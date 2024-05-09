Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от сливенския избирателен район.
ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. Иван Стойнов Кючуков
- 2. Пламен Николаев Михайлов
- 3. Ивайло Диянов Николов
- 4. Славчо Колев Йовчев
- 5. Минчо Георгиев Егов
- 6. Димитър Людвик Сахакян
- 7. Божидара Стоянова Суванджиева
- 8. Зина Кирчева Симеонова
- 9. Христо Красимиров Костадинов
- 10. Захари Михайлов Захариев
ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Николай Златев Мушников
- 2. Маринела Боянова Маргаритова
СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Димитър Петров Сяров
- 2. Илчо Коев Боев
- 3. Стефан Пейчев Пеев
- 4. Мирослава Петкова Митева-Тенева
- 5. Димитринка Петкова Петкова
- 6. Емил Ангелов Димитров
- 7. Мая Димитрова Миланова
- 8. Илия Тенев Тодоров
- 9. Асен Асенов Лолов
- 10. Драган Дяков Драганов
- 11. Доброслав Иванов Иванов
- 12. Пеньо Семков Семков
НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Пламен Панайотов Пасков
- 2. Евгения Николаева Колева
- 3. Стоян Стефанов Великов
- 4. Тодор Георгиев Тодоров
- 5. Янко Илиев Тенев
- 6. Георги Иванов Костов
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Живко Михов Михов
- 2. Донка Недялкова Маринова
- 3. Димитър Йорданов Касъмов
- 4. Стоян Красимиров Огнянов
- 5. Митко Пенев Танев
- 6. Татяна Александрова Календерова
КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Веселин Иванов Георгиев
- 2. Христо Николов Мавродиев
- 3. Румен Дарев Пенков
- 4. Марин Кирилов Киров
- 5. Димитър Миланов Петров
ЦЕНТЪР
- 1. Кольо Петков Парамов
- 2. Ганка Иванова Кръстева-Василева
- 3. Яна Петрова Христова
- 4. Дияна Димитрова Дечева-Георгиева
- 5. Георги Пеев Сотиров
- 6. Магдалена Николаева Георгиева
- 7. Марин Господинов Узунов
СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Минчо Росенов Афузов
- 2. Стефан Пасков Стефанов
- 3. Антоний Николаев Андонов
- 4. Иван Колев Данчев
- 5. Павлин Петров Павлов
- 6. Филип Ангелов Маринов
- 7. Кънчо Петров Илиев
- 8. Любомир Владимиров Кючуков
- 9. Ивайло Христов Христов
- 10. Атанас Костов Делибалтов
- 11. Михаил Добринов Кашеров
- 12. Димитър Антонов Павлов
ЕДИНЕНИЕ
- 1. Десислава Стоянова Тенева
- 2. Зойко Никодимов Миленков
- 3. Данка Георгиева Рангелова
БНО
- 1. Георги Чавдаров Христов
- 2. Веселин Иванов Миков
ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Климент Пламенов Шопов
- 2. Динко Начев Ганчев
- 3. Неделчо Андонов Великов
- 4. Димитър Лалев Ковачев
- 5. Кирил Пенев Кирилов
- 6. Даниел Георгиев Петков
- 7. Росен Стоянов Ригов
- 8. Стилиян Атанасов Големецов
- 9. Динко Иванов Динев
- 10. Ивелина Филчева Такева-Беберова
ПП МЕЧ
- 1. Зафир Пенчев Гочев
- 2. Николай Живков Петров
- 3. Димитър Славов Славов
- 4. Илия Минчев Минчев
- 5. Станимир Станчев Димитров
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Татяна Славова Султанова-Сивева
- 2. Маринчо Христов Христов
- 3. Христо Стойчев Иванов
- 4. Мартин Златков Маринов
- 5. Димитър Здравков Чорбаджиев
- 6. Мариана Николова Минишка-Марчева
- 7. Живко Иванов Петков
- 8. Даниел Петров Петров
- 9. Диян Колев Колев
- 10. Красимир Георгиев Георгиев
- 11. Елена Димчева Петкова
- 12. Стефан Здравков Стефанов
ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Димитър Александров Александров
- 2. Иван Александров Иванов
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Вълко Велков Вълков
- 2. Димо Иванов Драгиев
- 3. Кремена Александрова Иванова
- 4. Велина Вълкова Велкова
- 5. Димитрина Иванова Русчева
- 6. Стела Петрова Маринова
- 7. Мария Антонова Хаджиева
- 8. Стефка Енчева Кондева
- 9. Николай Димитров Манчев
- 10. Мария Александрова Ганева
- 11. Николай Иванов Иванов
- 12. Магдалена Русчева Димитрова
КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Елена Стефанова Попова
- 2. Красимир Костадинов Алексиев
- 3. Любомир Малинов Васев
- 4. Петя Стоянова Петкова
- 5. Андрея Панайотов Андреев
- 6. Виолета Георгиева Димитрова
- 7. Станимир Иванов Господинов
- 8. Петя Андреева Андреева-Берова
- 9. Иван Йорданов Кръстев
- 10. Станимира Миткова Николова
- 11. Недко Николов Петков
- 12. Румяна Вълкова Кунева
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Боян Пламенов Цветков
- 2. Виолета Иванова Казакова-Георгиев
- 3. Николай Георгиев Вълчев
- 4. Таня Драганова Златкова
ЛЕВИЦАТА!
- 1. Пеньо Христов Пенев
- 2. Дилян Михайлов Бомбалов
- 3. Елена Иванова Ножарова-Атанасова
- 4. Борис Георгиев Гиндев
- 5. Георги Стефанов Георгиев
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Николай Иванов Гарвански
- 2. Цветомир Димитров Начев
НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Пламен Петров Петров
- 2. Мариян Илиев Недев
- 3. Юрий Велчев Стоянов
- 4. Ваня Стойкова Иванова
- 5. Иван Савов Алфьоров
ГЕРБ-СДС
- 1. Десислава Жекова Танева
- 2. Мария Щерева Белова
- 3. Ивайло Иванов Енев
- 4. Евгений Балев Герганов
- 5. Ибрям Алиев Мустафов
- 6. Христо Борисов Борисов
- 7. Анелия Стоянова Стоянова
- 8. Велмира Веселинова Вълева
- 9. Василена Антониева Костадинова
- 10. Георги Стоянов Даскалов
- 11. Антон Ганчев Драганов
- 12. Белин Белинов Долушанов
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Анелия Христова Христова-Кирилова
- 2. Ивайло Михайлов Иванов
- 3. Георги Христов Бонев
- 4. Манол Викторов Димитров
- 5. Захари Ставрев Тасков
- 6. Пламен Светославов Пенчев
БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Деян Цанков Дечев
- 2. Събина Василева Петканска-Вълева
- 3. Румен Христов Христов
- 4. Соня Тенева Келеведжиева
- 5. Йордан Петров Крълев
- 6. Стоян Димов Димов
- 7. Детелина Йорданова Симеонова
- 8. Мартин Иванов Благоев
- 9. Венелина Добромирова Иванова
- 10. Християн Мирославов Торлозов
- 11. Светлана Василева Михайлова
- 12. Стефан Щилиянов Щилиянов
ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Росен Тодоров Петров
- 2. Добромир Йорданов Сотиров
- 3. Радко Иванчев Радев
- 4. Стоян Иванов Тодоров
- 5. Милен Георгиев Неделчев
ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Мария Димитрова Балъкчиева
- 2. Милен Тенев Иванов
- 3. Ралица Димитрова Станева
- 4. Венцислав Томчев Стефанов
- 5. Тоня Йорданова Йорданова
- 6. Иван Андонов Иванов
- 7. Момка Колева Михайлова
- 8. Янко Николов Николов
- 9. Георги Иванов Георгиев
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Евгений Вълев Тенев
Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Хюсеин Хасан Хафъзов
- 2. Хюсеин Исмаилов Садуллов
- 3. Пламен Рашков Маринов
- 4. Митьо Стоянов Митев
- 5. Владимир Николов Мартинов
- 6. Валентин Кръстев Георгиев
- 7. Елиф Якубова Идризова
- 8. Мустафа Юсеинов Мустафов
Зелено движение
- 1. Мартин Михайлов Заимов
- 2. Георги Николаев Кочев
ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Димитър Желев Иванов
- 2. Николина Димитрова Гандова
- 3. Ваня Любомирова Панайотова
- 4. Божидар Антонов Катевски
БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Арлин Григоров Антонов
- 2. Светла Михайлова Милушева
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Владимир Цеков Христов
- 2. Дамян Атанасов Начев
- 3. Васил Йорданов Ангелов
- 4. Василка Димитрова Петрова
- 5. Васил Христов Узунов
- 6. Петър Тодоров Чолаков
- 7. Митко Алексиев Митев
- 8. Димитър Славов Димитров