Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от видинския избирателен район.

  • БНО
    • 1. Веселин Иванов Миков
    • 2. Стефан Симеонов Тошев
  • БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
    • 1. Манол Викторов Димитров
    • 2. Цветанка Илиева Николова
    • 3. Василка Илиева Русинова
    • 4. Венцислав Николов Русинов
  • ВЪЗРАЖДАНЕ
    • 1. Вера Иванова Александрова
    • 2. Бисерка Жорова Борисова-Спасова
    • 3. Иван Йорданов Хартарски
    • 4. Любка Александрова Георгиева
    • 5. Наташка Венелинова Базова
    • 6. Дарка Страхилова Живина
    • 7. Максимка Тодорова Дечева
  • ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
    • 1. Станислав Цветков Тодоров
    • 2. Станимира Цанкова Златкова
    • 3. Силвия Цветанова Давидова
  • ПП ГЛАС НАРОДЕН
    • 1. Ивайло Цветанов Цеков
  • ИМА ТАКЪВ НАРОД
    • 1. Милен Пламенов Милчев
    • 2. Цветан Иванов Предов
    • 3. Ивайло Милушев Милушев
    • 4. Светослав Владимиров Цветанов
    • 5. Маргарита Людмилова Милчева
    • 6. Звезделин Вергилов Вайтишев
    • 7. Леонора Мартинова Лалкова
    • 8. Йоан Пламенов Христов
  • Движение за права и свободи - ДПС
    • 1. Иво Севдалинов Цанев
    • 2. Ваньо Костадинов Костин
    • 3. Светослав Димчев Скорчев
    • 4. Калин Славчев Петров
    • 5. Светла Светославова Ангелова
    • 6. Красимир Владимиров Колев
    • 7. Адриан Мирославов Маринов
    • 8. Николай Гълъбов Василев
  • ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
    • 1. Биляна Стефанова Илиева
  • ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
    • 1. Георги Иванов Георгиев
    • 2. Цветан Красимиров Каменов
    • 3. Едоард Николаев Ненков
    • 4. Росен Димитров Рачев
    • 5. Юлиан Руменов Александров
    • 6. Галя Георгиева Петрова
    • 7. Мирослав Асенов Стоянов
  • ЦЕНТЪР
    • 1. Валери Димитров Викентиев
    • 2. Гриша Николов Босашки
    • 3. Бано Георгиев Върбанов
    • 4. Николай Жоров Ангелов
  • КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
    • 1. Тодор Монов Янкулов
    • 2. Смилен Маленков Иванов
    • 3. Милчо Тончев Асенов
    • 4. Десислава Виолеткова Младенова
  • НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
    • 1. Димитър Стилиянов Стаменов
    • 2. Славка Георгиева Кудева
    • 3. Тошко Витанов Тодоров
    • 4. Николай Паунов Панов
  • КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
    • 1. Людмил Цветанов Любенов
    • 2. Мартин Даниелов Василев
    • 3. Ралица Огнянова Русева
    • 4. Милозин Николов Първанов
    • 5. Николина Василева Фиркова
  • ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Йордан Григоров Янков
    • 2. Пламен Георгиев Велков
  • ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
    • 1. Петър Кирилов Берон
    • 2. Петьо Нинков Цеков
    • 3. Николай Пуев Петров
    • 4. Лъчезар Асенов Кръстев
    • 5. Корнелия Велкова Иванова
    • 6. Димчо Ангелов Георгиев
    • 7. Тодорка Каменова Атанасова
    • 8. Красимир Илиев Богданов
  • ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Адиел Радославова Илиева
    • 2. Мирослав Веселинов Иполитов
  • Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
    • 1. Анелия Славейкова Асенова
    • 2. Мартин Огнянов Методиев
    • 3. Християн Любомиров Топалов
  • ПП МЕЧ
    • 1. Николай Стефанов Радулов
    • 2. Людмила Детелинова Йолова
    • 3. Кристина Богомилова Николова-Манова
    • 4. Станислав Петров Кънчев
    • 5. Александър Стефанов Станев
  • БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
    • 1. Даниел Кирилов Божилов
    • 2. Мирослава Антонова Личова
  • БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
    • 1. БОРИСЛАВ КРУМОВ ВАСИЛЕВ
    • 2. ЦЕЦКА ПЕТРОВА ХАДЖИГЕОРГИЕВА
    • 3. БЛАГУНА ЕВТИМОВА НИКОЛОВА
    • 4. ЦВЕТОМИР ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ
    • 5. БОРИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ХРИСТОВ
    • 6. ЕЛВИРА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА
    • 7. РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ КОСТОВ
  • ПП ВЕЛИЧИЕ
    • 1. Радослав Любенов Живков
    • 2. Даниела Методиева Матева
    • 3. Димитър Евгениев Ковачев
    • 4. Албена Петкова Борисова
  • НИЕ ИДВАМЕ
    • 1. Лъчезар Александров Алексиев
    • 2. Лиляна Йоцова Стефанова
  • Зелено движение
    • 1. Милена Иванова Николова
    • 2. Радослав Илиев Младенов
    • 3. Даниел Петров Минков
    • 4. Цветелина Людмилова Славчева
    • 5. Горан Ганчев Лозанов
    • 6. Евгени Антонов Антонов
  • ЕДИНЕНИЕ
    • 1. Вихрен Йорданов Иванов
    • 2. Благовест Чанев Белев
  • СИНЯ БЪЛГАРИЯ
    • 1. Вили Младенов Лилков
    • 2. Красимира Димитрова Елисеева
    • 3. Валери Георгиев Велков
    • 4. Виолета Илиева Дочкова
    • 5. Димитър Тончев Тонев
    • 6. Маргарет Пламенова Димова
    • 7. Верислава Богданова Пандолфини
  • ЛЕВИЦАТА!
    • 1. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
    • 2. ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ ВЕЛКОВ
    • 3. ЗОЯ КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА
    • 4. КАЛОЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
    • 5. ЙОАННА ПЕТРОВА ОРТОВА
    • 6. ТИХОМИР СТЕФЧОВ ИВАНОВ
    • 7. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ПЕТРОВ
    • 8. ВАНЯ МЛАДЕНОВА СТАВРЕВА
  • БСП за БЪЛГАРИЯ
    • 1. Румен Василев Гечев
    • 2. Найден Иванов Йонов
    • 3. Фидел Панталеймонов Петров
    • 4. Стефан Лазаров Стефанов
    • 5. Иван Николов Иванов
    • 6. Лъчезар Сергеев Предоев
    • 7. Татяна Красимирова Любенова
    • 8. Деян Венков Проданов
  • СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Георги Стоянов Кадиев
    • 2. Владимир Иванов Младенов
    • 3. Павел Пламенов Петков
    • 4. Кристина Любомирова Марковска
    • 5. Борислав Георгиев Борисов
  • КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
    • 1. Любен Иванов Иванов
    • 2. Андрей Иванов Цеков
    • 3. Велин Велков Младенов
    • 4. Мариела Иванова Савкова
    • 5. Марин Филчев Маринов
    • 6. Стела Олегова Стойкова
    • 7. Петър Любенов Миланов
    • 8. Радослав Георгиев Георгиев
  • ГЕРБ-СДС
    • 1. Росица Любенова Кирова
    • 2. Тихомир Станиславов Станчев
    • 3. Валери Георгиев Димитров
    • 4. Александра Цветанова Рачева
    • 5. Алекс Цветанов Асенов
    • 6. Стефан Богомилов Ванчев
    • 7. Дорина Доринова Йорданова
    • 8. Никола Цветанов Лилков
  • КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
    • 1. Станислав Добчев Василев
    • 2. Георги Тодоров Петров
    • 3. Емил Венков Николов
    • 4. Емил Стефанов Владимиров
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