоров Петров
- 4. Валери Николов Маршалов
- 5. Альоша Ангелов Андреев
- 6. Ивалина Стаменова Петкова
- 7. Стоян Валентинов Цековски