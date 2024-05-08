Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от видинския избирателен район.

  • БНО
    • 1. Калин Гошев Кръстев
    • 2. Ивайло Милчев Кюпарски
  • БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
    • 1. Мартин Иво Илиев
    • 2. Данаил Николаев Иванов
    • 3. Тихомир Тихомиров Тодоров
    • 4. Петър Емилов Петров
    • 5. Адриан Богданов Суев
    • 6. Данаил Тодоров Данев
  • ВЪЗРАЖДАНЕ
    • 1. Ивайло Василев Папов
    • 2. Виолин Панайотов Бинчев
    • 3. Лилиан Петков Петков
    • 4. Димитър Витанов Георгиев
    • 5. Тихомир Росенов Тодоров
    • 6. Цветелина Борисова Стефанова
    • 7. Евгени Найденов Спасов
  • ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
    • 1. Магдалена Ненова Дюлгерова
    • 2. Станислав Емилов Сашев
    • 3. Божидар Атанасов Христов
  • ПП ГЛАС НАРОДЕН
    • 1. Борислав Николаев Маринов
    • 2. Цветан Ангелов Янкуловски
    • 3. Райна Сашова Ангелова
  • ИМА ТАКЪВ НАРОД
    • 1. ИВАН РУМЕНОВ КЛИСУРСКИ
    • 2. ЦОЛО ЙОТОВ ЦОЛОВ
    • 3. КЛИМЕНТ КИРИЛОВ ИЛАРИОНОВ
    • 4. ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ ПАНЧЕВ
    • 5. ИЛИЯН МАРИОВ ИВАНОВ
    • 6. ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА КАМЕНОВА
  • Движение за права и свободи - ДПС
    • 1. Валентин Йовков Тончев
    • 2. Каролина Симеонова Кьолер
    • 3. Христо Найденов Найденов
    • 4. Марин Иванов Цветков
    • 5. Стефан Пламенов Вълков
    • 6. Мехти Сашев Димитров
    • 7. Христо Иванов Иванов
    • 8. Светлин Николаев Герасимов
    • 9. Стефан Димитров Ангелов
    • 10. Вероника Людмилова Петкова
    • 11. Бранимир Асенов Бочев
    • 12. Мирчо Маринов Мирчев
  • ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
    • 1. Любка Иванова Тодорова
  • ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
    • 1. Евгени Ангелов Ефремов
    • 2. Венелин Людмилов Янков
    • 3. Веселин Цветелинов Георгиев
    • 4. Лилия Даниелова Георгиева
    • 5. Владислав Евгениев Климов
    • 6. Снежа Петрова Александрова
    • 7. Милен Петров Диков
    • 8. Марина Данаилова Тошова
    • 9. Красимир Александров Младенов
    • 10. Веселин Евгениев Веселинов
  • ЦЕНТЪР
    • 1. Веселин Асенов Цветков
    • 2. Гриша Николов Босашки
    • 3. Бано Георгиев Върбанов
    • 4. Валери Димитров Викентиев
    • 5. Ели Христова Илиева
    • 6. Николай Жоров Ангелов
  • КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
    • 1. Цено Спасов Велчев
    • 2. Димитър Георгиев Петров
    • 3. Марияна Веселинова Тодорова
    • 4. Ивайло Александров Димитров
    • 5. Красимир Тошев Илиев
  • НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
    • 1. Искрен Валериев Дилов
    • 2. Димитър Георгиев Господинов
    • 3. Митко Стоянов Стоянов
  • КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
    • 1. Георги Младенов Младенов
    • 2. Данаил Алипиев Николов
    • 3. Евгения Петкова Лиловска
    • 4. Камен Младенов Младенов
    • 5. Илиян Методиев Илиев
    • 6. Веселин Тодоров Тодоров
    • 7. Петър Спасов Спасов
  • ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Пламен Николов Бенински
    • 2. Стивън Цветанов Лалчев
    • 3. Георги Петков Георгиев
    • 4. Цветомир Мирославов Йорданов
  • ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
    • 1. Красимир Илиев Богданов
    • 2. Момчил Пламенов Янков
    • 3. Красимир Симеонов Ангелов
    • 4. Гергана Велизарова Янчева-Ценкова
    • 5. Цветан Георгиев Симеонов
    • 6. Пламен Илиев Кюковски
    • 7. Бетина Ивайлова Иванова
    • 8. Ивайло Руменов Иванов
    • 9. Румяна Цветанова Витньова
    • 10. Цветомир Симеонов Марков
    • 11. Ивайло Цеков Ненков
    • 12. Петьо Нинков Цеков
  • ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Цветелин Йорданов Цветанов
    • 2. Петър Иванов Димитров
  • Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
    • 1. Ивелина Васкова Йотова
    • 2. Върбан Маринов Вутов
  • ПП МЕЧ
    • 1. Красимир Цветков Манов
    • 2. Мирела Христова Темелкова
    • 3. Адриана Петрова Костова
    • 4. Иво Димитров Андреев
    • 5. Венцислав Валентинов Цоновски
    • 6. Петър Руменов Кожухаров
  • БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
    • 1. Тони Димитров Баждаров
    • 2. Бистра Василева Василева
    • 3. Борис Калинов Савов
  • БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
    • 1. Камелия Илиева Каменова
    • 2. Георги Митов Василев
    • 3. Цветан Ангелов Димитров
    • 4. Михаил Христов Иванов
  • ПП ВЕЛИЧИЕ
    • 1. Румен Стоянов Тихолов
    • 2. Милен Методиев Сибинов
    • 3. Милчо Аспарухов Вълков
    • 4. Веселин Иванов Борисов
    • 5. Христо Милков Иванов
    • 6. Иван Веселинов Петков
  • НИЕ ИДВАМЕ
    • 1. Снежана Веселинова Найденова
    • 2. Петър Андрейчев Петров
  • Зелено движение
    • 1. Оля Петрова Генова
    • 2. Милен Благоев Стоянов
    • 3. Филип Мартинов Павлов
    • 4. Тодора Стоянова Янева
  • ЕДИНЕНИЕ
    • 1. Анели Димитров Христов
    • 2. Галина Димитрова Неделкова
    • 3. Цветослав Иванов Стоянов
    • 4. Кристина Никодимова Мурджова
  • СИНЯ БЪЛГАРИЯ
    • 1. Петко Иванов Петков
    • 2. Евгени Бориславов Генов
    • 3. Ивайло Вагенщайн Русинов
    • 4. Мирослав Илиев Евтимов
    • 5. Соня Миткова Симеонова
    • 6. Георги Цветанов Василев
    • 7. Диана Емилова Димитрова
    • 8. Петър Младенов Петров
  • ЛЕВИЦАТА!
    • 1. Йордан Иванов Малджански
    • 2. Стефка Томова Томова
    • 3. Генчо Колчов Линков
  • БСП за БЪЛГАРИЯ
    • 1. Генади Събков Събков
    • 2. Георги Пенчев Берчев
    • 3. Митка Георгиева Лечева
    • 4. Ивайло Митков Иванов
    • 5. Пепи Георгиев Туртански
    • 6. Йоана Павлинова Петрова
    • 7. Михаела Василева Тошкова
    • 8. Наташка Петкова Маринова
    • 9. Богомил Василев Павлов
    • 10. Цветан Петров Коцев
    • 11. Юлия Николова Малкетова
    • 12. Христина Лъчезарова Белинска
  • СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Владимир Борисов Владимиров
    • 2. Йордан Тодоров Гергов
    • 3. Мариела Стоянова Маринова
    • 4. Милчо Атанасов Стефанов
    • 5. Георги Стефанов Павлов
    • 6. Апостол Стоянов Пилчев
    • 7. Веселин Николаев Костов
    • 8. Цветомир Велев Цветанов
    • 9. Огнян Вачов Вачов
    • 10. Красимир Петров Николов
  • КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Деница Димитрова Симеонова
    • 2. Галя Йотова Илиева
    • 3. Тодор Еленков Тодоров
    • 4. Деян Иванов Войкин
    • 5. Владислава Тошева Лакова
    • 6. Ивайло Любенов Минков
    • 7. Стефан Красимиров Стефанов
    • 8. Малинка Милянова Кръстева
    • 9. Кирил Светозаров Кунгалов
    • 10. Радослава Начкова Спасова
    • 11. Диан Иванов Дамянов
    • 12. Даниела Генова Бресковски
  • ГЕРБ-СДС
    • 1. Красен Георгиев Кръстев
    • 2. Мартин Николаев Харизанов
    • 3. Мирослав Иванов Аспарухов
    • 4. Стефан Маринов Плешоев
    • 5. Емил Димитров Миленков
    • 6. Дамян Митов Петров
    • 7. Илиян Йорданов Еленков
    • 8. Мариана Митева Петкова
    • 9. Пламена Иванова Цветанова
    • 10. Яна Тошева Бецинска-Георгиева
    • 11. Цветомила Стефанова Тодорчева-Христова
    • 12. Илонка Димитрова Петрова
  • КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
    • 1. Ивайло Любенов Иванов
    • 2. Христо Венецков Божков
    • 3. Георги Тодоров Петров
    • 4. Валери Николов Маршалов
    • 5. Альоша Ангелов Андреев
    • 6. Ивалина Стаменова Петкова
    • 7. Стоян Валентинов Цековски
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