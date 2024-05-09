Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от сливенския избирателен район.

ИМА ТАКЪВ НАРОД

  • 1. Иван Стойнов Кючуков
  • 2. Пламен Николаев Михайлов
  • 3. Ивайло Диянов Николов
  • 4. Славчо Колев Йовчев
  • 5. Минчо Георгиев Егов
  • 6. Димитър Людвик Сахакян
  • 7. Божидара Стоянова Суванджиева
  • 8. Зина Кирчева Симеонова
  • 9. Христо Красимиров Костадинов
  • 10. Захари Михайлов Захариев

 

ПП ГЛАС НАРОДЕН

  • 1. Николай Златев Мушников
  • 2. Маринела Боянова Маргаритова

 

СИНЯ БЪЛГАРИЯ

  • 1. Димитър Петров Сяров
  • 2. Илчо Коев Боев
  • 3. Стефан Пейчев Пеев
  • 4. Мирослава Петкова Митева-Тенева
  • 5. Димитринка Петкова Петкова
  • 6. Емил Ангелов Димитров
  • 7. Мая Димитрова Миланова
  • 8. Илия Тенев Тодоров
  • 9. Асен Асенов Лолов
  • 10. Драган Дяков Драганов
  • 11. Доброслав Иванов Иванов
  • 12. Пеньо Семков Семков

 

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/

  • 1. Пламен Панайотов Пасков
  • 2. Евгения Николаева Колева
  • 3. Стоян Стефанов Великов
  • 4. Тодор Георгиев Тодоров
  • 5. Янко Илиев Тенев
  • 6. Георги Иванов Костов

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

  • 1. Живко Михов Михов
  • 2. Донка Недялкова Маринова
  • 3. Димитър Йорданов Касъмов
  • 4. Стоян Красимиров Огнянов
  • 5. Митко Пенев Танев
  • 6. Татяна Александрова Календерова

 

КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

  • 1. Веселин Иванов Георгиев
  • 2. Христо Николов Мавродиев
  • 3. Румен Дарев Пенков
  • 4. Марин Кирилов Киров
  • 5. Димитър Миланов Петров

 

ЦЕНТЪР

  • 1. Кольо Петков Парамов
  • 2. Ганка Иванова Кръстева-Василева
  • 3. Яна Петрова Христова
  • 4. Дияна Димитрова Дечева-Георгиева
  • 5. Георги Пеев Сотиров
  • 6. Магдалена Николаева Георгиева
  • 7. Марин Господинов Узунов

 

СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Минчо Росенов Афузов
  • 2. Стефан Пасков Стефанов
  • 3. Антоний Николаев Андонов
  • 4. Иван Колев Данчев
  • 5. Павлин Петров Павлов
  • 6. Филип Ангелов Маринов
  • 7. Кънчо Петров Илиев
  • 8. Любомир Владимиров Кючуков
  • 9. Ивайло Христов Христов
  • 10. Атанас Костов Делибалтов
  • 11. Михаил Добринов Кашеров
  • 12. Димитър Антонов Павлов

 

ЕДИНЕНИЕ

  • 1. Десислава Стоянова Тенева
  • 2. Зойко Никодимов Миленков
  • 3. Данка Георгиева Рангелова

 

БНО

  • 1. Георги Чавдаров Христов
  • 2. Веселин Иванов Миков

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

  • 1. Климент Пламенов Шопов
  • 2. Динко Начев Ганчев
  • 3. Неделчо Андонов Великов
  • 4. Димитър Лалев Ковачев
  • 5. Кирил Пенев Кирилов
  • 6. Даниел Георгиев Петков
  • 7. Росен Стоянов Ригов
  • 8. Стилиян Атанасов Големецов
  • 9. Динко Иванов Динев
  • 10. Ивелина Филчева Такева-Беберова

 

ПП МЕЧ

  • 1. Зафир Пенчев Гочев
  • 2. Николай Живков Петров
  • 3. Димитър Славов Славов
  • 4. Илия Минчев Минчев
  • 5. Станимир Станчев Димитров

 

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Татяна Славова Султанова-Сивева
  • 2. Маринчо Христов Христов
  • 3. Христо Стойчев Иванов
  • 4. Мартин Златков Маринов
  • 5. Димитър Здравков Чорбаджиев
  • 6. Мариана Николова Минишка-Марчева
  • 7. Живко Иванов Петков
  • 8. Даниел Петров Петров
  • 9. Диян Колев Колев
  • 10. Красимир Георгиев Георгиев
  • 11. Елена Димчева Петкова
  • 12. Стефан Здравков Стефанов

 

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

  • 1. Димитър Александров Александров
  • 2. Иван Александров Иванов

 

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

  • 1. Вълко Велков Вълков
  • 2. Димо Иванов Драгиев
  • 3. Кремена Александрова Иванова
  • 4. Велина Вълкова Велкова
  • 5. Димитрина Иванова Русчева
  • 6. Стела Петрова Маринова
  • 7. Мария Антонова Хаджиева
  • 8. Стефка Енчева Кондева
  • 9. Николай Димитров Манчев
  • 10. Мария Александрова Ганева
  • 11. Николай Иванов Иванов
  • 12. Магдалена Русчева Димитрова

 

КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

  • 1. Елена Стефанова Попова
  • 2. Красимир Костадинов Алексиев
  • 3. Любомир Малинов Васев
  • 4. Петя Стоянова Петкова
  • 5. Андрея Панайотов Андреев
  • 6. Виолета Георгиева Димитрова
  • 7. Станимир Иванов Господинов
  • 8. Петя Андреева Андреева-Берова
  • 9. Иван Йорданов Кръстев
  • 10. Станимира Миткова Николова
  • 11. Недко Николов Петков
  • 12. Румяна Вълкова Кунева

 

ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Боян Пламенов Цветков
  • 2. Виолета Иванова Казакова-Георгиев
  • 3. Николай Георгиев Вълчев
  • 4. Таня Драганова Златкова

 

ЛЕВИЦАТА!

  • 1. Пеньо Христов Пенев
  • 2. Дилян Михайлов Бомбалов
  • 3. Елена Иванова Ножарова-Атанасова
  • 4. Борис Георгиев Гиндев
  • 5. Георги Стефанов Георгиев

 

Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

  • 1. Николай Иванов Гарвански
  • 2. Цветомир Димитров Начев

 

НИЕ ИДВАМЕ

  • 1. Пламен Петров Петров
  • 2. Мариян Илиев Недев
  • 3. Юрий Велчев Стоянов
  • 4. Ваня Стойкова Иванова
  • 5. Иван Савов Алфьоров

 

ГЕРБ-СДС

  • 1. Десислава Жекова Танева
  • 2. Мария Щерева Белова
  • 3. Ивайло Иванов Енев
  • 4. Евгений Балев Герганов
  • 5. Ибрям Алиев Мустафов
  • 6. Христо Борисов Борисов
  • 7. Анелия Стоянова Стоянова
  • 8. Велмира Веселинова Вълева
  • 9. Василена Антониева Костадинова
  • 10. Георги Стоянов Даскалов
  • 11. Антон Ганчев Драганов
  • 12. Белин Белинов Долушанов

 

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД

  • 1. Анелия Христова Христова-Кирилова
  • 2. Ивайло Михайлов Иванов
  • 3. Георги Христов Бонев
  • 4. Манол Викторов Димитров
  • 5. Захари Ставрев Тасков
  • 6. Пламен Светославов Пенчев

 

БСП за БЪЛГАРИЯ

  • 1. Деян Цанков Дечев
  • 2. Събина Василева Петканска-Вълева
  • 3. Румен Христов Христов
  • 4. Соня Тенева Келеведжиева
  • 5. Йордан Петров Крълев
  • 6. Стоян Димов Димов
  • 7. Детелина Йорданова Симеонова
  • 8. Мартин Иванов Благоев
  • 9. Венелина Добромирова Иванова
  • 10. Християн Мирославов Торлозов
  • 11. Светлана Василева Михайлова
  • 12. Стефан Щилиянов Щилиянов

 

ПП ВЕЛИЧИЕ

  • 1. Росен Тодоров Петров
  • 2. Добромир Йорданов Сотиров
  • 3. Радко Иванчев Радев
  • 4. Стоян Иванов Тодоров
  • 5. Милен Георгиев Неделчев

 

ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

  • 1. Мария Димитрова Балъкчиева
  • 2. Милен Тенев Иванов
  • 3. Ралица Димитрова Станева
  • 4. Венцислав Томчев Стефанов
  • 5. Тоня Йорданова Йорданова
  • 6. Иван Андонов Иванов
  • 7. Момка Колева Михайлова
  • 8. Янко Николов Николов
  • 9. Георги Иванов Георгиев

 

ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Евгений Вълев Тенев

 

Движение за права и свободи - ДПС

  • 1. Хюсеин Хасан Хафъзов
  • 2. Хюсеин Исмаилов Садуллов
  • 3. Пламен Рашков Маринов
  • 4. Митьо Стоянов Митев
  • 5. Владимир Николов Мартинов
  • 6. Валентин Кръстев Георгиев
  • 7. Елиф Якубова Идризова
  • 8. Мустафа Юсеинов Мустафов

 

Зелено движение

  • 1. Мартин Михайлов Заимов
  • 2. Георги Николаев Кочев

 

ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • 1. Димитър Желев Иванов
  • 2. Николина Димитрова Гандова
  • 3. Ваня Любомирова Панайотова
  • 4. Божидар Антонов Катевски

 

БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

  • 1. Арлин Григоров Антонов
  • 2. Светла Михайлова Милушева

 

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)

  • 1. Владимир Цеков Христов
  • 2. Дамян Атанасов Начев
  • 3. Васил Йорданов Ангелов
  • 4. Василка Димитрова Петрова
  • 5. Васил Христов Узунов
  • 6. Петър Тодоров Чолаков
  • 7. Митко Алексиев Митев
  • 8. Димитър Славов Димитров
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