Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от старозагорския избирателен район.

ИМА ТАКЪВ НАРОД

  • 1. Александър Николов Вълчев
  • 2. Павела Василева Митова
  • 3. Тихомир Гочев Тенев
  • 4. Живка Михалева Железова
  • 5. Владимир Юриев Радков
  • 6. Николай Русенов Колев
  • 7. Борислава Георгиева Борисова
  • 8. Нели Нейкова Цанева
  • 9. Иван Андреев Андреев
  • 10. Ружа Филипова Андролова
  • 11. Братана Красимирова Кънчева
  • 12. Георги Петров Дачев
  • 13. Николай Ангелов Миков
  • 14. Станимир Колев Иванов
  • 15. Силвия Тодорова Александрова-Георгиева
  • 16. Станислав Димов Танев
  • 17. Стамен Иванов Ведричков
  • 18. Дончо Бончев Йорданов
  • 19. Иванка Иванова Милева
  • 20. Ивелина Павлова Стоянова
  • 21. Соня Костадинова Капсъзова

ПП ГЛАС НАРОДЕН

  • 1. Маринела Боянова Маргаритова
  • 2. Мариус Валериев Стоянов
  • 3. Веселин Антонов Христов
  • 4. Николай Златев Мушников

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

  • 1. Борислава Пламенова Пенева
  • 2. Борис Йорданов Тасков
  • 3. Михаил Христов Михов
  • 4. Боян Димитров Славов
  • 5. Юлия Тенева Кючукова
  • 6. Ваня Георгиева Шомова

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

  • 1. Пламен Панайотов Пасков
  • 2. Димо Нецов Нецов
  • 3. Иван Стефанов Иванов
  • 4. Живко Христов Димитров
  • 5. Тихомир Динев Томов
  • 6. Йонко Станев Димов

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

  • 1. Иван Борисов Грозданов
  • 2. Румен Генов Генов
  • 3. Гено Иванов Георгиев
  • 4. Митко Пенев Танев
  • 5. Надежда Иванова Димова-Денева
  • 6. Мирослав Николаев Вълчев
  • 7. Красимира Костадинова Златева

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

  • 1. Гарабед Ардашес Минасян
  • 2. Георги Минков Минков
  • 3. Теодора Стоянова Арнаудова
  • 4. Екатерина Величкова Хубчева
  • 5. Михаил Георгиев Михайлов
  • 6. Христо Красимиров Рашев
  • 7. Иван Николов Арнаудов
  • 8. Минко Георгиев Минков
  • 9. Галя Сашева Пенева

ЦЕНТЪР

  • 1. БОЯНКА КОЛЕВА ЯНКОВА
  • 2. РУМЕН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
  • 3. КАРОЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА
  • 4. СТОЙЧО ХРИСТОВ ЧИЧЕКОВ
  • 5. ГАЛИНА НИКОЛАЕВА КИРКОВА
  • 6. КОЛЬО ДОНЧЕВ КОЛЕВ
  • 7. НИНА МИНЧЕВА ПЕНЧЕВА
  • 8. ТИХОМИР МИТЕВ ТРИФОНОВ
  • 9. РАДКА МАРЧЕВА ДИНЕВА ЙОЛЕЗ
  • 10. ИВЕЛИН ИВАНОВ ХРИСТОВ
  • 11. ДЕТЕЛИНА ДИМОВА КАБАКОВА
  • 12. СВЕТЛОЗАР ОРЛИНОВ ХРИСТОВ
  • 13. ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
  • 14. ОКТАЙ ОРХАН САЛИ
  • 15. ТЕОДОР-ДЖУЛИЪН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
  • 16. ЯНКО СТАЙКОВ ЯНКОВ
  • 17. ФАТМЕ САИТОВА ТИНЕВА
  • 18. СТАНИМИРА НЕЙЧЕВА ГРОЗЕВА-ГЕОРГИЕВА
  • 19. СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
  • 20. ДИМИТЪР МИНЕВ АЛЕКСИЕВ
  • 21. НИНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА-ГЕОРГИЕВА
  • 22. РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ ДОНЕВ

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Щерьо Атанасов Щерев
  • 2. Йордан Маринов Йорданов
  • 3. Божидар Христов Станчев
  • 4. Мариана Иванова Христова
  • 5. Диана Иванова Искрева-Идиго
  • 6. Венка Панова Василева
  • 7. Владимир Динков Динев
  • 8. Стефан Митрев Димов
  • 9. Галина Иванова Младенова
  • 10. Господин Иванов Иванов
  • 11. Петър Матеев Стоянов

ЕДИНЕНИЕ

  • 1. ЯНИ ИВАНОВ АНДРЕЕВ
  • 2. МИЛЕНА ДРАГАНОВА СПАСОВА
  • 3. АПОСТОЛ УСТИЯНОВ МУШМОВ
  • 4. МАНОЛ МИЛЕНОВ МИЛАНОВ
  • 5. ДИМИТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ
  • 6. КАЛОЯН БАГРЯНОВ ЙОРДАНОВ
  • 7. ИВАН РАДКОВ ЗАРКОВ
  • 8. СВЕТОСЛАВ ЖЕЧКОВ ЕЛЕНКОВ

БНО

  • 1. Христо Генчев Георгиев
  • 2. Мустафа Али Асан
  • 3. Асен Огнянов Асенов

ВЪЗРАЖДАНЕ

  • 1. Искра Михайлова Михайлова
  • 2. Даниел Станиславов Проданов
  • 3. Димитър Пламенов Пашев
  • 4. Яна Мартинова Динева
  • 5. Ива Серьожева Ангелкова
  • 6. Тодор Руменов Делчев
  • 7. Наталия Данчева Змеева
  • 8. Симеон Тодоров Шопов
  • 9. Дончо Кънчев Радев
  • 10. Красимир Славов Колев
  • 11. Стоил Михайлов Минев
  • 12. Максим Колев Дренчев
  • 13. Стилян Христов Христов
  • 14. Милка Матева Костадинова
  • 15. Диана Георгиева Кирилова
  • 16. Станимир Георгиев Стойчев
  • 17. Венелин Петров Славчев
  • 18. Петър Иванов Динев
  • 19. Богдана Рускова Тонева
  • 20. Георги Пламенов Узунов
  • 21. Илиана Славова Сребрева
  • 22. Галин Господинов Динев

ПП МЕЧ

  • 1. Красимир Цветков Манов
  • 2. Веселин Веселинов Скравенски
  • 3. Георги Николов Михайлов
  • 4. Калоян Ангелов Атанасов
  • 5. Атанас Тодоров Атанасов
  • 6. Виктор Проданов Янчев
  • 7. Георги Валентинов Георгиев
  • 8. Грозьо Петров Маринов
  • 9. Станимир Бойков Иванов
  • 10. Цветелин Иванов Кирилов
  • 11. Петър Любенов Станков

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Радослав Стефанов Рибарски
  • 2. Атанас Владиславов Славов
  • 3. Радослав Красенов Василев
  • 4. Бончо Григоров Григоров
  • 5. Борислав Руменов Вълчев
  • 6. Явор Велчев Янулов
  • 7. Яница Милканова Господинова
  • 8. Георги Танев Стоянов
  • 9. Станка Стоянова Хърсева
  • 10. Пенка Стайкова Василева
  • 11. Татяна Деянова Гюзелева-Манолова
  • 12. Станислав Енчев Бойчев
  • 13. Магдалена Владимирова Овчарова
  • 14. Стоянка Найденова Андреева
  • 15. Пламен Мартинов Бойчев
  • 16. Стефан Петров Стайков
  • 17. Станислав Сашков Петков
  • 18. Теньо Димов Арабаджиев
  • 19. Надежда Петрова Христова
  • 20. Силяна Юриева Божилова
  • 21. Стефан Стойчев Ганчев

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

  • 1. Иван Александров Иванов
  • 2. Недялко Иванов Танев
  • 3. Танка Младенова Попова
  • 4. Теодора Стефанова Славова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

  • 1. Красимир Христов Янков
  • 2. Генади Белчев Генов
  • 3. Данислав Маринов Дончев
  • 4. Милена Стоянова Бойчева
  • 5. Никол Тенева Нанева
  • 6. Петър Георгиев Карагьозов
  • 7. Драган Георгиев Попов

17. КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

  • 1. Димитър Милков Ламбовски
  • 2. Нина Стефанова Владимирова
  • 3. Пламен Диянов Димов
  • 4. Тотко Станимиров Ангелов
  • 5. Атанас Димитров Георгиев
  • 6. Памела Тодорова Георгиева

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Георги Петров Мъндев
  • 2. Калин Димитров Крулев
  • 3. Силвия Александрова Цветкова
  • 4. Емил Йорданов Кънев
  • 5. Десислав Маринов Цветков
  • 6. Илиян Росенов Велчев

ЛЕВИЦАТА!

  • 1. Цветеслава Иванова Гълъбова
  • 2. Жара Веселинова Пенева
  • 3. Вяра Николова Захариева
  • 4. Радион Василев Попов
  • 5. Койчо Динчев Койчев
  • 6. Атанас Христов Мангъров
  • 7. Стоян Минчев Стоянов
  • 8. Силвия Иванова Иванова
  • 9. Десислава Ганчева Ракова
  • 10. Светослав Тодоров Тарълов
  • 11. Камелия Димчева Стаматова-Йовчева
  • 12. Панайот Динев Донев
  • 13. Красимир Цанев Цанев

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

  • 1. Анна Георгиева Кирилова
  • 2. Иван Велев Иванов

НИЕ ИДВАМЕ

  • 1. Николай Ангелов Николов
  • 2. Теодор Петров Ангелов

ГЕРБ-СДС

  • 1. Красимир Георгиев Вълчев
  • 2. Маноил Минчев Манев
  • 3. Илиана Петкова Жекова
  • 4. Антон Тодоров Тонев
  • 5. Десита Динкова Петкова
  • 6. Пламен Едрев Иванов
  • 7. Красимир Костов Пейчев
  • 8. Манчо Георгиев Димитров
  • 9. Бояна Тихомирова Танева Манова
  • 10. Светлин Стоянов Стойчев
  • 11. Дарина Атанасова Василева
  • 12. Пламен Георгиев Георгиев
  • 13. Светозар Тодоров Ялъмов
  • 14. Ваня Златкова Петрова
  • 15. Пламен Костов Костов
  • 16. Иванка Колева Михайлова
  • 17. Ростислав Здравков Попов
  • 18. Тихомир Грудев Динев
  • 19. Рая Димитрова Драчева
  • 20. Николай Иванов Николов
  • 21. Виктория Минчева Минчева
  • 22. Емил Любославов Трифонов

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД

  • 1. Денис Стратиев Генев
  • 2. Иван Николаев Караколев
  • 3. Николай Георгиев Балтаджиев
  • 4. Йордан Атанасов Петров
  • 5. Мариела Георгиева Топалска
  • 6. Зоя Андреева Рангелова
  • 7. Петър Димитров Цветков
  • 8. Ян Ивов Стоименов
  • 9. Орлин Иванов Пандарев
  • 10. Илия Галинов Гюров
  • 11. Мартина Пламенова Шикова

БСП за БЪЛГАРИЯ

  • 1. Драгомир Велков Стойнев
  • 2. Неделчо Кръстев Маринов
  • 3. Мариана Атанасова Тодорова
  • 4. Георги Димитров Йорданов
  • 5. Галина Куманова Господинова
  • 6. Момчил Донев Ненов
  • 7. Динко Колев Господинов
  • 8. Тодор Стайков Ковачев
  • 9. Пламен Илчев Запрянов
  • 10. Неделин Костадинов Марков
  • 11. Камен Ивов Мартинов
  • 12. Милена Златева Данкова
  • 13. Владимир Любомиров Грамовски
  • 14. Радослав Георгиев Георгиев
  • 15. Мая Лефтерова Славова
  • 16. Стефан Генчев Стойчев
  • 17. Драго Янков Коев
  • 18. Димитър Ганчев Димитров
  • 19. Мария Тодорова Танева
  • 20. Марийка Митева Илиева
  • 21. Димка Колева Нейкова
  • 22. Кристина Иринова Денева

ПП ВЕЛИЧИЕ

  • 1. Красимира Петкова Нинова-Катинчарова
  • 2. Стоян Иванов Тодоров
  • 3. Иван Митков Митев
  • 4. Златина Николаева Иванова

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

  • 1. Красимир Симеонов Червилов
  • 2. Атанас Николов Боев
  • 3. Димо Колев Димитров
  • 4. Иван Генков Илиев
  • 5. Валентин Ангелов Ангелов
  • 6. Николай Величков Марков
  • 7. Елеонора Вангелова Динева
  • 8. Владимир Борисов Йорданов
  • 9. Мария Ангелова Нанева
  • 10. Константин Жеков Балабанов
  • 11. Димитър Невилинов Димитров
  • 12. Константин Илчев Делчев
  • 13. Николай Георгиев Киров
  • 14. Илиан Иванов Иванов
  • 15. Манол Димитров Желев
  • 16. Николай Желязков Монев

 

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Маргарит Йорданов Карабуров

 

Движение за права и свободи - ДПС

  • 1. Халил Реджепов Летифов
  • 2. Иса Емин Бесоолу
  • 3. Николай Тонев Колев
  • 4. Шендоан Ремзи Халит
  • 5. Мехмед Неджми Зейнел
  • 6. Дженал Ниази Топалова-Яшар
  • 7. Метин Ялзер Качан
  • 8. Тунджай Рамадан Йозтюрк
  • 9. Юзеир Али Кенан
  • 10. Иван Енев Костадинов
  • 11. Мелиса Мустафова Черкезова
  • 12. Васил Тодоров Василев
  • 13. Венелина Стефанова Маджарова-Саид
  • 14. Неделчо Радославов Миланов
  • 15. Есмерай Руфкиева Байрямова
  • 16. Айгюн Радванов Хаджиисмаилов
  • 17. Силвия Иванова Иванова
  • 18. Емилиян Цонев Тотев
  • 19. Юлия Емилова Кехайова
  • 20. Ростислав Руменов Лефтеров
  • 21. Зюлер Муталип Емин
  • 22. Ангел Владов Атанасов

Зелено движение

  • 1. Петко Костадинов Ковачев
  • 2. Михаела Енчева Джонсън
  • 3. Милен Тенчев Тенев
  • 4. Ваня Атанасова Ангелова
  • 5. Цветелина Петрова Костадинова

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Венко Янчев Динев
  • 2. Ангел Димитров Стоянов
  • 3. Андон Недялков Андонов
  • 4. Иван Господинов Иванов
  • 5. Блага Василева Торкова
  • 6. Ели Косева Желязкова
  • 7. Вълчо Господинов Петров
  • 8. Керана Руменова Ангелова
  • 9. Васил Светославов Даскалов
  • 10. Андон Маринов Андонов
  • 11. Красимир Недялков Желязков

БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Деян Сашев Александров
  • 2. Галина Пенчева Иванова
  • 3. Виктор Стефанов Вътев

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

  • 1. Атанас Ралчев Панчев
  • 2. Михаил Минчев Минчев
  • 3. Милен Петров Петров
  • 4. Йорданка Димитрова Петкова
  • 5. Красимир Минков Ботев
  • 6. Кольо Пенев Бобчев
  • 7. Анелия Атанасова Ваклинова
  • 8. Деян Пейчев Гутев
  • 9. Гочо Димов Жеков
  • 10. Стоил Сребрев Авуски
  • 11. Петър Господинов Петров
  • 12. Румен Георгиев Стамов
  • 13. Юлиана Веселинова Матеева
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