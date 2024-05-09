Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от старозагорския избирателен район.
ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. Александър Николов Вълчев
- 2. Павела Василева Митова
- 3. Тихомир Гочев Тенев
- 4. Живка Михалева Железова
- 5. Владимир Юриев Радков
- 6. Николай Русенов Колев
- 7. Борислава Георгиева Борисова
- 8. Нели Нейкова Цанева
- 9. Иван Андреев Андреев
- 10. Ружа Филипова Андролова
- 11. Братана Красимирова Кънчева
- 12. Георги Петров Дачев
- 13. Николай Ангелов Миков
- 14. Станимир Колев Иванов
- 15. Силвия Тодорова Александрова-Георгиева
- 16. Станислав Димов Танев
- 17. Стамен Иванов Ведричков
- 18. Дончо Бончев Йорданов
- 19. Иванка Иванова Милева
- 20. Ивелина Павлова Стоянова
- 21. Соня Костадинова Капсъзова
ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Маринела Боянова Маргаритова
- 2. Мариус Валериев Стоянов
- 3. Веселин Антонов Христов
- 4. Николай Златев Мушников
СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Борислава Пламенова Пенева
- 2. Борис Йорданов Тасков
- 3. Михаил Христов Михов
- 4. Боян Димитров Славов
- 5. Юлия Тенева Кючукова
- 6. Ваня Георгиева Шомова
НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Пламен Панайотов Пасков
- 2. Димо Нецов Нецов
- 3. Иван Стефанов Иванов
- 4. Живко Христов Димитров
- 5. Тихомир Динев Томов
- 6. Йонко Станев Димов
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Иван Борисов Грозданов
- 2. Румен Генов Генов
- 3. Гено Иванов Георгиев
- 4. Митко Пенев Танев
- 5. Надежда Иванова Димова-Денева
- 6. Мирослав Николаев Вълчев
- 7. Красимира Костадинова Златева
КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Гарабед Ардашес Минасян
- 2. Георги Минков Минков
- 3. Теодора Стоянова Арнаудова
- 4. Екатерина Величкова Хубчева
- 5. Михаил Георгиев Михайлов
- 6. Христо Красимиров Рашев
- 7. Иван Николов Арнаудов
- 8. Минко Георгиев Минков
- 9. Галя Сашева Пенева
ЦЕНТЪР
- 1. БОЯНКА КОЛЕВА ЯНКОВА
- 2. РУМЕН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
- 3. КАРОЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА
- 4. СТОЙЧО ХРИСТОВ ЧИЧЕКОВ
- 5. ГАЛИНА НИКОЛАЕВА КИРКОВА
- 6. КОЛЬО ДОНЧЕВ КОЛЕВ
- 7. НИНА МИНЧЕВА ПЕНЧЕВА
- 8. ТИХОМИР МИТЕВ ТРИФОНОВ
- 9. РАДКА МАРЧЕВА ДИНЕВА ЙОЛЕЗ
- 10. ИВЕЛИН ИВАНОВ ХРИСТОВ
- 11. ДЕТЕЛИНА ДИМОВА КАБАКОВА
- 12. СВЕТЛОЗАР ОРЛИНОВ ХРИСТОВ
- 13. ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
- 14. ОКТАЙ ОРХАН САЛИ
- 15. ТЕОДОР-ДЖУЛИЪН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
- 16. ЯНКО СТАЙКОВ ЯНКОВ
- 17. ФАТМЕ САИТОВА ТИНЕВА
- 18. СТАНИМИРА НЕЙЧЕВА ГРОЗЕВА-ГЕОРГИЕВА
- 19. СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
- 20. ДИМИТЪР МИНЕВ АЛЕКСИЕВ
- 21. НИНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА-ГЕОРГИЕВА
- 22. РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ ДОНЕВ
СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Щерьо Атанасов Щерев
- 2. Йордан Маринов Йорданов
- 3. Божидар Христов Станчев
- 4. Мариана Иванова Христова
- 5. Диана Иванова Искрева-Идиго
- 6. Венка Панова Василева
- 7. Владимир Динков Динев
- 8. Стефан Митрев Димов
- 9. Галина Иванова Младенова
- 10. Господин Иванов Иванов
- 11. Петър Матеев Стоянов
ЕДИНЕНИЕ
- 1. ЯНИ ИВАНОВ АНДРЕЕВ
- 2. МИЛЕНА ДРАГАНОВА СПАСОВА
- 3. АПОСТОЛ УСТИЯНОВ МУШМОВ
- 4. МАНОЛ МИЛЕНОВ МИЛАНОВ
- 5. ДИМИТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ
- 6. КАЛОЯН БАГРЯНОВ ЙОРДАНОВ
- 7. ИВАН РАДКОВ ЗАРКОВ
- 8. СВЕТОСЛАВ ЖЕЧКОВ ЕЛЕНКОВ
БНО
- 1. Христо Генчев Георгиев
- 2. Мустафа Али Асан
- 3. Асен Огнянов Асенов
ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Искра Михайлова Михайлова
- 2. Даниел Станиславов Проданов
- 3. Димитър Пламенов Пашев
- 4. Яна Мартинова Динева
- 5. Ива Серьожева Ангелкова
- 6. Тодор Руменов Делчев
- 7. Наталия Данчева Змеева
- 8. Симеон Тодоров Шопов
- 9. Дончо Кънчев Радев
- 10. Красимир Славов Колев
- 11. Стоил Михайлов Минев
- 12. Максим Колев Дренчев
- 13. Стилян Христов Христов
- 14. Милка Матева Костадинова
- 15. Диана Георгиева Кирилова
- 16. Станимир Георгиев Стойчев
- 17. Венелин Петров Славчев
- 18. Петър Иванов Динев
- 19. Богдана Рускова Тонева
- 20. Георги Пламенов Узунов
- 21. Илиана Славова Сребрева
- 22. Галин Господинов Динев
ПП МЕЧ
- 1. Красимир Цветков Манов
- 2. Веселин Веселинов Скравенски
- 3. Георги Николов Михайлов
- 4. Калоян Ангелов Атанасов
- 5. Атанас Тодоров Атанасов
- 6. Виктор Проданов Янчев
- 7. Георги Валентинов Георгиев
- 8. Грозьо Петров Маринов
- 9. Станимир Бойков Иванов
- 10. Цветелин Иванов Кирилов
- 11. Петър Любенов Станков
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Радослав Стефанов Рибарски
- 2. Атанас Владиславов Славов
- 3. Радослав Красенов Василев
- 4. Бончо Григоров Григоров
- 5. Борислав Руменов Вълчев
- 6. Явор Велчев Янулов
- 7. Яница Милканова Господинова
- 8. Георги Танев Стоянов
- 9. Станка Стоянова Хърсева
- 10. Пенка Стайкова Василева
- 11. Татяна Деянова Гюзелева-Манолова
- 12. Станислав Енчев Бойчев
- 13. Магдалена Владимирова Овчарова
- 14. Стоянка Найденова Андреева
- 15. Пламен Мартинов Бойчев
- 16. Стефан Петров Стайков
- 17. Станислав Сашков Петков
- 18. Теньо Димов Арабаджиев
- 19. Надежда Петрова Христова
- 20. Силяна Юриева Божилова
- 21. Стефан Стойчев Ганчев
ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Иван Александров Иванов
- 2. Недялко Иванов Танев
- 3. Танка Младенова Попова
- 4. Теодора Стефанова Славова
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Красимир Христов Янков
- 2. Генади Белчев Генов
- 3. Данислав Маринов Дончев
- 4. Милена Стоянова Бойчева
- 5. Никол Тенева Нанева
- 6. Петър Георгиев Карагьозов
- 7. Драган Георгиев Попов
17. КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Димитър Милков Ламбовски
- 2. Нина Стефанова Владимирова
- 3. Пламен Диянов Димов
- 4. Тотко Станимиров Ангелов
- 5. Атанас Димитров Георгиев
- 6. Памела Тодорова Георгиева
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Георги Петров Мъндев
- 2. Калин Димитров Крулев
- 3. Силвия Александрова Цветкова
- 4. Емил Йорданов Кънев
- 5. Десислав Маринов Цветков
- 6. Илиян Росенов Велчев
ЛЕВИЦАТА!
- 1. Цветеслава Иванова Гълъбова
- 2. Жара Веселинова Пенева
- 3. Вяра Николова Захариева
- 4. Радион Василев Попов
- 5. Койчо Динчев Койчев
- 6. Атанас Христов Мангъров
- 7. Стоян Минчев Стоянов
- 8. Силвия Иванова Иванова
- 9. Десислава Ганчева Ракова
- 10. Светослав Тодоров Тарълов
- 11. Камелия Димчева Стаматова-Йовчева
- 12. Панайот Динев Донев
- 13. Красимир Цанев Цанев
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Анна Георгиева Кирилова
- 2. Иван Велев Иванов
НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Николай Ангелов Николов
- 2. Теодор Петров Ангелов
ГЕРБ-СДС
- 1. Красимир Георгиев Вълчев
- 2. Маноил Минчев Манев
- 3. Илиана Петкова Жекова
- 4. Антон Тодоров Тонев
- 5. Десита Динкова Петкова
- 6. Пламен Едрев Иванов
- 7. Красимир Костов Пейчев
- 8. Манчо Георгиев Димитров
- 9. Бояна Тихомирова Танева Манова
- 10. Светлин Стоянов Стойчев
- 11. Дарина Атанасова Василева
- 12. Пламен Георгиев Георгиев
- 13. Светозар Тодоров Ялъмов
- 14. Ваня Златкова Петрова
- 15. Пламен Костов Костов
- 16. Иванка Колева Михайлова
- 17. Ростислав Здравков Попов
- 18. Тихомир Грудев Динев
- 19. Рая Димитрова Драчева
- 20. Николай Иванов Николов
- 21. Виктория Минчева Минчева
- 22. Емил Любославов Трифонов
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Денис Стратиев Генев
- 2. Иван Николаев Караколев
- 3. Николай Георгиев Балтаджиев
- 4. Йордан Атанасов Петров
- 5. Мариела Георгиева Топалска
- 6. Зоя Андреева Рангелова
- 7. Петър Димитров Цветков
- 8. Ян Ивов Стоименов
- 9. Орлин Иванов Пандарев
- 10. Илия Галинов Гюров
- 11. Мартина Пламенова Шикова
БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Драгомир Велков Стойнев
- 2. Неделчо Кръстев Маринов
- 3. Мариана Атанасова Тодорова
- 4. Георги Димитров Йорданов
- 5. Галина Куманова Господинова
- 6. Момчил Донев Ненов
- 7. Динко Колев Господинов
- 8. Тодор Стайков Ковачев
- 9. Пламен Илчев Запрянов
- 10. Неделин Костадинов Марков
- 11. Камен Ивов Мартинов
- 12. Милена Златева Данкова
- 13. Владимир Любомиров Грамовски
- 14. Радослав Георгиев Георгиев
- 15. Мая Лефтерова Славова
- 16. Стефан Генчев Стойчев
- 17. Драго Янков Коев
- 18. Димитър Ганчев Димитров
- 19. Мария Тодорова Танева
- 20. Марийка Митева Илиева
- 21. Димка Колева Нейкова
- 22. Кристина Иринова Денева
ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Красимира Петкова Нинова-Катинчарова
- 2. Стоян Иванов Тодоров
- 3. Иван Митков Митев
- 4. Златина Николаева Иванова
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Красимир Симеонов Червилов
- 2. Атанас Николов Боев
- 3. Димо Колев Димитров
- 4. Иван Генков Илиев
- 5. Валентин Ангелов Ангелов
- 6. Николай Величков Марков
- 7. Елеонора Вангелова Динева
- 8. Владимир Борисов Йорданов
- 9. Мария Ангелова Нанева
- 10. Константин Жеков Балабанов
- 11. Димитър Невилинов Димитров
- 12. Константин Илчев Делчев
- 13. Николай Георгиев Киров
- 14. Илиан Иванов Иванов
- 15. Манол Димитров Желев
- 16. Николай Желязков Монев
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Маргарит Йорданов Карабуров
Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Халил Реджепов Летифов
- 2. Иса Емин Бесоолу
- 3. Николай Тонев Колев
- 4. Шендоан Ремзи Халит
- 5. Мехмед Неджми Зейнел
- 6. Дженал Ниази Топалова-Яшар
- 7. Метин Ялзер Качан
- 8. Тунджай Рамадан Йозтюрк
- 9. Юзеир Али Кенан
- 10. Иван Енев Костадинов
- 11. Мелиса Мустафова Черкезова
- 12. Васил Тодоров Василев
- 13. Венелина Стефанова Маджарова-Саид
- 14. Неделчо Радославов Миланов
- 15. Есмерай Руфкиева Байрямова
- 16. Айгюн Радванов Хаджиисмаилов
- 17. Силвия Иванова Иванова
- 18. Емилиян Цонев Тотев
- 19. Юлия Емилова Кехайова
- 20. Ростислав Руменов Лефтеров
- 21. Зюлер Муталип Емин
- 22. Ангел Владов Атанасов
Зелено движение
- 1. Петко Костадинов Ковачев
- 2. Михаела Енчева Джонсън
- 3. Милен Тенчев Тенев
- 4. Ваня Атанасова Ангелова
- 5. Цветелина Петрова Костадинова
ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Венко Янчев Динев
- 2. Ангел Димитров Стоянов
- 3. Андон Недялков Андонов
- 4. Иван Господинов Иванов
- 5. Блага Василева Торкова
- 6. Ели Косева Желязкова
- 7. Вълчо Господинов Петров
- 8. Керана Руменова Ангелова
- 9. Васил Светославов Даскалов
- 10. Андон Маринов Андонов
- 11. Красимир Недялков Желязков
БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Деян Сашев Александров
- 2. Галина Пенчева Иванова
- 3. Виктор Стефанов Вътев
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Атанас Ралчев Панчев
- 2. Михаил Минчев Минчев
- 3. Милен Петров Петров
- 4. Йорданка Димитрова Петкова
- 5. Красимир Минков Ботев
- 6. Кольо Пенев Бобчев
- 7. Анелия Атанасова Ваклинова
- 8. Деян Пейчев Гутев
- 9. Гочо Димов Жеков
- 10. Стоил Сребрев Авуски
- 11. Петър Господинов Петров
- 12. Румен Георгиев Стамов
- 13. Юлиана Веселинова Матеева