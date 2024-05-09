Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от търговищкия избирателен район.

ИМА ТАКЪВ НАРОД

  • 1. Тезджан Исмаил Сабри
  • 2. Васил Стефанов Иванов
  • 3. Илиян Мариов Иванов
  • 4. Михаел Чавдаров Рогачев

ПП ГЛАС НАРОДЕН

  • 1. Александър Христов Демирев
  • 2. Николай Руменов Радев
  • 3. Николай Стефанов Ангелов

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

  • 1. Христо Иванов Радев
  • 2. Гергана Викторова Велева
  • 3. Анна-Мария Бисерова Христова
  • 4. Наталия Олег Шулика-Фотакиева

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

  • 1. Мадлена Николова Пенчева-Кирчева
  • 2. Ася Иванова Иванова
  • 3. Андрей Димитров Попов
  • 4. Димитър Маринов Панайотов

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

  • 1. Димитър Николов Димитров
  • 2. Любомир Георгиев Димитров
  • 3. Веселка Милчева Василева-Аризанова
  • 4. Кръстю Кирилов Кръстев

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

  • 1. Силвия Чернева Георгиева
  • 2. Цветан Димитров Стоянов
  • 3. Венцислав Иванов Нинов
  • 4. Петя Ивайлова Стоянова

ЦЕНТЪР

  • 1. Тоника Колева Колева
  • 2. Хасан Ешрефов Хасанов
  • 3. Галина Стефанова Мирчева
  • 4. Младен Любенов Донев
  • 5. Стелиян Иванов Стоянов
  • 6. Мартин Надков Маринов
  • 7. Иван Панайотов Ваков
  • 8. Дико Проданов Стамов

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Радмила Радева Сапунджиева
  • 2. Ралица Николова Димова
  • 3. Валентина Пенева Върбанова
  • 4. Цветелина Николаева Петкова
  • 5. Русан Борисов Лазаров

ЕДИНЕНИЕ

  • 1. Павел Атанасов Костадинов
  • 2. Илия Костадинов Костадинов
  • 3. Мария Йорданова Атанасова

БНО

  • 1. Евелина Валентинова Димитрова
  • 2. Мартин Славов Кехайов

ВЪЗРАЖДАНЕ

  • 1. Веселин Миленов Вешев
  • 2. Красимир Станимиров Стоилов
  • 3. Чавдар Тодоров Чанков
  • 4. Касим Юстюнгел Садък
  • 5. Иван Йорданов Петров
  • 6. Драгомир Стоянов Драганов
  • 7. Галина Георгиева Спасова
  • 8. Мирослав Стойчев Кьосев

ПП МЕЧ

  • 1. Гергана Павлова Колева
  • 2. Валентин Иванов Георгиев
  • 3. Владимир Петров Панайотов
  • 4. Деница Иванова Тодорова
  • 5. Ивайло Максимов Атанасов

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Илина Симеонова Мутафчиева
  • 2. Стефан Христов Асенов
  • 3. Христо Колев Христов
  • 4. Деан Маринов Русев
  • 5. Елена Димитрова Дамянова
  • 6. Сюлейман Исмаилов Лешков
  • 7. Метин Сабриев Ахмедов
  • 8. Елица Йорданова Христова-Анастасова

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

  • 1. Иван Ганчев Маринов
  • 2. Милен Руменов Панчев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

  • 1. Сашо Стефанов Евлогиев
  • 2. Мариян Бориславов Дерменджиев
  • 3. Стоян Василев Стоянов
  • 4. Никола Иванов Начев

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

  • 1. Ешреф Хасанов Ешрефов
  • 2. Джефер Хасанов Ешрефов
  • 3. Захари Пламенов Стефанов
  • 4. Петя Пенчева Янева
  • 5. Ешреф Хюсеин Ешреф
  • 6. Иван Руменов Димитров
  • 7. Мустафа Алиев Мустафов
  • 8. Хатче Джеферова Хасанова

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Емил Йорданов Кънев
  • 2. Десислав Маринов Цветков

ЛЕВИЦАТА!

  • 1. Светлозар Стоянов Златев
  • 2. Ивайло Павлов Първанов
  • 3. Андрей Димов Георгиев
  • 4. Петър Данчев Илиев
  • 5. Венцислав Маринов Илиев
  • 6. Милен Николаев Манев
  • 7. Бисер Йосифов Тодоров
  • 8. Венцислав Пенев Иванов

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

  • 1. Христо Христов Дунчев
  • 2. Георги Христов Търнев

НИЕ ИДВАМЕ

  • 1. Цветан Иванов Цонев

ГЕРБ-СДС

  • 1. Теменужка Петрова Петкова
  • 2. Константин Стоянов Манев
  • 3. Никола Тошков Джамбазов
  • 4. Явор Димитров Александров
  • 5. Мустафа Адемов Ахмедов
  • 6. Анелия Веселинова Ангелова
  • 7. Васил Николаев Богословов
  • 8. Борис Костадинов Димитров

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД

  • 1. Елена Кирилова Ваташка
  • 2. Младен Сашков Михайлов
  • 3. Йохан Николаев Киров
  • 4. Ивайло Пламенов Христов

БСП за БЪЛГАРИЯ

  • 1. Йорданка Стефанова Георгиева
  • 2. Десислава Евгениева Петрова
  • 3. Светослав Христов Загоров
  • 4. Павлинка Иванова Тасева
  • 5. Диян Руменов Рафаилов
  • 6. Християн Цветанов Цонев
  • 7. Деница Константинова Костова
  • 8. Тодор Тодоров Атанасов

ПП ВЕЛИЧИЕ

  • 1. Илонка Борисова Иванова
  • 2. Ивелина Кирилова Николова
  • 3. Едис Гюнай Муса
  • 4. Светослав Иванов Топалов
  • 5. Генади Колев Георгиев

26. ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

  • 1. Евгени Петков Коев
  • 2. Милчо Димитров Марков
  • 3. Цветомир Анчев Анчев
  • 4. Георги Мирославов Георгиев
  • 5. Георги Петров Дракалиев
  • 6. Николай Георгиев Стоянов
  • 7. Емилия Аврамова Колева
  • 8. Явор Цеков Якимов

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Евгений Вълев Тенев
  • 2. Иван Михайлов Дончовски

Движение за права и свободи - ДПС

  • 1. Джейхан Хасанов Ибрямов
  • 2. Неждет Джевдет Шабан
  • 3. Езхар Хасанова Ибрямова-Сеидова
  • 4. Джем Ямен Яменов
  • 5. Джейхан Ахмедов Ибрямов
  • 6. Сашка Асенова Стефанова
  • 7. Неслихан Кямилова Хамидова
  • 8. Росен Севдалинов Мутафов

Зелено движение

  • 1. Милен Благоев Стоянов
  • 2. Костадин Стефанов Деянов

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Андрей Александрович Ваховски

БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Неделчо Костадинов Неделчев
  • 2. Десислава Георгиева Георгиева

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

  • 1. Валентин Груев Григоров
  • 2. Азис Азизов Мехмедов
  • 3. Безат Безат Ахмед
  • 4. Пламен Стефанов Петров
  • 5. Атанас Стефанов Петров
  • 6. Веселин Стоянов Веселинов

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗБРАНО
Наричана "Великолепната", и на 60 г. първата дама на Азербайджан приковава погледите Лайф
Наричана "Великолепната", и на 60 г. първата дама на Азербайджан приковава погледите
62425
Реал има девет живота! Луд обрат съсипа Байерн, а Мадрид гледа към 15-ата Корнер
Реал има девет живота! Луд обрат съсипа Байерн, а Мадрид гледа към 15-ата
13008
НАП и митниците започват физическа инвентаризация на "Лукойл" Бизнес
НАП и митниците започват физическа инвентаризация на "Лукойл"
3729
Земетресенията са причинени от мистериозни петна вътре в Земята IT
Земетресенията са причинени от мистериозни петна вътре в Земята
7190
Музей в Чикаго ще изложи пред публика вкаменелост на археоптерикс Impressio
Музей в Чикаго ще изложи пред публика вкаменелост на археоптерикс
359
Ryanair базира четвърти самолет в София и започва да лети до пет нови дестинации Trip
Ryanair базира четвърти самолет в София и започва да лети до пет нови дестинации
6924
Непрекъснато изхвърляте парчета неизползван лимон? Ето какво да направите Вкусотии
Непрекъснато изхвърляте парчета неизползван лимон? Ето какво да направите
8870
5 зодии, които никога няма да ви се извинят Zodiac
5 зодии, които никога няма да ви се извинят
24836
Гръм и мълнии: Мощна буря удари София и други градове (снимки/видео) Времето
Гръм и мълнии: Мощна буря удари София и други градове (снимки/видео)
36020