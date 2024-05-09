Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от търговищкия избирателен район.
ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. Тезджан Исмаил Сабри
- 2. Васил Стефанов Иванов
- 3. Илиян Мариов Иванов
- 4. Михаел Чавдаров Рогачев
ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Александър Христов Демирев
- 2. Николай Руменов Радев
- 3. Николай Стефанов Ангелов
СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Христо Иванов Радев
- 2. Гергана Викторова Велева
- 3. Анна-Мария Бисерова Христова
- 4. Наталия Олег Шулика-Фотакиева
НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Мадлена Николова Пенчева-Кирчева
- 2. Ася Иванова Иванова
- 3. Андрей Димитров Попов
- 4. Димитър Маринов Панайотов
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Димитър Николов Димитров
- 2. Любомир Георгиев Димитров
- 3. Веселка Милчева Василева-Аризанова
- 4. Кръстю Кирилов Кръстев
КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Силвия Чернева Георгиева
- 2. Цветан Димитров Стоянов
- 3. Венцислав Иванов Нинов
- 4. Петя Ивайлова Стоянова
ЦЕНТЪР
- 1. Тоника Колева Колева
- 2. Хасан Ешрефов Хасанов
- 3. Галина Стефанова Мирчева
- 4. Младен Любенов Донев
- 5. Стелиян Иванов Стоянов
- 6. Мартин Надков Маринов
- 7. Иван Панайотов Ваков
- 8. Дико Проданов Стамов
СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Радмила Радева Сапунджиева
- 2. Ралица Николова Димова
- 3. Валентина Пенева Върбанова
- 4. Цветелина Николаева Петкова
- 5. Русан Борисов Лазаров
ЕДИНЕНИЕ
- 1. Павел Атанасов Костадинов
- 2. Илия Костадинов Костадинов
- 3. Мария Йорданова Атанасова
БНО
- 1. Евелина Валентинова Димитрова
- 2. Мартин Славов Кехайов
ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Веселин Миленов Вешев
- 2. Красимир Станимиров Стоилов
- 3. Чавдар Тодоров Чанков
- 4. Касим Юстюнгел Садък
- 5. Иван Йорданов Петров
- 6. Драгомир Стоянов Драганов
- 7. Галина Георгиева Спасова
- 8. Мирослав Стойчев Кьосев
ПП МЕЧ
- 1. Гергана Павлова Колева
- 2. Валентин Иванов Георгиев
- 3. Владимир Петров Панайотов
- 4. Деница Иванова Тодорова
- 5. Ивайло Максимов Атанасов
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Илина Симеонова Мутафчиева
- 2. Стефан Христов Асенов
- 3. Христо Колев Христов
- 4. Деан Маринов Русев
- 5. Елена Димитрова Дамянова
- 6. Сюлейман Исмаилов Лешков
- 7. Метин Сабриев Ахмедов
- 8. Елица Йорданова Христова-Анастасова
ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Иван Ганчев Маринов
- 2. Милен Руменов Панчев
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Сашо Стефанов Евлогиев
- 2. Мариян Бориславов Дерменджиев
- 3. Стоян Василев Стоянов
- 4. Никола Иванов Начев
КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Ешреф Хасанов Ешрефов
- 2. Джефер Хасанов Ешрефов
- 3. Захари Пламенов Стефанов
- 4. Петя Пенчева Янева
- 5. Ешреф Хюсеин Ешреф
- 6. Иван Руменов Димитров
- 7. Мустафа Алиев Мустафов
- 8. Хатче Джеферова Хасанова
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Емил Йорданов Кънев
- 2. Десислав Маринов Цветков
ЛЕВИЦАТА!
- 1. Светлозар Стоянов Златев
- 2. Ивайло Павлов Първанов
- 3. Андрей Димов Георгиев
- 4. Петър Данчев Илиев
- 5. Венцислав Маринов Илиев
- 6. Милен Николаев Манев
- 7. Бисер Йосифов Тодоров
- 8. Венцислав Пенев Иванов
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Христо Христов Дунчев
- 2. Георги Христов Търнев
НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Цветан Иванов Цонев
ГЕРБ-СДС
- 1. Теменужка Петрова Петкова
- 2. Константин Стоянов Манев
- 3. Никола Тошков Джамбазов
- 4. Явор Димитров Александров
- 5. Мустафа Адемов Ахмедов
- 6. Анелия Веселинова Ангелова
- 7. Васил Николаев Богословов
- 8. Борис Костадинов Димитров
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Елена Кирилова Ваташка
- 2. Младен Сашков Михайлов
- 3. Йохан Николаев Киров
- 4. Ивайло Пламенов Христов
БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Йорданка Стефанова Георгиева
- 2. Десислава Евгениева Петрова
- 3. Светослав Христов Загоров
- 4. Павлинка Иванова Тасева
- 5. Диян Руменов Рафаилов
- 6. Християн Цветанов Цонев
- 7. Деница Константинова Костова
- 8. Тодор Тодоров Атанасов
ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Илонка Борисова Иванова
- 2. Ивелина Кирилова Николова
- 3. Едис Гюнай Муса
- 4. Светослав Иванов Топалов
- 5. Генади Колев Георгиев
26. ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Евгени Петков Коев
- 2. Милчо Димитров Марков
- 3. Цветомир Анчев Анчев
- 4. Георги Мирославов Георгиев
- 5. Георги Петров Дракалиев
- 6. Николай Георгиев Стоянов
- 7. Емилия Аврамова Колева
- 8. Явор Цеков Якимов
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Евгений Вълев Тенев
- 2. Иван Михайлов Дончовски
Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Джейхан Хасанов Ибрямов
- 2. Неждет Джевдет Шабан
- 3. Езхар Хасанова Ибрямова-Сеидова
- 4. Джем Ямен Яменов
- 5. Джейхан Ахмедов Ибрямов
- 6. Сашка Асенова Стефанова
- 7. Неслихан Кямилова Хамидова
- 8. Росен Севдалинов Мутафов
Зелено движение
- 1. Милен Благоев Стоянов
- 2. Костадин Стефанов Деянов
ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Андрей Александрович Ваховски
БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Неделчо Костадинов Неделчев
- 2. Десислава Георгиева Георгиева
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Валентин Груев Григоров
- 2. Азис Азизов Мехмедов
- 3. Безат Безат Ахмед
- 4. Пламен Стефанов Петров
- 5. Атанас Стефанов Петров
- 6. Веселин Стоянов Веселинов