Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от видинския избирателен район.
- БНО
- 1. Веселин Иванов Миков
- 2. Стефан Симеонов Тошев
- БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Манол Викторов Димитров
- 2. Цветанка Илиева Николова
- 3. Василка Илиева Русинова
- 4. Венцислав Николов Русинов
- ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Вера Иванова Александрова
- 2. Бисерка Жорова Борисова-Спасова
- 3. Иван Йорданов Хартарски
- 4. Любка Александрова Георгиева
- 5. Наташка Венелинова Базова
- 6. Дарка Страхилова Живина
- 7. Максимка Тодорова Дечева
- ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Станислав Цветков Тодоров
- 2. Станимира Цанкова Златкова
- 3. Силвия Цветанова Давидова
- ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Ивайло Цветанов Цеков
- ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. Милен Пламенов Милчев
- 2. Цветан Иванов Предов
- 3. Ивайло Милушев Милушев
- 4. Светослав Владимиров Цветанов
- 5. Маргарита Людмилова Милчева
- 6. Звезделин Вергилов Вайтишев
- 7. Леонора Мартинова Лалкова
- 8. Йоан Пламенов Христов
- Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Иво Севдалинов Цанев
- 2. Ваньо Костадинов Костин
- 3. Светослав Димчев Скорчев
- 4. Калин Славчев Петров
- 5. Светла Светославова Ангелова
- 6. Красимир Владимиров Колев
- 7. Адриан Мирославов Маринов
- 8. Николай Гълъбов Василев
- ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Биляна Стефанова Илиева
- ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Георги Иванов Георгиев
- 2. Цветан Красимиров Каменов
- 3. Едоард Николаев Ненков
- 4. Росен Димитров Рачев
- 5. Юлиан Руменов Александров
- 6. Галя Георгиева Петрова
- 7. Мирослав Асенов Стоянов
- ЦЕНТЪР
- 1. Валери Димитров Викентиев
- 2. Гриша Николов Босашки
- 3. Бано Георгиев Върбанов
- 4. Николай Жоров Ангелов
- КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Тодор Монов Янкулов
- 2. Смилен Маленков Иванов
- 3. Милчо Тончев Асенов
- 4. Десислава Виолеткова Младенова
- НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Димитър Стилиянов Стаменов
- 2. Славка Георгиева Кудева
- 3. Тошко Витанов Тодоров
- 4. Николай Паунов Панов
- КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Людмил Цветанов Любенов
- 2. Мартин Даниелов Василев
- 3. Ралица Огнянова Русева
- 4. Милозин Николов Първанов
- 5. Николина Василева Фиркова
- ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Йордан Григоров Янков
- 2. Пламен Георгиев Велков
- ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Петър Кирилов Берон
- 2. Петьо Нинков Цеков
- 3. Николай Пуев Петров
- 4. Лъчезар Асенов Кръстев
- 5. Корнелия Велкова Иванова
- 6. Димчо Ангелов Георгиев
- 7. Тодорка Каменова Атанасова
- 8. Красимир Илиев Богданов
- ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Адиел Радославова Илиева
- 2. Мирослав Веселинов Иполитов
- Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Анелия Славейкова Асенова
- 2. Мартин Огнянов Методиев
- 3. Християн Любомиров Топалов
- ПП МЕЧ
- 1. Николай Стефанов Радулов
- 2. Людмила Детелинова Йолова
- 3. Кристина Богомилова Николова-Манова
- 4. Станислав Петров Кънчев
- 5. Александър Стефанов Станев
- БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Даниел Кирилов Божилов
- 2. Мирослава Антонова Личова
- БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. БОРИСЛАВ КРУМОВ ВАСИЛЕВ
- 2. ЦЕЦКА ПЕТРОВА ХАДЖИГЕОРГИЕВА
- 3. БЛАГУНА ЕВТИМОВА НИКОЛОВА
- 4. ЦВЕТОМИР ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ
- 5. БОРИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ХРИСТОВ
- 6. ЕЛВИРА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА
- 7. РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ КОСТОВ
- ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Радослав Любенов Живков
- 2. Даниела Методиева Матева
- 3. Димитър Евгениев Ковачев
- 4. Албена Петкова Борисова
- НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Лъчезар Александров Алексиев
- 2. Лиляна Йоцова Стефанова
- Зелено движение
- 1. Милена Иванова Николова
- 2. Радослав Илиев Младенов
- 3. Даниел Петров Минков
- 4. Цветелина Людмилова Славчева
- 5. Горан Ганчев Лозанов
- 6. Евгени Антонов Антонов
- ЕДИНЕНИЕ
- 1. Вихрен Йорданов Иванов
- 2. Благовест Чанев Белев
- СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Вили Младенов Лилков
- 2. Красимира Димитрова Елисеева
- 3. Валери Георгиев Велков
- 4. Виолета Илиева Дочкова
- 5. Димитър Тончев Тонев
- 6. Маргарет Пламенова Димова
- 7. Верислава Богданова Пандолфини
- ЛЕВИЦАТА!
- 1. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
- 2. ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ ВЕЛКОВ
- 3. ЗОЯ КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА
- 4. КАЛОЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
- 5. ЙОАННА ПЕТРОВА ОРТОВА
- 6. ТИХОМИР СТЕФЧОВ ИВАНОВ
- 7. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ПЕТРОВ
- 8. ВАНЯ МЛАДЕНОВА СТАВРЕВА
- БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Румен Василев Гечев
- 2. Найден Иванов Йонов
- 3. Фидел Панталеймонов Петров
- 4. Стефан Лазаров Стефанов
- 5. Иван Николов Иванов
- 6. Лъчезар Сергеев Предоев
- 7. Татяна Красимирова Любенова
- 8. Деян Венков Проданов
- СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Георги Стоянов Кадиев
- 2. Владимир Иванов Младенов
- 3. Павел Пламенов Петков
- 4. Кристина Любомирова Марковска
- 5. Борислав Георгиев Борисов
- КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Любен Иванов Иванов
- 2. Андрей Иванов Цеков
- 3. Велин Велков Младенов
- 4. Мариела Иванова Савкова
- 5. Марин Филчев Маринов
- 6. Стела Олегова Стойкова
- 7. Петър Любенов Миланов
- 8. Радослав Георгиев Георгиев
- ГЕРБ-СДС
- 1. Росица Любенова Кирова
- 2. Тихомир Станиславов Станчев
- 3. Валери Георгиев Димитров
- 4. Александра Цветанова Рачева
- 5. Алекс Цветанов Асенов
- 6. Стефан Богомилов Ванчев
- 7. Дорина Доринова Йорданова
- 8. Никола Цветанов Лилков
- КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Станислав Добчев Василев
- 2. Георги Тодоров Петров
- 3. Емил Венков Николов
- 4. Емил Стефанов Владимиров